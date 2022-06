Gasoducto Néstor Kirchner: La teoría de Carrió sobre CFK

El off difundido desde el equipo de Prensa de Kulfas señalaba que los funcionarios cristinistas en Enarsa habían armado una "licitación a medida de Techint" para adquirir los materiales necesarios para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Según la estatal Enarsa, la empresa que gestiona La Cámpora, "a la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del 'off' que "además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta".

"Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina", escribió luego Alberto Fernández, en respaldo a la vicepresidenta.

Horas después, se conoció la renuncia de Matías Kulfas (que será reemplazado por Daniel Scioli, actualmente embajador en Brasil).

Pero había sido la propia CFK quien puso el tema sobre el tapete el pasado viernes, durante el acto por los 100 años de YPF: "Quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional argentina cuya mayor parte de su capital la hizo aquí, en la Argentina, a partir de la privatización de la siderurgia que estaba en manos del Estado, pedirle que la chapa laminada que la hacen en Brasil, ahora a hagan acá, muchachos. No podemos seguir dándoles US$200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapas, si han ganado fortunas en la Argentina"

Y volvió a la carga sobre Alberto Fernández: "El balance, Alberto, del 2021 les triplicó los del 2020 y es una industria muy importante, Alberto, porque es una industria que es insumo difundido para toda la economía. Son las chapas de la industria automotriz, de la metalmecánica, de la construcción, de artefactos como lavarropas, heladeras, etcétera".

"Se puede. Se puede, pero hay que sentarse no como amigos sino pidiéndoles que devuelvan algo de lo mucho. No les estamos pidiendo ni que regalen ni nada", arremetió Cristina Kirchner en dicho acto.

Y remató: "además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas del Banco Central, sobre todo cuando tenemos la brecha como la que tenemos ahora. Te dije la otra vez cuando tenías en la mano la lapicera para firmar un documento. ¡Te pido que la uses con los que tienen que darle cosas al país! ¡Hay que usarla y no significa ni pelearse ni nada! Que la sociedad sepa, además, el esfuerzo que hay que hacer y que tienen que hacer".

Es probable que Cristina Kirchner haya salido a cortar la especulación cuando, horas atrás y en presencia de Alberto Fernandez, condicionó la contratación del gasoducto a la tontería del sindicato UOM de poner en marcha un horno apagado en la ex Somisa.

Pero ahora todo logra una repercusión mayor, resultando negativo para Techint, porque el Gobierno deberá esclarecer las sospechas en general sobre la contratación del gasoducto. De lo contrario es evidente -y justo- que prosperen desde pedidos de comisiones investigadoras y demandas judiciales hasta solicitudes de juicio político.

De hecho, diputados de Juntos por el Cambio ya presentaron esta mañana una denuncia penal para que se investiguen posibles irregularidades en el gasoducto Néstor Kirchner.

