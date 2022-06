¿Todo por Luis Petri? Cristina Pérez ya es sinónimo de JxC

image.png El tuit de Diego Brancatelli.

A esta acusación también llegó por parte del periodista Diego Brancatelli, quien lanzó un duro tuit contra Cristina Pérez días después de la ceremonia de los Martín Fierro:

"¡Cuando digo que hay que sacarse las caretas! ¡Hablo de Cristina Pérez por ejemplo! Su doble vara. Periodista militante no asumida". También se refirió a la relación que Pérez mantiene con el ex diputado de JxC, Luis Petri : "Ni siquiera nombró al 'amor de su vida' porque le habrá dado vergüenza. Claro, dirigente Macrista. ¡Vos tenés derecho a saber desde donde te hablan!".

Diego Brancatelli acompañó su tuit con un video, el cual recopila las palabras de Cristina Pérez en la ceremonia de premios de la televisión abierta con preguntas que le realizó al por entonces presidente y figura central de JxC, Mauricio Macri, en una entrevista, en la cual pareció indagar más en la vida privada del funcionario que en su trabajo como mandatario.

image.png Cristina Pérez hace dupla con Rodolfo Barili en Telefe Noticias.

Ahora bien, más allá de la supuesta nueva función de Cristina Pérez como miembro de JxC, su desempeño laboral continúa impoluto. Sus números la avalan: desde hace numerosas temporadas, Telefe Noticias, el informativo que conduce junto a Rodolfo Barili, es el noticiero más visto de la televisión argentina.

Por otro lado, su ciclo de segunda mañana en Radio Rivadavia, Cristina sin vueltas, es uno de los más escuchados de la emisora de Alpha Media, logrando consolidarse como una de las figuras centrales de la radio. Es más, según trascendidos, Cristina Pérez podría terminar ocupando el lugar de Luis Majul en la primera mañana.

El choque entre Cristina Pérez y Baby Etchecopar

El conductor de Radio Rivadavia se estaba refiriendo a unas supuestas fiestas sexuales protagonizadas por mujeres de La Cámpora. Insinuó que Máximo Kirchner era "más que amigo" de la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, y la titular del PAMI, Luana Volnovich, cosa que no le gusto a su colega:

"Es re delicado lo que estás diciendo, estás entrando en un terreno tan personal, puede ser ofensivo y difamatorio, no sé quién lo dijo", comenzó explicando Cristina Pérez. Etchecopar la cortó en seco y le contestó: "¿Por qué no ejercés el periodismo e investigás?".

https://twitter.com/NachoRodriOk/status/1531669359533301763 ESCANDALO EN VIVO



En el pase de Cristina Perez y Baby Etchecopar en #RadioRivadavia, el periodista contaba lo q le pasaba en #Radio10 con sus opiniones,hasta que se pudrio todo



Se levanto del pase y decidio no hacerlo mas

“Me joden los pases con vos xq no sos buena compañera” pic.twitter.com/8sP5ToSWY0 — | Siempre Primero | Rating (@NachoRodriOk) May 31, 2022

"¿Sabés lo que me jode de los cruces con vos? Que no sos buena compañera. Cuando uno te pregunta por qué no ejercés el periodismo, te cagas toda y empezás a recoger el hilo. No es la primera vez", continuó reprochándole Etchecopar a Pérez, quien no se quedó callada. "Yo no me meto con quién se acuesta la gente, vos querés hacer periodismo con eso y yo no", retrucó Cristina Pérez.

"Entonces no hagamos más pases, porque siempre me dejás pagando. No estamos de acuerdo en nada, a mí no me gusta tu estilo y a vos el mío tampoco" concluyó el periodista, que luego, de manera repentina, abandonó el pase.

-----------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Elecciones: La oposición festeja una de 80k (desapercibida)

Crónica TV primerea una muerte y hace el ridículo al aire

Aumento en colectivos: Nuevos valores y qué dicen CABA y PBA

Elon Musk y su recorte de empleados por "mal presentimiento" sobre la economía que se viene

Tras 15 meses, el rover de la NASA comenzó a buscar vida en Marte