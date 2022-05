Diego Brancatelli cruzó a Cristina Pérez: "Sacate la careta"

image.png El tuit de Diego Brancatelli acusando a Cristina Pérez de periodista militante de JxC.

Si bien luego del domingo no hubo declaraciones por parte de ninguno de los protagonistas, todo parece indicar que Diego Brancatelli acusó recibo por las palabras de Cristina Pérez. Por su parte, la también conductora en Radio Rivadavia no hizo comentarios tras el explosivo tuit de su colega, pero se espera que lo haga en las próximas horas.

Cristina Pérez hace temblar a Telefe por su continuidad

Durante una entrevista en el ciclo Pasa Montagna de Radio Rivadavia, Cristina Pérez confesó haber sido sondeada por otras emisoras, que la tentaron con el fin de que abandonara la dupla junto a Barili de Telefe. Sin embargo, para tranquilidad del canal propiedad de Paramount+, la periodistas aseguró que, por ahora, se quedará en el canal, aunque dejó una ventana abierta.

"Mirá, siempre tuve ofertas y tentaciones. Claro que las tuve. Lo que pasa es que yo nunca usé o especulé con eso porque tengo una estabilidad en Telefe. Entonces, siempre respeté ese vínculo con la nave nodriza. Fui siempre muy seria, nunca usé eventuales tentaciones u oportunidades para tirar de la cuerda ni nada de eso", explicó Pérez ante la consulta del conductor, Pablo Montagna.

image.png La dupla de Telefe Noticias, Cristina Pérez y Rodolfo Barili.

Cristina Pérez profundizó su respuesta y aclaró que ninguna de esos llamados llegó a prosperar. "En realidad, nunca fue mejor que lo que yo ya tenía construido. Cuando vos tenés un camino construido como el que yo tengo en Telefe, sos más conservadora a la hora de pensar en otras opciones porque también valorás las políticas de estado en tu vida".

Sin embargo, más allá de confesar el cariño que tiene por el ciclo de Telefe, Pérez no descarto la posibilidad de irse en algún momento, si el proyecto que la ofrecen la seduce. "Si a mí una oferta laboral me calienta -como me pasó con Rivadavia- no tengas dudas que me voy. Porque me desafía intelectualmente, espiritualmente, me apasiona. Creo que en este sentido los trabajos en esta carrera son como el amor: cuando hay amor, no hay duda", exclamó.

------------------------------------------------------------

Más en Urgente24:

TV Pública "escrachó" a ex panelista de 678 y exige disculpa

Kreplak: "Atravesamos una ola de covid de importantes dimensiones"

Turquía exige humillación pública de Suecia y Finlandia

7mo. presidenciable de JxC, Pichetto rescató a Javier Milei

La escarapela nacional oculta por el Censo 2022: ¡...!