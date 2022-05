La escarapela nacional oculta por el Censo 2022: ¡...!

Domingo French y su subordinado Antonio Beruti eran militares que tuvieron a su cargo la organización del Cabildo Abierto en la Semana de Mayo de 1810: ellos dejaban participar a unos y rechazaban a otros. Todavía faltaban algunas semanas para que fuesen conocidos como 'La Legión Infernal', los jacobinos casi parapoliciales guardianes de la Revolución que no era Revolución. Ellos distribuyeron cintas, no escarapelas, que eran distintivos militares. Las cintas, en cambio, podían darse a civiles para que exhibieran cierto partidismo hacia una idea política. Pero no existieron cintas celestes y blancas en 1810. Recién en marzo y abril de 1811. Importante considerarlo el Día de la Escarapela Nacional.