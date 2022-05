TV Pública "escrachó" a ex panelista de 678 y exige disculpa

"Convocamos a Rosalía, a la gerencia de producción no le pareció correcto sumar a alguien que no fuera del canal, lo discutí, generó una protesta del sindicato, pero tampoco eso nos movilizó a cambiar. El tuit fue tomado por Página 12 y Rosalía me pidió no asumir ante el escarnio público. Me dijo que no estaba acostumbrada a salir en los medios, que era una trabajadora y que prefería no estar", finalizó.