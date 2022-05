TV Pública derrocha el erario para maquillar sus polémicas

image.png Lufrano dando su discurso. (Fuente: La Nación)

En su alocución, la ejecutiva sostuvo el potencial de la TV Pública y defendió su utilidad, en lo que pareció ser otro misil dirigido hacia los detractores del medio. Cabe destacar que hace unas semanas, el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, prometió que cerraría todos los medios estatales en caso de llegar a Presidente en el 2023.

"El mundo está pidiendo contenidos audiovisuales, y la Argentina tiene la enorme posibilidad de convertirse en una gran productora para acá y el exterior, ya que aquí tenemos talento, creatividad e historias para contar con nuestros acentos, en nuestro idioma y con nuestra mirada. Tenemos que defender nuestra soberanía cultural. Es necesario que las plataformas entiendan que la historia y la voz de un pueblo la cuenta ese mismo pueblo".

Hubo un Estado presente que dio respuestas a los desafíos sanitarios que impuso la pandemia Hubo un Estado presente que dio respuestas a los desafíos sanitarios que impuso la pandemia

"(Los medios públicos) sirven para estar en todo el país, para dialogar con argentinas y argentinos, para reafirmar nuestra identidad, nuestra historia, nuestros derechos humanos, para eso estamos. Porque donde no llega el mercado porque no le interesa o no es negocio, ahí están los medios públicos", cerró Lufrano.

image.png Los artistas que protagonizaran las próximas ficciones de la TV Pública. (Fuente: La Nación)

Los nuevos lanzamientos que fueron presentados se tratan de diversas ficciones, musicales, programas de entretenimientos, documentales, el deportivo Rumbo a Qatar y la renovación del clásico Cocineros Argentinos, que se relanzará como y Cocineras y Cocineros. Con estos productos, la TV Pública buscará dejar atrás unos meses sumamente complicados para su reputación. Aunque claro, para limpiar su imagen, recurren a los fondos otorgados por los contribuyentes.

El abuso sexual en la TV Pública que tomó poca trascendencia

El abuso sexual tomó lugar en marzo. El denunciado, de nombre Ricardo Guilarte, trabaja en el área de Facilidades, la cual depende de la Gerencia de Producción de la TV Pública. Según denunció la víctima, que se trata de una escenógrafa cuyo nombre no trascendió, Guliarte "la encerró en un cuartito, la agarró, le manoseó las tetas, le pellizcó los pezones y le dijo: 'Dale, que vos sos salteña, a vos te gusta, negrita'". La víctima cuenta con el aval de un testigo, quien presenció la escena.

La joven logró escaparse y fue inmediatamente a denunciarlo con su gerenta y con las secciones de Recursos Humanos y Dirección de Género y Diversidades, de las cuales no obtuvo ninguna respuesta. Acto seguido, la víctima hizo la denuncia correspondiente en la comisaría, lo cual derivó en una visita de la policía los estudios de la TV Pública diez días más tarde.

image.png Lufrano junto a Susana Sanz, directora de Género y Diversidades en la TV Pública.

Tal situación desencadenó la reacción de los ejecutivos de la TV Pública, de modo que Susana Sanz se habría hecho presente en el canal junto a dos subordinadas de la comisión del Sindicato Argentino de Televisión y de la Asociación del Personal Jerarquizado, respectivamente. Ante lo sucedido, el denunciado por abuso sexual habría recibido licencia psiquiátrica.

La víctima asegura que ninguna autoridad de la TV Pública intervino en el caso. Desde Rosario Lufrano, Presidenta de la emisora, pasando por el Director del canal Claudio Martínez, el Director de recursos humanos Mateo Baldarenas, la Gerenta de Producción Mariela Tedeschi hasta la Directora de Género Susana Sanz. Nadie alzó la voz, mientras que el victimario continuó cobrando su sueldo.

------------------------------------------------------------

Más notas en Urgente24:

Massismo a Martín Guzmán: "Tantas obviedades que se demoran"

Jorge Fontevecchia y su Noticias van contra Javier Milei: ¿?

Kosovo, el posible 2do. frente en Europa oriental

¿El público oficialista muta? Radio 10 repunta y C5N colapsa

Prohíben entrar al país a una alta dirigente chavista