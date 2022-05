TV Pública: Cero rating, procesamientos y ahora abuso sexual

image.png Lufrano junto a Susana Sanz, directora de Género y Diversidades en la TV Pública.

Al menos queda el rating... o no

La crisis de audiencia que está atravesando la TV Pública es indisimulable. En el mes de abril, su promedio de rating fue de 0.5 puntos y estuvo muy lejos de las demás señales de la televisión abierta. Incluso, llegó a obtener la increíble cifra de 0.0 puntos durante su prime-time.

https://twitter.com/RealTimeRating/status/1509361412031799298 La #TVPublica en 0.0 en el PRIMETIME del miércoles. — Real Time (@RealTimeRating) March 31, 2022

Procesamientos en la TV Pública

En tanto, el portal Infobae, a través de la periodista Patricia Blanco, informó que la Cámara Federal confirmó los procesamientos de un grupo de ex funcionarios y productores de la TV Pública por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, a raíz del escándalo que se inició por el retiro de bolsos con dinero en efectivo dentro del canal de televisión estatal. Se trató de una decisión dividida, en donde los jueces de la Sala II del tribunal determinaron en forma unánime que las irregularidades existieron y que ese volumen de dinero -más de once millones de pesos en efectivo- no podía manejarse por afuera de los canales habituales de la administración.

La causa investiga lo sucedido entre el 26 de febrero y el 8 de marzo de 2021, cuando en el marco de la producción de la ficción televisiva Los amores prohibidos de Belgrano, se extrajo la suma de $11.400.000 en efectivo -en concepto de autorización de anticipos de fondos- de las arcas públicas asignadas a la Sociedad para la cual prestaban funciones. Se trato dos extracciones por 5.000.000 y una restante por 1.400.000 de pesos de la sucursal del Banco Itaú que está dentro del edificio de la TV Pública.

Sobra el tiempo para las internas

El viernes 29 de abril, en medio de una gran polémica, la TV Pública tomó la decisión de desplazar a su Subgerenta de Producción, Rosalía Giuffré, por haber sido funcionaria de Juntos por el Cambio. Su designación fue cuestionada no sólo por los trabajadores de la emisora, sino por otros medios y comunicadores afines al oficialismo.

image.png

El rechazo terminó por derivar en el despido de la Subgerenta, que sólo estuvo una semana en el cargo. La elección de la ex funcionaria del PRO para ocupar el cargo que había dejado vacante Ariel Berliner, uno de los procesados por el retiro irregular de bolsas con 11.4 millones de pesos en efectivo.

