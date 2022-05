Cristian Ritondo se cruzó fuerte con periodista K en A24

image.png Ritondo celebró el pase a comisiones del proyecto de boleta única en su Twitter.

"Es un debate serio", aseguró Ritondo, quien no se tomó bien la descalificación de Ayerdi. "Cuando vos me decís eso (que no es un debate serio) yo te digo, el día de la elección venite conmigo al fondo de La Matanza...", continuó, dando a entender que en municipios del conurbano donde domina el kirchnerismo los comicios no se celebran con transparencia.

La panelista de A24 no lo dejó terminar y lanzó: "Te lo descarto rotundamente (...) No hay ningún candidato que no haya llegado a la presidencia, incluso Juntos por el Cambio ha ganado elecciones en el conurbano totalmente transparentes. No podemos decir ahora que es un sistema fraudulento para poner en la discusión pública". Además, Ayerdi también indicó que las denuncias que se realizaron nunca terminaron de prosperar.

Diputado Ritondo, Cristian - Sesión Especial 5-05-2022 - OT

"Decime, Cristian, si hay un candidato que haya no haya llegado a ser nombrado por robo de boletas", le preguntó sagazmente la periodista a Ritondo, quien se dedicó a enumerar por segunda vez los mismos argumentos que ya había dado respecto al beneficio que representaba la boleta única. Ayerdi no se dio por vencida y volvió a insistir en cuál es la necesidad de que el proyecto se trate de manera tan urgente.

Cristian Ritondo tuvo la última palabra y aprovechó para criticar al oficialismo: "¿Te parece un mes de debate, cuando el presupuesto lo debaten en dos días? El kirchnerismo ahora para debatir esto es tan problemático. El kirchnerismo utiliza dos días para el presupuesto, dos días para el acuerdo con el fondo y nosotros esto". La conductora del ciclo de A24 intervino en ese momento y le puso un alto al acalorado cruce.

Las aspiraciones de Cristian Ritondo y palo a Diego Santilli

El miércoles 27 de abril Cristian Ritondo mantuvo una entrevista en el ciclo El noticiero, conducido por Eduardo Feinmann en LN+. Allí, Ritondo confirmó sus deseos de candidatearse para ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires en los próximos comicios del 2023.

Quiero ser candidato a Gobernador, quiero ser Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. De una provincia que creo, por la experiencia del equipo, por lo que lo conozco, que no podemos seguir pensando que es inviable

Esto significó un claro mensaje del exministro de seguridad bonaerense al también diputado por la provincia de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, quien tiene sus propios deseos a gobernar la provincia a partir de 2023.

