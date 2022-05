Cristina Pérez hace temblar a Telefe por su continuidad

image.png Cristina Pérez en Radio Rivadavia.

Sin embargo, más allá de confesar el cariño que tiene por el ciclo de Telefe, Pérez no descarto la posibilidad de irse en algún momento, si el proyecto que la ofrecen la seduce. "Si a mí una oferta laboral me calienta -como me pasó con Rivadavia- no tengas dudas que me voy. Porque me desafía intelectualmente, espiritualmente, me apasiona. Creo que en este sentido los trabajos en esta carrera son como el amor: cuando hay amor, no hay duda", exclamó.

Telefe Noticias ganó el Martín Fierro

El informativo de Telefe obtuvo por octava vez el premio de su categoría. La conductora de Cristina sin vueltas en Radio Rivadavia dijo en la entrega: "Quiero compartirlo con los otros noticieros que estaban nominados con nosotros y dedicarlo a los protagonistas de la realidad. A los argentinos que sufren la inseguridad, a los argentinos que viven con angustia por la inflación, a los argentinos que nos están mirando desde sus casas pero al están pasando mal. Para ellos trabajamos".

https://twitter.com/telefenoticias/status/1526035790303723520 Telefe Noticias fue elegido el Mejor Noticiero Central de la televisión argentina #MartinFierro pic.twitter.com/ujSeLkZpOi — Telefe Noticias (@telefenoticias) May 16, 2022

Por su parte, Rodolfo Barili expresó: "Gracias a la gente que nos adoptó. No hay nada como cenar todas las noches con ustedes en casa. No hay nada como haber buscado las respuestas a las preguntas que todos teníamos en la pandemia. No han sido fácil, pero es un privilegió enorme que nos quieran, nos elijan".

