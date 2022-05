Todas malas: Yanina Latorre se cruza con Ofelia Fernández

Opiné como ciudadana ; trabajo en el ámbito privado y me paga el sueldo una empresa. Reinita como te pagamos el sueldo nosotros me vas a tener que escuchar y contestar cada cosa que me moleste Opiné como ciudadana ; trabajo en el ámbito privado y me paga el sueldo una empresa. Reinita como te pagamos el sueldo nosotros me vas a tener que escuchar y contestar cada cosa que me moleste