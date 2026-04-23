En la tarde del miércoles (22/04) Yanina Latorre aprovechó su programa en El Observador para anunciar que formará parte de la programación de LUZU TV el canal de streaming comandado por Nicolás Occhiato. La conductora tendrá una columna en Nadie dice nada, el programa más visto de la señal, junto al joven empresario.
LA LIGÓ MIGUE GRANADOS
Yanina Latorre confirmó su desembarco en LUZU TV: Qué rol cumplirá
La conductora Yanina Latorre reveló que será parte del reconocido canal de streaming y contó detalles de lo que será su participación en el programa más visto.
“La semana que viene arranco una columna en un canal de streaming”, expresó para sorpresa de sus compañeros y rápidamente con picardía sumó entre risas: "¿En cuál? En el que a Migue Granados no le va a gustar".
No obstante, también aclaró que será "muy bien paga" teniendo en cuenta que algunas versiones indican que no suelen otorgar buenos salarios a sus trabajadores, sobre todo tras las salidas de algunas de sus figuras como fue el caso de Nati Jota y Nacho Elizalde que continuaron sus carreras en OLGA.
"Estoy discutiendo el día porque ellos pretendían un día que a mí no me cierra, pero está cerrada la situación", comentó posteriormente y dejó en claro que no estará durante todo el ciclo sino hará su "columna estelar" y se irá. "Salvo que me quiera quedar, y me quedo", sumó.
Yanina Latorre apuntó duramente contra Pampita
Es preciso recordar que hace algunos días Yanina Latorre se mostró molesta con Pampita luego de que la modelo se negará a dar entrevistas a menos que sea por dinero.
Si bien aclaró que está de acuerdo con que la influencer cobre por su presencia en eventos o campañas, marcó un límite claro cuando se trata del vínculo con la prensa. “Ella mezcla todo. No es lo mismo cobrar por un evento que dar una nota”, explicó.
Lejos de minimizar su postura, redobló la apuesta con una frase que rápidamente se volvió viral: “Dar una nota no es un trabajo, es lo que te va a hacer el notero que es parte de un programa”.
Y fue más allá al marcar que esa exposición es clave para seguir vigente: “Gracias a que da notas la siguen viendo y contratando”. “Si te agarran en la calle y no querés, decís que no. No podés reprochar ‘les di notas eternas’: ¿Quién sos? ¿Madonna?”, preguntó enojada.
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