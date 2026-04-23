Yanina Latorre confirmó su desembarco en LUZU TV: Qué rol cumplirá

"Estoy discutiendo el día porque ellos pretendían un día que a mí no me cierra, pero está cerrada la situación", comentó posteriormente y dejó en claro que no estará durante todo el ciclo sino hará su "columna estelar" y se irá. "Salvo que me quiera quedar, y me quedo", sumó.

Yanina Latorre apuntó duramente contra Pampita

Es preciso recordar que hace algunos días Yanina Latorre se mostró molesta con Pampita luego de que la modelo se negará a dar entrevistas a menos que sea por dinero.

Si bien aclaró que está de acuerdo con que la influencer cobre por su presencia en eventos o campañas, marcó un límite claro cuando se trata del vínculo con la prensa. “Ella mezcla todo. No es lo mismo cobrar por un evento que dar una nota”, explicó.

Lejos de minimizar su postura, redobló la apuesta con una frase que rápidamente se volvió viral: “Dar una nota no es un trabajo, es lo que te va a hacer el notero que es parte de un programa”.

Y fue más allá al marcar que esa exposición es clave para seguir vigente: “Gracias a que da notas la siguen viendo y contratando”. “Si te agarran en la calle y no querés, decís que no. No podés reprochar ‘les di notas eternas’: ¿Quién sos? ¿Madonna?”, preguntó enojada.

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