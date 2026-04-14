Yanina Latorre se cansó de Pampita y arremetió: "¿Quién sos?"

Graciela Alfano disparó contra Yanina Latorre

Hace algunos días Graciela Alfano cargó contra Yanina Latorre durante una entrevista que dio para La mañana con Moria.

“Me da pena, me parece una pobre mina”, expresó fiel a su estilo frontal en diálogo con Moria Casán. Pero lejos de quedarse en una crítica general, la actriz avanzó con comentarios más duros, incluyendo a su madre Dora Caamaño en sus cuestionamientos, lo que elevó aún más la tensión del cruce.

De todos modos, el momento más controvertido llegó cuando involucró directamente a Lola, hija de la comunicadora y el exfutbolista Diego Latorre: “Yo le aconsejé que se cambie de apellido porque la liga su hija Lola”, disparó.

Además, señaló que la exposición mediática y las actitudes públicas de una figura pueden terminar afectando a su entorno familiar.

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