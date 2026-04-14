La tensión en el mundo del espectáculo sumó un nuevo capítulo explosivo cuando Yanina Latorre cruzó con dureza contra Pampita, luego de que la modelo generara polémica al hablar sobre sus pretensiones salariales y al referirse a las notas "eternas" que brinda en distintos eventos con los móviles que buscan su palabra.
POR COBRAR POR ENTREVISTAS
Yanina Latorre se cansó de Pampita y arremetió: "¿Quién sos?"
Luego de que la modelo hablara sobre sus pretensiones salariales, Yanina Latorre salió con dureza en defensa del trabajo periodístico en Sálvese quien pueda.
La conductora de Sálvese quien pueda fue tajante. Si bien aclaró que está completamente de acuerdo con que la influencer cobre por su presencia en eventos o campañas, marcó un límite claro cuando se trata del vínculo con la prensa. “Ella mezcla todo. No es lo mismo cobrar por un evento que dar una nota”, explicó.
Lejos de suavizar su postura, redobló la apuesta con una frase que rápidamente se volvió viral: “Dar una nota no es un trabajo, es lo que te va a hacer el notero que es parte de un programa”. Y fue más allá al señalar que esa exposición es clave para seguir vigente: “Gracias a que da notas la siguen viendo y contratando”.
El momento más filoso llegó sobre el final, cuando lanzó sin vueltas: “Si te agarran en la calle y no querés, decís que no. No podés reprochar ‘les di notas eternas’: ¿Quién sos? ¿Madonna?”. La frase encendió aún más la polémica y generó una ola de reacciones en redes sociales.
Graciela Alfano disparó contra Yanina Latorre
Hace algunos días Graciela Alfano cargó contra Yanina Latorre durante una entrevista que dio para La mañana con Moria.
“Me da pena, me parece una pobre mina”, expresó fiel a su estilo frontal en diálogo con Moria Casán. Pero lejos de quedarse en una crítica general, la actriz avanzó con comentarios más duros, incluyendo a su madre Dora Caamaño en sus cuestionamientos, lo que elevó aún más la tensión del cruce.
De todos modos, el momento más controvertido llegó cuando involucró directamente a Lola, hija de la comunicadora y el exfutbolista Diego Latorre: “Yo le aconsejé que se cambie de apellido porque la liga su hija Lola”, disparó.
Además, señaló que la exposición mediática y las actitudes públicas de una figura pueden terminar afectando a su entorno familiar.
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