La modelo Pampita volvió a quedar en el centro de la escena tras responder, sin filtro, a las críticas por los montos que cobra en sus presentaciones. El tema resurgió luego de su reciente viaje a Córdoba, donde participó de un evento de moda, y de versiones que señalaban cifras elevadas por su pretensiones salariales.
A CAPA Y ESPADA
Pampita defendió tajante sus contratos millonarios: "Si lo pagan, voy"
Con el fin de enfrentar cuestionamientos por sus honorarios en eventos, Pampita defendió su trabajo y dejó en claro que fija condiciones para cada presentación.
Consultada por una cronista del programa Infama sobre estas versiones, la conductora evitó dar números concretos, pero fue tajante al hablar del valor de su trabajo. Aseguró que cuenta con un equipo que la representa, aunque también confirmó que ella misma interviene en la negociación de sus contratos con clientes de todo el país.
“Yo tengo mi caché y si lo pagan, voy”, expresó con firmeza, dejando en claro que su presencia tiene un valor definido. Además, explicó que existe un precio establecido especialmente para viajes al interior, ya que implican tiempo, traslados y organización, lo que considera un esfuerzo adicional.
Por último, también respondió a quienes afirman que cobra por dar notas. En ese sentido, remarcó que ha participado en innumerables entrevistas sin recibir dinero y destacó que muchas veces brinda declaraciones de manera espontánea, incluso en móviles en vivo que no estaban pautados previamente.
Pampita hizo su debut en Infobae
Además de hacer presentaciones a lo largo y ancho del país, Pampita a su vez comenzó un ciclo de entrevistas en Infobae.
El programa Lo de Pampita inauguraró un formato enfocado en costado humano, priorizando charlas profundas, alejadas de inmediatez mediática y su primera invitada fue Graciela Alfano.
“Durante años me hicieron las preguntas a mí, pero esta vez las preguntas las hago yo”, había dicho en la promoción de la apuesta. Asimismo, agregó: “La verdad no siempre es evidente y las apariencias pueden engañar”.
A su vez, el formato evita superficialidad, prioriza profundidad emocional, exploración de vulnerabilidad, temores, decisiones determinantes. En ese sentido, la premisa central resume espíritu del proyecto: “En cada encuentro, una historia. En cada silencio, una revelación”.
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