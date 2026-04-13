Pampita defendió tajante sus contratos millonarios: "Si lo pagan, voy"

El programa Lo de Pampita inauguraró un formato enfocado en costado humano, priorizando charlas profundas, alejadas de inmediatez mediática y su primera invitada fue Graciela Alfano.

“Durante años me hicieron las preguntas a mí, pero esta vez las preguntas las hago yo”, había dicho en la promoción de la apuesta. Asimismo, agregó: “La verdad no siempre es evidente y las apariencias pueden engañar”.

A su vez, el formato evita superficialidad, prioriza profundidad emocional, exploración de vulnerabilidad, temores, decisiones determinantes. En ese sentido, la premisa central resume espíritu del proyecto: “En cada encuentro, una historia. En cada silencio, una revelación”.

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