Andrea del Boca salió de Gran Hermano tras su fuerte caída y volvió a aparecer en los medios, y Moria Casán no se guardó nada al opinar sobre el costo de tanta exposición. Asimismo, con el tráiler de su serie de Netflix ya circulando, la One también habló de su propia historia y explicó cómo entiende el juego mediático.
"POBRE MUJER"
"Le va a salir caro": Moria Casán durísima con Andrea del Boca tras su paso por GH
Moria Casán liquidó a Andrea del Boca después de participar en Gran Hermano y le lanzó una fuerte advertencia sobre lo traicionero que puede ser como archivo.
Gran Hermano como trampa: la advertencia de Moria Casán sobre el costo mediático
Moria Casán analizó y apuntó a algo que se repite cada vez más en la televisión actual: el regreso de figuras históricas a formatos de altísima exposición. "Estar en un reality de semejante exposición genera que el pasado se empiece a remover", planteó, como que el problema es todo lo que arrastra.
En el caso de Andrea del Boca, su pasado viene asociado desde hace años a conflictos judiciales y cuestionamientos públicos que, aunque no siempre están en agenda, reaparecen siempre que vuelve a protagonizar alguna noticia.
En esa línea, la diva lanzó una dura advertencia: "Me parece que le va a costar muy caro esta exposición a ella". No se trata solo de una opinión, se trataba de un aviso basado en cómo hoy las redes sociales, los programas de chimentos y los portales digitales amplifican cada detalle en tiempo real.
Sin embargo, más allá de la crítica, Moria también se detuvo en la caída de Del Boca, que derivó en su salida de reality. "Me dio mucha pena verla. No hay nada peor que golpearse la cara, pobre mujer", dijo, sobre el accidente que terminó con la actriz fuera del programa por indicación médica.
Moria reacciona al tráiler de 'Moria' en Netflix
En paralelo, la propia Moria está atravesando un momento de alta visibilidad con el lanzamiento del tráiler de su serie en Netflix, que llegará a la plataforma el 14 de agosto de 2026 (cuando la diva cumpla 80 años) y se estrenará en más de 190 países, según datos de la plataforma. Y su reacción volvió a mostrar cómo entiende el juego mediático: "Esta es una partecita, se dan cuenta de que es otra cosa. Es muy arriba, eh".
También fue enfática al destacar el trabajo de las actrices que la interpretan: "Sofía Gala me impresiona, Siciliani también, Roth extraordinaria. Han habitado en mi ADN esta gente". Incluso se permitió una reflexión más íntima sobre lo que significa verse representada en vida: "Es rarísimo. Que te hagan tu vida estando viva es muy raro. Y que te interprete tu hija".
Y, fiel a su estilo, también proyectó el alcance global de la serie con humor y conciencia de su propia marca: "En Japón, me imagino doblado en japonés". Pero quizás la definición más interesante fue la que conecta directamente con su vigencia: "El cine, que nunca morirá, te da una atemporalidad que te inmortaliza. Esto te magnifica, estás forever".
Incluso adelantó que la serie no esquivará zonas incómodas: "La serie no se va a romantizar. Desde la estética, lo visual, sí. Todo lo que se usa es Hollywood. No hay nada ‘lo atamos con alambre’. Es todo first class".
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