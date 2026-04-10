"Le va a salir caro": Moria Casán durísima con Andrea del Boca tras su paso por GH

Moria reacciona al tráiler de 'Moria' en Netflix

En paralelo, la propia Moria está atravesando un momento de alta visibilidad con el lanzamiento del tráiler de su serie en Netflix, que llegará a la plataforma el 14 de agosto de 2026 (cuando la diva cumpla 80 años) y se estrenará en más de 190 países, según datos de la plataforma. Y su reacción volvió a mostrar cómo entiende el juego mediático: "Esta es una partecita, se dan cuenta de que es otra cosa. Es muy arriba, eh".

image La One mostró el tráiler de su serie de Netflix en su propio programa y confesó que se sentía rara al ser interpretada por su propia hija, Sofía Gala. También remarcó el trabajo de Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

También fue enfática al destacar el trabajo de las actrices que la interpretan: "Sofía Gala me impresiona, Siciliani también, Roth extraordinaria. Han habitado en mi ADN esta gente". Incluso se permitió una reflexión más íntima sobre lo que significa verse representada en vida: "Es rarísimo. Que te hagan tu vida estando viva es muy raro. Y que te interprete tu hija".

Y, fiel a su estilo, también proyectó el alcance global de la serie con humor y conciencia de su propia marca: "En Japón, me imagino doblado en japonés". Pero quizás la definición más interesante fue la que conecta directamente con su vigencia: "El cine, que nunca morirá, te da una atemporalidad que te inmortaliza. Esto te magnifica, estás forever".

image La serie se estrenará el 14 de agosto por Netflix, el mismo día en que la diva cumple 80 años.

Incluso adelantó que la serie no esquivará zonas incómodas: "La serie no se va a romantizar. Desde la estética, lo visual, sí. Todo lo que se usa es Hollywood. No hay nada ‘lo atamos con alambre’. Es todo first class".

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Por el trailer de la serie sobre Moria Casán pic.twitter.com/7TGo6qE2xY — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 10, 2026

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