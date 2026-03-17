Hace algunas semanas Moria Casán criticó Pedro Rosemblat al acusarlo de estar “subido a un pony” y el periodista aprovechó una nota para responderle. Durante una entrevista en Puro show analizó el cruce que surgió tras una invitación a su programa La mañana con Moria. Según explicó, la polémica se originó por un malentendido en los mensajes.
FUERTE AL MEDIO
Pedro Rosemblat enfrentó a Moria Casán: "No tengo que demostrar nada"
El periodista Pedro Rosemblat habló del cruce con la diva tras la polémica por una invitación televisiva y atribuyó el conflicto a un malentendido.
El conflicto comenzó cuando la diva manifestó públicamente su enojo porque el novio de Lali Espósito no fue como invitado. La destacada artista interpretó su respuesta como una negativa y cuestionó su actitud. Sin embargo, el comunicador aclaró que jamás dijo que no le interesara asistir. Según detalló, el problema estuvo en la forma en que se interpretó el intercambio. “El WhatsApp tiene eso: cuando lees, el tono se lo das vos”, explicó molesto.
Durante la charla, también dejó un mensaje indirecto hacia la conductora. “Yo antes de tirarle tierra a una persona tengo que asegurarme de que la otra persona fue despectiva”, sostuvo. En ese sentido, indicó que prefiere evitar acusaciones apresuradas que después deban corregirse. Incluso mencionó que el productor del ciclo televisivo que se emite por la pantalla de El Trece le confirmó que todo se trató de un malentendido.
De todos modos, reconoció que la situación generó cierta incomodidad. “Ella ya dijo que estoy subido a un pony, que me tiene freezado”, expresó. Por eso, dijo no saber si realmente quieren que vaya a ser entrevistado. "Yo no tengo que demostrar nada", aclaró.
Pedro Rosemblat habló de su casamiento con Lali Espósito y la posibilidad de tener hijos
Por otro lado, es preciso recordar, que hace algunos días Pedro Rosemblat brindó detalles de lo que será la fiesta de casamiento con Lali Espósito.
"Yo estoy contento. Estoy contento. Es una situación obviamente novedosa. Nunca lo hice, ella tampoco. Así que bueno, con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido", dijo en diálogo con Desayuno Americano.
Al respecto de la propuesta y quién fue el que dio el primer paso para finalmente pasar por el altar, el periodista prefirió no contarlo por "verguenza y pudor" y lo dejó para la intimidad. "Se sabe lo que Lali cuenta públicamente y por ahora lo que contó es eso, que nos vamos a casar", manifestó.
Por último, también fue consultado sobre la posibilidad de que se agrande la familia con un hijo y contestó con contundencia: "No lo sé. Hoy la verdad es que estamos en esta. Hoy estamos en esta. Este año nos vamos a casar, espero que sea este año si conseguimos fecha, si nos ponemos de acuerdo, etcétera. Después: ¿Quién sabe, no?".
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