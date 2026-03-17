Pedro Rosemblat enfrentó a Moria Casán: "No tengo que demostrar nada"

Pedro Rosemblat habló de su casamiento con Lali Espósito y la posibilidad de tener hijos

Por otro lado, es preciso recordar, que hace algunos días Pedro Rosemblat brindó detalles de lo que será la fiesta de casamiento con Lali Espósito.

"Yo estoy contento. Estoy contento. Es una situación obviamente novedosa. Nunca lo hice, ella tampoco. Así que bueno, con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido", dijo en diálogo con Desayuno Americano.

Al respecto de la propuesta y quién fue el que dio el primer paso para finalmente pasar por el altar, el periodista prefirió no contarlo por "verguenza y pudor" y lo dejó para la intimidad. "Se sabe lo que Lali cuenta públicamente y por ahora lo que contó es eso, que nos vamos a casar", manifestó.

Por último, también fue consultado sobre la posibilidad de que se agrande la familia con un hijo y contestó con contundencia: "No lo sé. Hoy la verdad es que estamos en esta. Hoy estamos en esta. Este año nos vamos a casar, espero que sea este año si conseguimos fecha, si nos ponemos de acuerdo, etcétera. Después: ¿Quién sabe, no?".

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