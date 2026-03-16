¿Qué dijo Elba Marcovecchio sobre un supuesto romance con Guillermo Francella?

La conductora del ciclo le preguntó a la abogada si con Francella "¿Hubo una cosita o no?".

A lo que Marcovecchio respondió: "No hubo nada Pamela, hablamos de la final Estudiantes-Racing que, encima...".

Después, Pamela David empezó a llenar de elogios a Francella y le preguntó a la abogada: "¿Le darías una oportunidad? ¿Te la darías a vos?"

"Me parece que la segunda es la mejor pregunta, no sé si me la daría, pero en algún momento quizá suceda, quizá no, hoy estoy muy cerrada Pame", respondió Elba Marcovecchio.

"Todavía no sanó la ausencia de Jorge...". lanzó la conductora. A lo que la abogada dijo conmovida: "Es que es una presencia muy grande, más que ausencia, es un tránsito, es una presencia muy grande. Es muy difícil".

¿Qué se sabe de Guillermo Francella y Elba Marcovecchio?

El rumor entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio explotó en el programa de Ángel de Brito.

El conductor de LAM contó que el actor y la abogada fueron vistos muy cerca en una fiesta, donde estuvieron al menos 10 periodistas que empezaron a escribirle al ver la actitud de ambos.

"Los que sí estuvieron charlando unos 15 minutos, solos, a 30 centímetros de distancia, una regla, carita con carita, así muy cerca, que a todos llamó la atención fueron Guillermo Francella, que está separado ya saben, y Elba Marcovecchio", dijo De Brito.

Los panelistas quedaron sorprendidos y empezaron a decir "me levanto", "no lo podemos creer", es “un montón”.

En medio de la sorpresa, el conductor bajó el tono de la situación y dijo que simplemente fue "una charla, no se besaron y no se tocaron".

Finalmente, todo ha sido aclarado.

Vale recordar que Francella, protagonista de “El Encargado”, y Marynés Breña, terminaron su relación a principios del 2025 tras 36 años de matrimonio.

----------

Más noticias en Urgente24

Carlos Presti, general con 4 soles y pocas luces

La mora no encuentra techo y ya preocupa a todo el sistema

Acá lo que molesta es que la gente se quiera

Lobos solitarios de Irán podrían buscar el caos en ciudades de países enemigos (como USA)

La traición de Martín Varsavsky se asoma a los 50 años de la tragedia