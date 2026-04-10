El enfrentamiento entre Graciela Alfano y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo cargado de polémica. Invitada al programa de La mañana con Moria, la artista apuntó sin filtro contra la condutora de Sálvese quien pueda y dejó declaraciones que rápidamente generaron repercusión.
"ME DA PENA"
Graciela Alfano disparó con munición pesada y fulminó a Yanina Latorre
En diálogo con Moria Casán, Graciela Alfano disparó con dureza contra la conductora, redobló sus críticas e involucró a su hija con una frase explosiva.
“Me da pena, me parece una pobre mina”, lanzó fiel a su estilo frontal en diálogo con Moria Casán. Pero lejos de quedarse en una crítica general, la actriz avanzó con comentarios más duros, incluyendo a su madre Dora Caamaño en sus cuestionamientos, lo que elevó aún más la tensión del cruce.
El momento más controvertido llegó cuando involucró directamente a Lola, hija de la comunicadora y el exfutbolista Diego Latorre: “Yo le aconsejé que se cambie de apellido porque la liga su hija Lola”, disparó. Además, sostuvo que la exposición mediática y las actitudes públicas de una figura pueden terminar afectando a su entorno familiar.
Incluso comparó la imagen pública que tiene con la de su esposo, marcando una diferencia que no pasó desapercibida. Con estas declaraciones, reavivó el conflicto y dejó abierta la puerta a un nuevo y explosivo enfrentamiento en el mundo del espectáculo.
Graciela Alfano blanqueó su romance con Marcelo Tinelli
Hace algunos días Graciela Alfano mediante una charla distendida con Pampita, terminó blanqueando un viejo romance con Marcelo Tinelli que durante años fue solo un rumor.
El momento se dio en el ciclo que la modelo conduce para Infobae, donde su invitada intentó esquivar el tema en un principio.
Sin embargo, ante la insistencia de la conductora, terminó confirmando la historia con una frase contundente. “Ya pasó hace muchos años y yo no repito”, aseguró.
Asimismo, posteriormente aprovechó para lanzar una chicana: “Unos minutos, contando en total no sé si llegó a una hora”. La frase no tardó en viralizarse y desató una ola de comentarios en redes, reavivando una historia que parecía olvidada.
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