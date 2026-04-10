Graciela Alfano disparó con munición pesada y fulminó a Yanina Latorre

Graciela Alfano blanqueó su romance con Marcelo Tinelli

Hace algunos días Graciela Alfano mediante una charla distendida con Pampita, terminó blanqueando un viejo romance con Marcelo Tinelli que durante años fue solo un rumor.

El momento se dio en el ciclo que la modelo conduce para Infobae, donde su invitada intentó esquivar el tema en un principio.

Sin embargo, ante la insistencia de la conductora, terminó confirmando la historia con una frase contundente. “Ya pasó hace muchos años y yo no repito”, aseguró.

Asimismo, posteriormente aprovechó para lanzar una chicana: “Unos minutos, contando en total no sé si llegó a una hora”. La frase no tardó en viralizarse y desató una ola de comentarios en redes, reavivando una historia que parecía olvidada.

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