Trump y Milei critican a la prensa pero entienden poco sobre periodismo

Sin embargo, parece que ha olvidado cómo funcionan los medios y las redes sociales.

En ese tipo de “negocio” los materiales publicados o puestos en el aire se ajustan cada 60 segundos (en el caso de la Televisión) y son sometidos a los análisis de contenidos más impresionantes (en el caso de los diarios digitales o la oferta online).

image Tucker Carlson y Donald Trump

Trump quiere ser presidente de Estados Unidos y, al mismo tiempo, quiere ser más popular que personajes como Tucker Carlson, un ex presentador del canal conservador Fox News que fue despedido de la cadena pero luego triunfó en el ecosistema de internet. Trump quiere ser presidente de Estados Unidos y, al mismo tiempo, quiere ser más popular que personajes como Tucker Carlson, un ex presentador del canal conservador Fox News que fue despedido de la cadena pero luego triunfó en el ecosistema de internet.

¿Qué dijo el titular de la Casa Blanca de su ex “amigo”?

Criticó tras una larga catarsis que ya no se dedique a la TV y que prefiera otro tipo de alternativas online.

“Sé por qué Tucker Carlson lleva años atacándome, especialmente por el hecho de que les parece maravilloso que Irán (el Estado número uno en patrocinar el terrorismo) posea un arma nuclear. La razón es que tienen una cosa en común: un coeficiente intelectual bajo. Son gente estúpida; ellos lo saben, sus familias lo saben, ¡y todo el mundo lo sabe también!."

"Miren su pasado, miren su historial. ¡No tienen lo que hace falta, y nunca lo han tenido! A todos los han echado de la televisión, perdieron sus programas y ya ni siquiera los invitan a aparecer en pantalla porque a nadie le importan; son unos CHIFLADOS, unos BUSCAPLEITOS, y dirán cualquier cosa con tal de conseguir un poco de publicidad "gratis" y barata. Ahora creen que conseguirán algunos "clics" gracias a sus podcasts de tercera categoría, pero nadie habla de ellos, y sus opiniones son lo opuesto a MAGA”.

Tucker Carlson es un bufón gesticulante que ni siquiera pudo terminar la universidad; era un hombre destrozado cuando lo despidieron de Fox, y nunca ha vuelto a ser el mismo. ¡Quizás debería consultar a un buen psiquiatra!. Tucker Carlson es un bufón gesticulante que ni siquiera pudo terminar la universidad; era un hombre destrozado cuando lo despidieron de Fox, y nunca ha vuelto a ser el mismo. ¡Quizás debería consultar a un buen psiquiatra!.

javier milei tucker carlson.jpeg Javier Milei y Tucker Carlson

Resumiendo:

-el mecanismo de validación social para Trump sigue siendo la vieja y anticuada TV, un medio cuya luz propia va perdiendo intensidad temporada tras temporada.

-criticó el hecho de que Carlson no se haya graduado pero la compañía más valiosa del mundo (que es la norteamericana Apple) fue fundada y dirigida por Steve Jobs, quien tampoco se graduó nunca en las casas de altos estudios. Se aburrió y las abandonó.

-se mofa del histrionismo del famoso periodista Carlson pero en 2026 ese tipo de comunicación exagerada es la que se impone en casi todas las plataformas.

-criticar a los presentadores que buscan clicks o likes en la comunicación actual es suicida, ya que el "feed back" de aprobación es vital. Se transforma en una suerte de GPS instantáneo para saber si el mensaje es correcto o no.

image Donald Trump y Tucker Carlson

2-El caso Milei

El presidente argentino, tras ofrecer un reportaje de 80 minutos en la noche del miércoles 8/4 en la TV Pública al economista genuflexo Antonio Aracre, se dio cuenta que su esfuerzo personal llegó a apenas 20.000 personas en vivo ya que la nota midió entre 0,1 y 0,2 puntos de rating.

Milei, al igual que Trump, se hizo conocido gracias a los medios de Argentina.

Sus irrupciones despertaban interés pero tras 27 meses de gobierno se volvió un sujeto completamente auto celebratorio. Hoy, es fácil adivinar lo que va a decir y difícil creer la información que difunde. No ha sido capaz (a diferencia de Trump) de dar una sola conferencia de prensa abierta en casi dos años y medio de gestión. Sus irrupciones despertaban interés pero tras 27 meses de gobierno se volvió un sujeto completamente auto celebratorio. Hoy, es fácil adivinar lo que va a decir y difícil creer la información que difunde. No ha sido capaz (a diferencia de Trump) de dar una sola conferencia de prensa abierta en casi dos años y medio de gestión.

Javier Milei redes P Javier Milei en X

¿Qué dijo el primer mandatario nacional el jueves 9 de abril en un posteo de X?

“PRIMERO LOS DATOS El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes. Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma”.

“Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico. Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que “todo está mal” cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años”.

“Eso no es análisis: es relato. ¿Significa esto que todos están mejor? No. Y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado. No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo. MAGA VLLC!” “Eso no es análisis: es relato. ¿Significa esto que todos están mejor? No. Y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado. No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo. MAGA VLLC!”

Javier Milei-respirador-GROK-Urgente24 Milei se siente acorralada por el periodismo Imagen creada con IA/GROK.

Resumiendo:

-la gente cree que está mal porque los periodistas le pasan malas noticias aunque la “evidencia empírica” que cite nos diga que cayó un 8% la industria en el mes de febrero.

-no entiende que los medios necesitan rating (en el caso de la TV y las radios) y métrica (en el caso de los medios digitales). Los periodistas toman las devoluciones de las audiencias y están expuestos de manera continua a las “reglas del juego” contra políticos que apenas sufren compulsas electorales cada 2 años.

-los dirigentes partidarios y los funcionarios públicos, a menudo, no son capaces de “patear al arco” como lo hace un profesional de la comunicación. Zapatero a tus zapatos.

-Javier Milei cae en el mismo error que su par norteamericano. Cree que las reglas del Cuarto Poder son las mismas que las de la política. Detrás de todo ve conspiraciones, mala leche y “manos negras”.

-el prestigio de los comunicadores se construye día a día con moneditas pero puede perderse a raudales en pocos minutos, horas o días. El gobierno libertario entró a principios de marzo en una deriva indetenible con el Caso Adorni y no toma la decisión que desarrollaría cualquier gerente de programación: “cambien a los protagonistas”. Una regla de oro de la TV indica que es mucho más caro mantener una propuesta artística fallida que crear un programa nuevo.

Milei Trump 2P Donald Trump y Javier Milei

Pianta audiencias que se vuelven pianta votos

Trump ya está experimentando derrota tras derrota en los últimos meses, a poco de asumir su segundo mandato: cayó en Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Texas y Miami. Los sondeos marcan que va rumbo a una catástrofe en las parlamentarias de medio término de noviembre. Podría perder, de mínima, el control del Senado.

Milei llegó a Octubre de 2025 en medio de sonoras derrotas en todas las provincias argentinas, con excepción del distrito porteño. Cuando marchaba rumbo al colapso comicial, el Secretario del Tesoro de USA Scott Bessent lo salvó sobre la hora con un swap por US$ 20.000 millones.

En abril de 2026 mide menos que su ex ministra Patricia Bullrich y, en algunos sondeos, está tambièn por detrás del gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof.

Los 2 presidentes perdieron el contacto con las grandes audiencias, se aislaron en medio de los aplaudidores y los alcahuetes. Pueden seguir en el mismo camino (insultando a los periodistas) o pueden intentar no caer por el barranco de la consideración social. Los 2 presidentes perdieron el contacto con las grandes audiencias, se aislaron en medio de los aplaudidores y los alcahuetes. Pueden seguir en el mismo camino (insultando a los periodistas) o pueden intentar no caer por el barranco de la consideración social.

Trump tiene 80 años y lo logró casi todo en su vida. Difícil imaginar un cambio copernicano en su existencia.

Milei, en cambio, es 25 años más joven. Si piensa que el periodismo lo maltrata en la actualidad (donde luce arropado por el poder) no tiene idea lo que le espera cuando quede solo y desnudo en medio del desierto.