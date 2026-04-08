¿Una jugada del Tte Gral Carlos Presti? La desregulación dejaría a la Armada sin funciones

El llamado “ Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina” modifica todos los reglamentos existentes para una actividad tan estratégica para el comercio y la defensa nacional.

En pocas palabras, la norma legal sentencia que el practicaje que se realizó a lo largo de 150 años con peritos especialmente entrenados para que los navíos no se estrellen o encallen ya “no es relevante” y por ellos se libera a los barcos de tener ese servicio que siempre resultó indispensable. En pocas palabras, la norma legal sentencia que el practicaje que se realizó a lo largo de 150 años con peritos especialmente entrenados para que los navíos no se estrellen o encallen ya “no es relevante” y por ellos se libera a los barcos de tener ese servicio que siempre resultó indispensable.

Prefectura Naval Argentina Una desregulación que beneficia a Prefectura Naval y complica a la Armada Argentina

Un profesional llega a convertirse en "práctico" luego de ser marino mercante en el Río de la Plata, el Paraná o la Hidrovía.

La toma de los exámenes decisivos siempre estuvo en manos de la Armada ya que esa fuerza siempre fue la encargada de formar a los marinos de ultramar, de cabotaje y de pesca. Para ellos dispone de su escuela de náutica, la escuela fluvial y la escuela de pesca.

Con el decreto desregulatorio, las 3 escuelas pasarán de hecho a depender de la Prefectura Naval y ya no de la Armada Argentina. El Estado no ahorrará ni un peso porque los dineros para la formación seguirán saliendo del erario público. Con el decreto desregulatorio, las 3 escuelas pasarán de hecho a depender de la Prefectura Naval y ya no de la Armada Argentina. El Estado no ahorrará ni un peso porque los dineros para la formación seguirán saliendo del erario público.

Sin embargo, se dejará a la Armada fuera de los intereses marítimos a pesar de que su participación en Naciones Unidas es sumamente gravitante.

armada-argentina Una Armada Argentina diezmada y, ahora, ninguneada

El Poder Ejecutivo Nacional le está transfiriendo a la Prefectura Naval el poder absoluto sobre toda la marina mercante ya que ellos serían los responsables de formar al personal, habilitarlo y eventualmente hasta le aplicarían sanciones si cometieran alguna falta.

Luego, controlarían también a los buques mercantes y a todo el personal a bordo.

¿Es una ocurrencia de Javier Milei o un pedido del “Norte”?

En la concepción de la doctrina Monroe del Siglo XXI (América para los norteamericanos) la idea de Washington consiste en que los países tengan fuerzas de seguridad internas competentes pero que dejen las cuestiones de defensa nacional en manos de los Estados Unidos.

caputo-sturzenegger-adorni-oxenford Luis Caputo, Manuel Adorni, Federico Sturzenegger y Alec Oxenford Foto X: @fedesturze.

La Armada Argentina está dañada en cuanto a recursos ya que no tiene:

Los submarinos (el San Juan implosionó; el San Luis está fuera del agua, en el dique seco de Tandanor; el Salta solamente se usa como plataforma para adiestramiento de buzos en la base de Mar del Plata y el Santa Fe fue capturado en la Guerra del Atlántico Sur).L

La aviación naval que impresionara (y aterrorizara) a la OTAN tras hundir buques ingleses gracias a la combinación de Super Etendard con misiles anti buques Exocet, hoy no tiene aeronaves.

La fuerza apenas con “un destructor y medio” y posee 2 corbetas que funcionan pero apenas navegan, no están operativas.

Solamente la infantería de marina se sostiene en pie pero si no hay barcos para llevarlos se vuelve complicada su participación en cualquier tipo de conflicto.

Hubo un tiempo en que la Argentina tenía 3 submarinos. Hoy, ninguno. Hubo un tiempo en que la Armada Argentina tenía 3 submarinos operativos

¿Por qué Argentina no quiere tener su propia Armada?

Si el control de la pesca y la vida humana en el mar, además de la marina mercante pasa a depender de la Prefectura Naval…

¿Qué ocurrirá con la Armada? ¿Se limitará a formar oficiales propios y a organizar los viajes de estudios de la Fragata Libertad?

Existe un claro peligro de “sacarse de encima” a una de las 3 Fuerzas Armadas de la Argentina bajo el pretexto del ahorro y hacer menos oneroso el trabajo de los buques mercantes extranjeros en nuestras aguas. Existe un claro peligro de “sacarse de encima” a una de las 3 Fuerzas Armadas de la Argentina bajo el pretexto del ahorro y hacer menos oneroso el trabajo de los buques mercantes extranjeros en nuestras aguas.

image La plana mayor del gobierno de Argentina recibe a un buque patrullero de USA

Existen planes concretos para que el US COAST GUARD acuda a operar en el mar argentino.

Recientemente, arribó el “USCG James” y fue recibido por el Presidente Javier Milei y toda la cúpula del gobierno libertario.

Fue extraño ver a la plana mayor de la Casa Rosada recibiendo a un buque menor de la flota policial de USA. Hasta el propio capitán del buque patrullero se mostró impresionado por el recibimiento. Fue extraño ver a la plana mayor de la Casa Rosada recibiendo a un buque menor de la flota policial de USA. Hasta el propio capitán del buque patrullero se mostró impresionado por el recibimiento.