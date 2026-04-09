Toyota rompe el mercado con su auto más barato y ya desata furor

Toyota bZ3X

Toyota auto eléctrico: ¿Qué cambia en diseño y tecnología?

Si esperabas el clásico diseño sobrio de Toyota, este modelo te va a sorprender. El bZ3X adopta un estilo más minimalista, casi futurista, con interiores que parecen sacados de una película.

El habitáculo está dominado por una pantalla multimedia de 14,6 pulgadas y un tablero digital de 8,8 pulgadas. No hay botones físicos ya que todo pasa por la pantalla, desde el aire acondicionado hasta las funciones del vehículo.

Además, incorpora iluminación ambiental personalizable y una particularidad que lo vuelve práctico, los asientos se pueden reclinar completamente para generar un espacio de carga de casi tres metros.

Toyota auto con inteligencia: Qué incluye el sistema Momenta

En sus versiones más equipadas, el Toyota bZ3X suma un paquete tecnológico que pisa fuerte, el sistema Momenta 5.0.

Se trata de una plataforma de asistencia a la conducción que incluye hasta 25 funciones ADAS. Entre las más destacadas aparecen:

Piloto automático en ruta;

Estacionamiento remoto;

Asistencia en tráfico urbano;

Detección de puntos ciegos.

Toyota bZ3X

Toyota auto en China: ¿Por qué el lanzamiento genera tanto impacto?

El bZ3X no es un lanzamiento aislado. El modelo se fabrica a través de GAC-Toyota, una alianza que existe desde 2004 y que le permite a la marca adaptarse mejor a las demandas del mercado asiático.

El impacto fue colosal porque según datos difundidos por medios especializados, el vehículo superó los 10.000 pedidos en apenas una hora de preventa. Una cifra que habla por sí sola.

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