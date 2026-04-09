Los autos más vendidos de Argentina sufren brusco giro: Qué origen prefieren los clientes

Los autos más vendidos de Argentina en los últimos meses marcaron un fuerte cambio en la tendencia de consumo con impacto directo en las automotrices nacionales. Con una marcada preferencia por los coches de origen extranjero, los clientes argentinos inclinaron la balanza hacia un escenario principalmente importador.
El escenario, que representa un cambio contundente en la tendencia observada en la última década, dejó atrás el dominio de los coches fabricados a nivel nacional y repartió la mayor porción de las ventas entre distintos origenes. Con fuerte dominio de Brasil y China, los patentamientos de autos extranjeros iniciaron el 2026 dominando la escena.
Para las automotrices radicadas en Argentina, esta nueva coyuntura obligó a cambiar estrategias. Con una fuerte reducción de la producción en los dos primeros meses del año, muchas se volcaron a la importación como estrategia para mantener la participación del mercado.
Ahora bien, durante marzo la producción registró un repunte. Según datos de ADEFA (Asociación de Fábrica de Automotores), ante una demanda sostenida las fábricas pudieron empujar un crecimiento interanual en la productividad del 0,4%, con 41.716 vehículos producidos.
Este repunte estuvo acompañado por un aumento de las exportaciones, cuota clave para que cada marca pueda acceder a cupos de importación. Ese segmento creció un 9,7% a nivel interanual, con un total de 26.646 unidades vendidas al exterior.
Qué pasa con los autos nacionales en Argentina
El repunte en la productividad no se tradujo directamente en ventas. Según datos del DNRPA, en marzo se patentaron 48.972 unidades (-3,1% vs marzo 25), de las cuales el 36% fueron ocupados por vehículos de origen nacional, mientras que el 64% restante fue dominado por coches de fabricación extranjera.
Al mismo tiempo, el cierre del trimestre para las automotrices argentinas representó un retroceso total del 19%. Esto evidenció el cambio de estrategia mencionado, con las terminales adaptando turnos con suspensiones y retiros voluntarios para no caer en un excedente de unidades.
Al respecto, el presidente de Stellantis en Argentina y líder de ADEFA, Rodrígo Pérez Graziano, reconoció los desafíos de adaptación a los que se enfrentan las automotrices radicadas en el país, que sufren una competencia cada vez mayor con la oferta importada desde el exterior.
Quiénes dominan el mercado argentino
La competitividad que se desató a nivel local se evidencia, además, en los distintos segmentos de liderazgo en el mercado local. Con una variedad ampliada de ofertas, los consumidores marcaron distintas tendencias durante marzo, ratificando el crecimiento de nuevas marcas y al mismo tiempo apoyando algunos proyectos tradicionales.
Dentro de los 10 vehículos más vendidos de Argentina en marzo, al menos seis son de fabricación nacional. El podio lo ocuparon Peugeot 208, Toyota Hilux y Fiat Cronos.
Sin embargo, ampliando el foco a los 20 modelos más vendidos, ese número solo suma siete modelos nacionales, con una preferencia ampliada por los autos fabricados en Brasil y China. Los dos importados más fuertes de marzo fueron el Chevrolet Onix y la Ford Territory, brasileño y chino respectivamente.
En cuanto a la carrera de marcas, las 10 primeras tuvieron como novedad la inclusión de una que no está radicada directamente en el país. Se trata de la china BYD, que ocupó el décimo lugar en ventas y el primero en el mercado de eléctricos, consolidando el desembarco de los coches electrificados como un nuevo segmento en Argentina.
Más noticias en Urgente24:
Sorpresa: La escribana de Manuel Adorni volvió a Comodoro Py y quedó trabada...
Otra encuesta confirmó el derrumbe de la imagen de Javier Milei y el agotamiento de la paciencia social
¿Una jugada del Tte Gral Carlos Presti? La desregulación dejaría a la Armada sin funciones