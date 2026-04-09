Inesperadamente, la escribana Adriana Nechevenko -que intervino en las polémicas operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete Manuel Adorni- regresó a Comodoro Py para ampliar su declaración un día después de haber estado en el mismo lugar declarando por 2 horas. Al retirarse, tuvo un inconveniente con su auto.
DECLARACIÓN Y BLOOPER
Sorpresa: La escribana de Manuel Adorni volvió a Comodoro Py y quedó trabada...
La escribana Adriana Nechevenko que intervino en las operaciones inmobiliarias de Manuel Adorni amplió su declaración sorpresivamente este jueves (9/4).
La escribana de Manuel Adorni dijo estar “tranquila”
Adriana Nechevenko, la profesional que quedó en la mira de la justicia por validar las escrituras de los dos inmuebles que posee Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz. Ayer, se había presentado ante el fiscal Gerardo Pollicita ayer y hoy volvió para ampliar su declaración.
"No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila", dijo Nechevenko en declaraciones al canal TN este jueves 9/4, sin dar ningún detalle del contenido de su testimonio.
Nechevenko llegó sola minutos antes de las 8 a los tribunales federales de Comodoro Py 2002 y se presentó en la fiscalía para ampliar su declaración. Trascendió que entregó documentación que Pollicita le había pedido ayer pero también que lo hizo de manera espontánea para hacer algunas aclaraciones, aunque ella no quiso confirmar esto en su contacto con los periodistas presentes en el lugar.
También este jueves 9/4, Nechevenko le dio una entrevista al portal Infobae donde explicó que en las tres operaciones de Adorni en las que intervino y en ninguna pidió información de origen de fondos porque lo conoce al ahora jefe de Gabinete Adorni hace 25 años.
La profesional reveló que fue ella quien le presentó a Adorni a las mujeres que le prestaron el dinero: “Yo le presenté a las prestamistas”, afirmó, mientras que en otro caso es el funcionario quien tiene un vínculo de amistad con la hija de una de las jubiladas. "La operación se hizo porque son conocidos, amigos. Por eso es lógico esto de que no hay intereses", indicó sobre las condiciones beneficiosas que logró el jefe de gabinete.
Blooper
Al retirarse de Comodoro Py, Nevechenko vivió un momento incómodo cuando subió a su vehículo estacionado en una playa de estacionamiento de Comodoro Py.
Frente a las cámaras de TV de la prensa apostada en el lugar que había intentado sin éxito conseguir algún detalle de su declaración, Nevechenko subió a su auto y se percató que no podía salir del lugar de estacionamiento porque otros vehículos estaban detenidos frente al suyo.
Tras reclamar que quiten los vehículos y ante la falta de respuestas, la escribana se encerró en su auto para evitar el contacto con los periodistas y comenzó a hacer sonar su bocina.
Qué declaró la escribana
La escribana Adriana Nechevenko declaró durante casi 3 horas este miércoles (08/04) ante el fiscal Gerardo Pollicita, en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. Al retirarse de los tribunales de Comodoro Py, dialogó con los medios presentes.
“Eso pregúntenle a él”, respondió cuando se la consultó sobre el origen del dinero con el que Manuel Adorni compró el departamento del barrio porteño de Caballito y la casa en el country Indio Cua Golf Club.
También aseguró que no hubo "ninguna irregularidad" en la adquisición de las propiedades. Mencionó que en la compraventa del departamento de Caballito “no hubo préstamo de dinero en efectivo sino que se trató de una hipoteca normal sin ningún problema”.
La escribana consideró habitual que se hipotequen propiedades por un 90% de su valor, en relación al porcentaje que las vendedoras -dos jubiladas- accedieron a financiarle con una “hipoteca con saldo de precio”, precisó. Ambas mujeres están citadas mañana a declarar, también como testigos, para dar precisiones sobre la venta del departamento de casi 200 metros cuadrados por US$230 mil, de los cuales financiaron US$200 mil.
“Todas las operaciones están explicadas”, agregó la escribana sobre su declaración en la fiscalía. Y aclaró a los periodistas que "puedo hablar de algunas cosas y de otras no".
Finalmente, cuando le consultaron acerca de sus 7 visitas a la Casa de Gobierno, se negó ante la prensa a responder sobre los motivos. “No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga”.
--------------
Más noticias en Urgente24:
La Libertad Avanza logró la aprobación en general de la reforma a la Ley de Glaciares
De Narváez se quedó sin Carrefour y ahora se le 'desborda' ChangoMás
Colectivos al borde del paro: Reunión clave con empresarios y presión de la UTA
Hipotecas no bancarias, cuotas sin interés y allanamientos: Lo que dejó la declaración de la escribana de Adorni