Sorpresa: La escribana de Manuel Adorni volvió a Comodoro Py y quedó trabada...

La profesional reveló que fue ella quien le presentó a Adorni a las mujeres que le prestaron el dinero: “Yo le presenté a las prestamistas”, afirmó, mientras que en otro caso es el funcionario quien tiene un vínculo de amistad con la hija de una de las jubiladas. "La operación se hizo porque son conocidos, amigos. Por eso es lógico esto de que no hay intereses", indicó sobre las condiciones beneficiosas que logró el jefe de gabinete.

Blooper

Al retirarse de Comodoro Py, Nevechenko vivió un momento incómodo cuando subió a su vehículo estacionado en una playa de estacionamiento de Comodoro Py.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2042222350528020679&partner=&hide_thread=false [AHORA] "Ah, bueno": después ampliar su declaración en la causa que investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni, la escribana Mónica Nechevenko quedó trabada en el estacionamiento y no podía salir.



@todonoticias https://t.co/dZyZjXXG3k pic.twitter.com/VOmwpao10L — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 9, 2026

Frente a las cámaras de TV de la prensa apostada en el lugar que había intentado sin éxito conseguir algún detalle de su declaración, Nevechenko subió a su auto y se percató que no podía salir del lugar de estacionamiento porque otros vehículos estaban detenidos frente al suyo.

Tras reclamar que quiten los vehículos y ante la falta de respuestas, la escribana se encerró en su auto para evitar el contacto con los periodistas y comenzó a hacer sonar su bocina.

Qué declaró la escribana

La escribana Adriana Nechevenko declaró durante casi 3 horas este miércoles (08/04) ante el fiscal Gerardo Pollicita, en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. Al retirarse de los tribunales de Comodoro Py, dialogó con los medios presentes.

“Eso pregúntenle a él”, respondió cuando se la consultó sobre el origen del dinero con el que Manuel Adorni compró el departamento del barrio porteño de Caballito y la casa en el country Indio Cua Golf Club.

También aseguró que no hubo "ninguna irregularidad" en la adquisición de las propiedades. Mencionó que en la compraventa del departamento de Caballito “no hubo préstamo de dinero en efectivo sino que se trató de una hipoteca normal sin ningún problema”.

nechevenko-escribana adorni-NA-Urgente24 Adriana Nechevenko en Comodoro Py. Foto: Daniel Vides / NA

La escribana consideró habitual que se hipotequen propiedades por un 90% de su valor, en relación al porcentaje que las vendedoras -dos jubiladas- accedieron a financiarle con una “hipoteca con saldo de precio”, precisó. Ambas mujeres están citadas mañana a declarar, también como testigos, para dar precisiones sobre la venta del departamento de casi 200 metros cuadrados por US$230 mil, de los cuales financiaron US$200 mil.

“Todas las operaciones están explicadas”, agregó la escribana sobre su declaración en la fiscalía. Y aclaró a los periodistas que "puedo hablar de algunas cosas y de otras no".

Finalmente, cuando le consultaron acerca de sus 7 visitas a la Casa de Gobierno, se negó ante la prensa a responder sobre los motivos. “No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga”.

--------------

Más noticias en Urgente24:

La Libertad Avanza logró la aprobación en general de la reforma a la Ley de Glaciares

De Narváez se quedó sin Carrefour y ahora se le 'desborda' ChangoMás

Colectivos al borde del paro: Reunión clave con empresarios y presión de la UTA

Hipotecas no bancarias, cuotas sin interés y allanamientos: Lo que dejó la declaración de la escribana de Adorni