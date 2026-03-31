Manuel Adorni recibió 7 veces en Casa Rosada a la escribana Nechevenko

A pesar de tener cuestiones supuestamente importantes para comunicar (como la supuesta baja de la pobreza en Argentina al 28%), prácticamente ningún funcionario libertario se expuso a la prensa en las últimas horas.

Todos saben que, tras una pregunta inicial sobre actualidad, inmediatamente serían derivados al escándalo de la familia Adorni, una cuestión para la cual aún no encuentran explicaciones convincentes.

image Manuel Adorni desató una ola judicial en su contra

El 29 de abril Manuel Adorni debería comparecer en la cámara de diputados de la Nación. Allí, esperan al jefe de gabinete unas 5.000 preguntas distintas. Muchas de ellas están referidas a su patrimonio familiar y sus viajes al exterior. El 29 de abril Manuel Adorni debería comparecer en la cámara de diputados de la Nación. Allí, esperan al jefe de gabinete unas 5.000 preguntas distintas. Muchas de ellas están referidas a su patrimonio familiar y sus viajes al exterior.