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SE AGIGANTA LA "OLA JUDICIAL"

Manuel Adorni recibió 7 veces en Casa Rosada a la escribana Nechevenko

Ocurrió entre julio de 2024 y septiembre de 2025. Adriana Nechevenko es la escribana que intervino en las polémicas compras de Adorni en Caballito e Indio Cua.

31 de marzo de 2026 - 22:19
Adorni recibìa a la escribana en Casa Rosada

Adorni recibìa a la escribana en Casa Rosada

En cada una de las visitas a la Casa Rosada, la profesional fue recibida por el jefe de gabinete, Manuel Adorni: se trata de la profesional que intervino sobre fines de 2025 en la compra del departamento en Caballito donde actualmente vive el jefe de Gabinete.

Tras conocerse los registros oficiales de la casa de gobierno, el fiscal Gerardo Pollicita la citó a declarar como testigo el próximo 8 de abril.

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Para la citada operación inmobiliaria, el exvocero de Javier Milei consiguió un préstamo de u$s 200 mil de dos jubiladas que eran las propietarias del inmueble. Sin embargo, una de ellas dijo no conocer al funcionario y ahora espera ser citada, en principio, en calidad de testigo. Para la citada operación inmobiliaria, el exvocero de Javier Milei consiguió un préstamo de u$s 200 mil de dos jubiladas que eran las propietarias del inmueble. Sin embargo, una de ellas dijo no conocer al funcionario y ahora espera ser citada, en principio, en calidad de testigo.

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Las visitas de la escribana a la Casa Rosada figuran en los registros que consiguió la ONG Poder Ciudadano a partir de un pedido de acceso a la información.

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La escribana también intervino en el country de Indio Cua

En noviembre de 2024, Nechevenko asistió a los Adorni/Gentiletti en la compra de la casa en un country ubicado en Exaltación de la Cruz.

A pesar de tener cuestiones supuestamente importantes para comunicar (como la supuesta baja de la pobreza en Argentina al 28%), prácticamente ningún funcionario libertario se expuso a la prensa en las últimas horas.

Todos saben que, tras una pregunta inicial sobre actualidad, inmediatamente serían derivados al escándalo de la familia Adorni, una cuestión para la cual aún no encuentran explicaciones convincentes.

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Manuel Adorni desat&oacute; una ola judicial en su contra

Manuel Adorni desató una ola judicial en su contra

El 29 de abril Manuel Adorni debería comparecer en la cámara de diputados de la Nación. Allí, esperan al jefe de gabinete unas 5.000 preguntas distintas. Muchas de ellas están referidas a su patrimonio familiar y sus viajes al exterior. El 29 de abril Manuel Adorni debería comparecer en la cámara de diputados de la Nación. Allí, esperan al jefe de gabinete unas 5.000 preguntas distintas. Muchas de ellas están referidas a su patrimonio familiar y sus viajes al exterior.

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