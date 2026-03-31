Manuel Adorni en la cuerda floja: Los tres escándalos que lo aíslan en el Gobierno de Milei

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Castro Burgueño no es un nombre ajeno al círculo de Adorni. Fue el organizador del "Tech Forum 2024", evento al que el vocero asistió como invitado VIP y donde ofició de puente entre el Presidente y los empresarios cripto que impulsaron el lanzamiento de $LIBRA.

Manuel Adorni negó ser el propietario. Sin embargo, la evidencia en la calle cuenta otra historia.

Un operativo de seguridad que no pasa desapercibido

Los vecinos del barrio describen una situación inusual. Frente al caserón hay custodia permanente de la Policía Federal, una casilla doble con baño químico instalada en la vereda y prohibición de estacionar en toda la cuadra.

La diputada Marcela Pagano llevó el caso a la Justicia con una pregunta central: ¿por qué el Estado financia la seguridad de una propiedad privada que no figura en las declaraciones juradas del funcionario?

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La legisladora fue más lejos y denunció un cepo informativo: según afirmó públicamente, la Casa Rosada presionó a dueños de medios para que la historia no circulara. "Llamaron para silenciar la investigación", sostuvo.

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Caballito: jubiladas prestanombres y una hipoteca que no cierra

El segundo frente judicial se abrió en el barrio porteño de Caballito. En noviembre de 2025, Adorni y su esposa adquirieron un departamento por USD 230.000.

Los números llaman la atención desde el inicio:

Aporte propio declarado: USD 30.000 (apenas el 13% del valor)

USD 30.000 (apenas el 13% del valor) Financiamiento externo: USD 200.000 mediante hipoteca no bancaria

USD 200.000 mediante hipoteca no bancaria Acreedoras registradas: Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años), supuestamente USD 100.000 cada una

image El fiscal Eduardo Pollicita ya citó a la escribana que intervino en la escritura. La oposición amplió las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

Cuando la prensa contactó a ambas mujeres, el relato se derrumbó. Viegas fue tajante: "No, la verdad que no lo conozco." Sbabo no acreditó ningún vínculo con el funcionario.

MARTINEZ 11 Fuente: Clarín.

Aislado y sin conferencias: la Casa Rosada lo "esconde"

El avance judicial tuvo consecuencias internas inmediatas. Según distintas fuentes, Karina Milei —Secretaria General de la Presidencia— habría ordenado reducir al mínimo la exposición pública del vocero.

Las señales son concretas:

Ausencia en el cumpleaños de la hermana del Presidente

en el cumpleaños de la hermana del Presidente Cancelación de la conferencia de prensa previa a Semana Santa, confirmada por el periodista Pablo de León

de la conferencia de prensa previa a Semana Santa, confirmada por el periodista Pablo de León Críticas internas tras su última aparición pública, que fue evaluada negativamente por integrantes del gabinete

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El distanciamiento marca un quiebre visible en la mesa chica del poder. Adorni, que hasta hace semanas era la cara más visible del Gobierno, hoy evita las cámaras.

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