El vocero presidencial Manuel Adorni enfrenta una investigación judicial abierta en Buenos Aires por una mansión valuada en USD 1,5 millones ubicada en Martínez, San Isidro, adquirida 45 días después del estallido de la estafa cripto $LIBRA. La propiedad —custodiada por la Policía Federal con recursos del Estado— no figura en sus declaraciones juradas.
¿FIN?
Manuel Adorni en la cuerda floja: Los tres escándalos que lo aíslan en el Gobierno de Milei
Manuel Adorni enfrenta tres frentes: una mansión millonaria vinculada a la cripto $LIBRA, una hipoteca irregular y un aislamiento forzado por la Casa Rosada.
La denuncia, impulsada por la diputada Marcela Pagano, se suma a una segunda causa por una hipoteca irregular en Caballito donde las supuestas acreedoras niegan conocer al funcionario. Ante el avance de los expedientes, la Casa Rosada decidió reducir su exposición pública.
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La propiedad de Martínez y su conexión con $LIBRA
En la esquina de Quintana y Vieytes, en el exclusivo barrio de Martínez, una mansión valuada en USD 1.500.000 concentra la atención de la Justicia. El titular registral es Álvaro Castro Burgueño, especialista en tokenización inmobiliaria.
El dato que encendió las alarmas es el timing: la propiedad se adquirió 45 días después del estallido de la estafa cripto $LIBRA, esquema que dejó miles de damnificados en todo el país.
Castro Burgueño no es un nombre ajeno al círculo de Adorni. Fue el organizador del "Tech Forum 2024", evento al que el vocero asistió como invitado VIP y donde ofició de puente entre el Presidente y los empresarios cripto que impulsaron el lanzamiento de $LIBRA.
Manuel Adorni negó ser el propietario. Sin embargo, la evidencia en la calle cuenta otra historia.
Un operativo de seguridad que no pasa desapercibido
Los vecinos del barrio describen una situación inusual. Frente al caserón hay custodia permanente de la Policía Federal, una casilla doble con baño químico instalada en la vereda y prohibición de estacionar en toda la cuadra.
La diputada Marcela Pagano llevó el caso a la Justicia con una pregunta central: ¿por qué el Estado financia la seguridad de una propiedad privada que no figura en las declaraciones juradas del funcionario?
La legisladora fue más lejos y denunció un cepo informativo: según afirmó públicamente, la Casa Rosada presionó a dueños de medios para que la historia no circulara. "Llamaron para silenciar la investigación", sostuvo.
Caballito: jubiladas prestanombres y una hipoteca que no cierra
El segundo frente judicial se abrió en el barrio porteño de Caballito. En noviembre de 2025, Adorni y su esposa adquirieron un departamento por USD 230.000.
Los números llaman la atención desde el inicio:
- Aporte propio declarado: USD 30.000 (apenas el 13% del valor)
- Financiamiento externo: USD 200.000 mediante hipoteca no bancaria
- Acreedoras registradas: Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años), supuestamente USD 100.000 cada una
Cuando la prensa contactó a ambas mujeres, el relato se derrumbó. Viegas fue tajante: "No, la verdad que no lo conozco." Sbabo no acreditó ningún vínculo con el funcionario.
Aislado y sin conferencias: la Casa Rosada lo "esconde"
El avance judicial tuvo consecuencias internas inmediatas. Según distintas fuentes, Karina Milei —Secretaria General de la Presidencia— habría ordenado reducir al mínimo la exposición pública del vocero.
Las señales son concretas:
- Ausencia en el cumpleaños de la hermana del Presidente
- Cancelación de la conferencia de prensa previa a Semana Santa, confirmada por el periodista Pablo de León
- Críticas internas tras su última aparición pública, que fue evaluada negativamente por integrantes del gabinete
El distanciamiento marca un quiebre visible en la mesa chica del poder. Adorni, que hasta hace semanas era la cara más visible del Gobierno, hoy evita las cámaras.
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