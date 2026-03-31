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El hombre cerca de la luna, 50 años después; Karina festejó cumple sin Adorni

El 1/4 parte desde USA una misión tripulada que rodeará la luna; Karina Milei festejó cumpleaños sin Adorni; el Jefe de Gabinete tiene un pie fuera del gobierno

31 de marzo de 2026 - 18:49
Artemis rumbo a la luna

Artemis rumbo a la luna

artemis
Artemis y el regreso del hombre a la luna

Artemis y el regreso del hombre a la luna

1-Luna: cuenta regresiva de NASA para que los humanos regresen

Tras más de 5 décadas de espera, el camino de retorno estará a cargo de Artemis II y la fecha escogida fue el dìa primero de abril.

La agencia espacial estadounidense lanzará la misión desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

4 astronautas viajarán a bordo de la cápsula Orion para realizar un sobrevuelo de 10 días alrededor del satélite terrestre. 4 astronautas viajarán a bordo de la cápsula Orion para realizar un sobrevuelo de 10 días alrededor del satélite terrestre.

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Washington trata de consolidar su presencia en el espacio y preparar el camino hacia futuras bases lunares.

Embed - El hombre vuelve a la luna, tras 50 años de espera

2-Karina Milei convocó a granaderos para su cumpleaños

"El Jefe" celebró junto a la fanfarria Alto Perú: le tocaron varios temas del grupo sueco ABBA, su favorito.

La Casa Rosada se convirtió en el escenario de un curioso festejo privado para la Secretaria General de la Presidencia.

Sin embargo, muchas veces ha ocurrido que políticos encumbrados hayan aprovechado sus propios cumpleaños para auto homenajerse. Sin embargo, muchas veces ha ocurrido que políticos encumbrados hayan aprovechado sus propios cumpleaños para auto homenajerse.

Embed - ¿ABBA y Granaderos? El polémico cumple de Karina Milei y el Top 5 de fiestas del poder

3-Manuel Adorni, con un pie fuera del gobierno nacional

El jefe del gabinete nacional fue excluido de la celebración del cumpleaños de la secretaria general de la presidencia Karina Milei tras protagonizar su quinto gran escàndalo en apenas un mes.

Para muchos conocedores de las internas en Balcarce 50, al coordinador de ministros ya le soltaron la mano y solamente es cuestión de tiempo para que se nombre a su reemplazante.

Embed - ¿Chau Adorni? Karina Milei lo bajó de su cumple y crecen los rumores de renuncia

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