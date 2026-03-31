El hombre cerca de la luna, 50 años después; Karina festejó cumple sin Adorni

1-Luna: cuenta regresiva de NASA para que los humanos regresen
Tras más de 5 décadas de espera, el camino de retorno estará a cargo de Artemis II y la fecha escogida fue el dìa primero de abril.
El 1/4 parte desde USA una misión tripulada que rodeará la luna; Karina Milei festejó cumpleaños sin Adorni; el Jefe de Gabinete tiene un pie fuera del gobierno
Tras más de 5 décadas de espera, el camino de retorno estará a cargo de Artemis II y la fecha escogida fue el dìa primero de abril.
La agencia espacial estadounidense lanzará la misión desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.
Washington trata de consolidar su presencia en el espacio y preparar el camino hacia futuras bases lunares.
"El Jefe" celebró junto a la fanfarria Alto Perú: le tocaron varios temas del grupo sueco ABBA, su favorito.
La Casa Rosada se convirtió en el escenario de un curioso festejo privado para la Secretaria General de la Presidencia.
El jefe del gabinete nacional fue excluido de la celebración del cumpleaños de la secretaria general de la presidencia Karina Milei tras protagonizar su quinto gran escàndalo en apenas un mes.
Para muchos conocedores de las internas en Balcarce 50, al coordinador de ministros ya le soltaron la mano y solamente es cuestión de tiempo para que se nombre a su reemplazante.