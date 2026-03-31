El hombre cerca de la luna, 50 años después; Karina festejó cumple sin Adorni

La Casa Rosada se convirtió en el escenario de un curioso festejo privado para la Secretaria General de la Presidencia.

Sin embargo, muchas veces ha ocurrido que políticos encumbrados hayan aprovechado sus propios cumpleaños para auto homenajerse. Sin embargo, muchas veces ha ocurrido que políticos encumbrados hayan aprovechado sus propios cumpleaños para auto homenajerse.

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3-Manuel Adorni, con un pie fuera del gobierno nacional

El jefe del gabinete nacional fue excluido de la celebración del cumpleaños de la secretaria general de la presidencia Karina Milei tras protagonizar su quinto gran escàndalo en apenas un mes.

Para muchos conocedores de las internas en Balcarce 50, al coordinador de ministros ya le soltaron la mano y solamente es cuestión de tiempo para que se nombre a su reemplazante.