Cuándo se podrá ver la Luna llena de abril y por qué será trascendental

Mientras, el sitio especializado Space, detalla que se llama Luna Rosa por "la flor silvestre conocida como clavelina, una de las primeras flores silvestres de la primavera en florecer".

Pero, ¿La Luna Rosa de abril se verá realmente rosa? Desafortunadamente, no, aunque se ha dicho que es posible que se vea un poco naranja.

LUNA LLENA FREEPIK La Luna llena de abril se conoce como Luna Rosa. Imagen: Freepik

La Luna Rosa podría acompañar a la misión Artemis 2 de la NASA

Una particularidad de la Luna llena de abril de 2026 es que podría aparecer junto al lanzamiento de la próxima misión tripulada a la Luna desde la era Apolo: Artemis 2.

La NASA se encuentra en un momento decisivo, ya que el despegue está pautado para el 1 de abril, justamente, cuando se espera que la Luna Rosa alcance su punto máximo.

Otro dato no menor de la Luna Rosa de este año es que también es considerada la Luna Llena Pascual. Esta Luna "determina cuándo cae la Pascua, por lo que es posible que oigas hablar de la Luna Llena de esta semana como la Luna de Pascua", indica la BBC.

Eventos astronómicos en abril

Además de la Luna Rosa hay otros fenómenos para observar el cielo en abril. La NASA los detalla:

3 de abril: Mercurio en su máxima elongación.

Mercurio en su máxima elongación. 17 de abril: Mejor oportunidad para ver el cometa C/2025 R3

Mejor oportunidad para ver el cometa C/2025 R3 Del 21 al 22 de abril: Pico de la lluvia de meteoros Líridas.

Pico de la lluvia de meteoros Líridas. 27 de abril: El cometa C/2025 R3 realiza su máximo acercamiento a la Tierra.

cometa verde En abril se podrá ver el brillante cometa C/2025 R3.

¿Cuándo hay luna llena en 2026?

Por lo general, cada año tiene 12 lunas llenas: una por mes. Sin embargo, en 2026 habrá 13 lunas llenas, con dos en el mes de mayo.

Hasta ahora ya han pasado 3 lunas llenas. Acá está el calendario completo de luna llena 2026, según el Farmer's Almanac:

3 de enero: luna de lobo

1 de febrero: luna de nieve

3 de marzo: luna de gusano

1 de abril: luna rosa

1 de mayo: luna de flores

31 de mayo: luna azul

29 de junio: luna de fresa

29 de julio: luna de ciervo

28 de agosto: luna de esturión

26 de septiembre: luna de cosecha

26 de octubre: luna de cazador

24 de noviembre: luna de castor

23 de diciembre: luna fría

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