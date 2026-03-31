Cuándo se podrá ver la Luna llena de abril y por qué será trascendental

Cuándo es la Luna llena de abril y por qué se le llama Luna Rosa
Llega abril y no habrá que esperar mucho para poder disfrutar de la Luna llena. De acuerdo con informes de medios, el 1 y el 2 de abril de 2026, la luna llena se elevará en el cielo.
En Argentina, según información del Servicio de Hidrografía Naval, la Luna llena de abril 2026 ocurrirá el miércoles 1 de abril a las 23:13 (Hora Oficial Argentina)
Ahora, respecto al nombre, cada luna llena del mes tiene un apodo que hace referencia, por lo general, a eventos clave.
La Luna llena de abril se conoce como Luna Rosa. "Su nombre hace referencia a la llegada de la primavera y a las flores rosas que florecen en abril", indica la BBC Sky at Night Magazine.
Mientras, el sitio especializado Space, detalla que se llama Luna Rosa por "la flor silvestre conocida como clavelina, una de las primeras flores silvestres de la primavera en florecer".
Pero, ¿La Luna Rosa de abril se verá realmente rosa? Desafortunadamente, no, aunque se ha dicho que es posible que se vea un poco naranja.
La Luna Rosa podría acompañar a la misión Artemis 2 de la NASA
Una particularidad de la Luna llena de abril de 2026 es que podría aparecer junto al lanzamiento de la próxima misión tripulada a la Luna desde la era Apolo: Artemis 2.
La NASA se encuentra en un momento decisivo, ya que el despegue está pautado para el 1 de abril, justamente, cuando se espera que la Luna Rosa alcance su punto máximo.
Otro dato no menor de la Luna Rosa de este año es que también es considerada la Luna Llena Pascual. Esta Luna "determina cuándo cae la Pascua, por lo que es posible que oigas hablar de la Luna Llena de esta semana como la Luna de Pascua", indica la BBC.
Eventos astronómicos en abril
Además de la Luna Rosa hay otros fenómenos para observar el cielo en abril. La NASA los detalla:
- 3 de abril: Mercurio en su máxima elongación.
- 17 de abril: Mejor oportunidad para ver el cometa C/2025 R3
- Del 21 al 22 de abril: Pico de la lluvia de meteoros Líridas.
- 27 de abril: El cometa C/2025 R3 realiza su máximo acercamiento a la Tierra.
¿Cuándo hay luna llena en 2026?
Por lo general, cada año tiene 12 lunas llenas: una por mes. Sin embargo, en 2026 habrá 13 lunas llenas, con dos en el mes de mayo.
Hasta ahora ya han pasado 3 lunas llenas. Acá está el calendario completo de luna llena 2026, según el Farmer's Almanac:
- 3 de enero: luna de lobo
- 1 de febrero: luna de nieve
- 3 de marzo: luna de gusano
- 1 de abril: luna rosa
- 1 de mayo: luna de flores
- 31 de mayo: luna azul
- 29 de junio: luna de fresa
- 29 de julio: luna de ciervo
- 28 de agosto: luna de esturión
- 26 de septiembre: luna de cosecha
- 26 de octubre: luna de cazador
- 24 de noviembre: luna de castor
- 23 de diciembre: luna fría
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