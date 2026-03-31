Adorni: se suspendería la conferencia de prensa del miércoles 1/4

Milei-Adorni Javier Milei y Manuel Adorni

Intento por esconder el conflicto judicial

Desde Balcarce 50 se intentó que los canales de televisión, los portales de noticias y las radios dieran por superado el tema tras la fallida conferencia de prensa de la semana pasada. Sin embargo, el desempeño de Adorni fue tan desfavorable que el escándalo terminó creciendo.

Varios integrantes del gabinete se sintieron “expuestos” luego de ser mostrados en primer fila de un espectáculo que terminó de la peor manera.

Por el momento, no hay entrevistas pautadas para los próximos días del alto funcionario nacional.

adorniconf El vocero presidencial Manuel Adorni en la fallida conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Caballito, el detonante

Luego del estruendoso viaje de su mujer Betina Gentiletti a Estados Unidos en el avión presidencial y del irregular viaje de la familia Adorni a Punta del Este sobrevinieron nuevos escándalos: la compra de una unidad en un barrio privado en Exaltación de la Cruz y un departamento costoso en CABA, sin necesidad de vender su casa original en Parque Chacabuco.

La operación inmobiliaria de calle Miró al 500 se concretó el 18 de noviembre de 2025 por un valor total de 230 mil dólares.

El inmueble es una unidad de casi 200 metros cuadrados que Adorni adquirió junto a su esposa pero lo llamativo del trámite es que los compradores solo habrían aportado US$ 30.000 de fondos propios ya que el 90% del valor fue financiado a través de un crédito hipotecario no bancario. El inmueble es una unidad de casi 200 metros cuadrados que Adorni adquirió junto a su esposa pero lo llamativo del trámite es que los compradores solo habrían aportado US$ 30.000 de fondos propios ya que el 90% del valor fue financiado a través de un crédito hipotecario no bancario.

image "No le cierra el blanco" al jefe de gabinete de Javier Milei

Las acreedoras registradas en la escritura son Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años) quienes figuran aportando US$ 100 mil cada una al Jefe de Gabinete para que pudiera acceder a la compra.

Sin embargo, al ser contactada por la prensa, Viegas negó rotundamente conocer a Adorni o haberle cedido dinero bajo la forma de una hipoteca. Por su parte, en el entorno de Sbabo (quien figura como empleada) también manifestaron desconocer al jefe de Gabinete y la operación apuntada. Sin embargo, al ser contactada por la prensa, Viegas negó rotundamente conocer a Adorni o haberle cedido dinero bajo la forma de una hipoteca. Por su parte, en el entorno de Sbabo (quien figura como empleada) también manifestaron desconocer al jefe de Gabinete y la operación apuntada.

Ambas habían adquirido la propiedad apenas 6 meses antes de vendérsela a Adorni por un precio 15% mayor al que declararon originalmente.

Según indican distintos sitios inmobiliarios online, el precio promedio del metro cuadrado para una propiedad ubicada en Caballito supera los US$ 2.000, valor que contrasta con los US$ 1.150 por m² declarados.