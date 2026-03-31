El rápido avance de distintas causas judiciales acorrala a Manuel Adorni quien habría cancelado su conferencia de prensa prevista en la jornada previa a los feriados de Semana Santa, según informó el periodista Pablo de León en la señal informativa TN.
TEMÍAN "PELOTÓN DE FUSILAMIENTO"
Adorni: se suspendería la conferencia de prensa del miércoles 1/4
No estuvo presente Manuel Adorni en el cumpleaños de Karina Milei y luego se habría decidido no exponerlo antes los medios de comunicación.
Tras haber presidido una reunión de Mesa Política y mostrarse firme con los funcionarios, luego en la Casa Rosada no confirmaron la convocatoria a los medios de comunicación.
El jefe de Gabinete está en su peor momento y acorralado por el avance de las investigaciones.
La Secretaria General de la Presidencia habría decidido "esconderlo" en un intento por bajar su expuesto perfil.
Intento por esconder el conflicto judicial
Desde Balcarce 50 se intentó que los canales de televisión, los portales de noticias y las radios dieran por superado el tema tras la fallida conferencia de prensa de la semana pasada. Sin embargo, el desempeño de Adorni fue tan desfavorable que el escándalo terminó creciendo.
Varios integrantes del gabinete se sintieron “expuestos” luego de ser mostrados en primer fila de un espectáculo que terminó de la peor manera.
Por el momento, no hay entrevistas pautadas para los próximos días del alto funcionario nacional.
Caballito, el detonante
Luego del estruendoso viaje de su mujer Betina Gentiletti a Estados Unidos en el avión presidencial y del irregular viaje de la familia Adorni a Punta del Este sobrevinieron nuevos escándalos: la compra de una unidad en un barrio privado en Exaltación de la Cruz y un departamento costoso en CABA, sin necesidad de vender su casa original en Parque Chacabuco.
La operación inmobiliaria de calle Miró al 500 se concretó el 18 de noviembre de 2025 por un valor total de 230 mil dólares.
Las acreedoras registradas en la escritura son Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años) quienes figuran aportando US$ 100 mil cada una al Jefe de Gabinete para que pudiera acceder a la compra.
Ambas habían adquirido la propiedad apenas 6 meses antes de vendérsela a Adorni por un precio 15% mayor al que declararon originalmente.
Según indican distintos sitios inmobiliarios online, el precio promedio del metro cuadrado para una propiedad ubicada en Caballito supera los US$ 2.000, valor que contrasta con los US$ 1.150 por m² declarados.