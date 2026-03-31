Dato INdEC: Manuel Adorni celebró que cayó la pobreza (y en X lo 'mataron')

"Es el registro más bajo de los últimos 7 años", celebró el jefe de Gabinete en X. Y las respuestas, con mucha ironía, apuntaron fundamentalmente a la 'pobreza' de Manuel Adorni, cuando la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La publicación del jefe de Gabinete tuvo más de 2 mil respuestas en menos de una hora.

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Pobreza: Ácidas respuestas al posteo de Manuel Adorni en X

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Pobreza y la credibilidad del INdEC

Las estadísticas del INdEC han quedado en el centro de la polémica desde que el Gobierno decidió, a último momento, suspender la nueva medición para actualizar la canasta de consumo, que pone en entredicho varios índices clave, entre ellos el de la Pobreza.

Cabe destacar que el INdEC mide la pobreza en Argentina mediante el método de la línea de ingresos, comparando los ingresos familiares con el costo de las canastas básicas. Se considera pobre al hogar cuyo ingreso no cubre la Canasta Básica Total (CBT) —alimentos y servicios— y pobre extremo o indigente al que no cubre la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) es una de las instituciones que viene advirtiendo que la medición de la pobreza que publica el Indec está disociada de la realidad argentina.

Afirma que la medición no considera algo básico y elemental como los patrones de consumo de los hogares que cambiaron desde el año 2004/5 hasta la actualidad, algo determinante para obtener la línea de pobreza, y en consecuencia, condiciona significativamente su medición.

"Esto es, se calcula una pobreza que no es real porque presupone que las familias gastan su dinero como lo hacían hace dos décadas, lo cual genera un fuerte sesgo que distorsiona mucho la medición", aseguran.

Pero además, sostiene que la pobreza que mide el Indec desconoce la importancia que tiene el alquiler de la vivienda para el 20% de los hogares que están en esta situación (valor muy subestimado según otras investigaciones que apuntan a un 40-50% de hogares que viven en alquiler).

El precio de los alquileres se multiplicó 97 veces en la última década según el INdEC. Y pese a ello, el mismo INdEC no considera este gasto en el cálculo de la línea de pobreza para la población inquilina.

De acuerdo con el Celag "si actualizamos la línea de pobreza en base a los patrones de consumo 2017/18 y restauramos la línea de pobreza para los hogares que viven en alquiler, entonces, la pobreza real en Argentina es del 39% y no del 20% como se indica oficialmente". Eso significa que habría 4 millones de hogares pobres en realidad, y no 2,1 millones como dice el INdEC.

Y este 39% de hogares pobres, en términos de personas, equivale al 48%. Así hablamos de que casi la mitad de los argentinos es pobre.

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