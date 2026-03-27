Adorni quedó al borde de ser imputado por enriquecimiento ilícito. Un fiscal impulsó la acción penal y solicitó una docena de medidas de prueba relacionadas con el patrimonio del jefe de Gabinete. Periodistas relacionados con cuestiones judiciales observaron el pedido del fiscal Gerardo Pollicita. En X, por ejemplo, Vanesa Petrillo refleja
PEDIDO FISCAL
Manuel Adorni más complicado: Investigarán el patrimonio del jefe de Gabinete
Manuel Adorni será investigado por enriquecimiento ilícito. Un fiscal pidó 12 medidas de prueba para avanzar en la cuestión.
El fiscal Gerardo Pollicita requirió al juez federal Ariel Lijo la adopción de una serie de medidas de prueba en la investigación por enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni, tras la denuncia originada por el vuelo realizado a Punta del Este junto a su familia y al periodista Marcelo Grandio de la TV Pública, según informaron fuentes judiciales.
El requerimiento se fundamenta en la existencia de motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial de Adorni, de acuerdo al expediente que tramita el juez Lijo.
Primera etapa
La primera etapa del pedido, confirmada por funcionarios judiciales, incluye oficios a los registros de la propiedad bonaerense y porteños para identificar bienes que puedan estar registrados a nombre de Adorni o de su esposa Julieta Bettina Angeletti.
En la a de requerimientos, el fiscal también solicitó información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios sobre la titularidad de vehículos.
En tanto, Romina Mangel publica
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