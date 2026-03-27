POD 6_980x80_violeta
urgente24
POLÍTICA Manuel Adorni > Jefe de Gabinete > Gerardo Pollicita

PEDIDO FISCAL

Manuel Adorni más complicado: Investigarán el patrimonio del jefe de Gabinete

Manuel Adorni será investigado por enriquecimiento ilícito. Un fiscal pidó 12 medidas de prueba para avanzar en la cuestión.

27 de marzo de 2026 - 20:52
Manuel Adorni, jefe de Gabinete

Manuel Adorni, jefe de Gabinete

Adorni quedó al borde de ser imputado por enriquecimiento ilícito. Un fiscal impulsó la acción penal y solicitó una docena de medidas de prueba relacionadas con el patrimonio del jefe de Gabinete. Periodistas relacionados con cuestiones judiciales observaron el pedido del fiscal Gerardo Pollicita. En X, por ejemplo, Vanesa Petrillo refleja

image

El fiscal Gerardo Pollicita requirió al juez federal Ariel Lijo la adopción de una serie de medidas de prueba en la investigación por enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni, tras la denuncia originada por el vuelo realizado a Punta del Este junto a su familia y al periodista Marcelo Grandio de la TV Pública, según informaron fuentes judiciales.

El requerimiento se fundamenta en la existencia de motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial de Adorni, de acuerdo al expediente que tramita el juez Lijo.

Seguir leyendo

Primera etapa

La primera etapa del pedido, confirmada por funcionarios judiciales, incluye oficios a los registros de la propiedad bonaerense y porteños para identificar bienes que puedan estar registrados a nombre de Adorni o de su esposa Julieta Bettina Angeletti.

En la a de requerimientos, el fiscal también solicitó información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios sobre la titularidad de vehículos.

En tanto, Romina Mangel publica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/rominamanguel/status/2037531455023149501&partner=&hide_thread=false

Más noticias en Urgente24

Impacto total en River por la decisión de Chacho Coudet que expone a Marcelo Gallardo

Claudio Úbeda borró a un jugador y lo echó de Boca: "Se lo dijo en la cara"

"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos

Franco Colapinto recibió un duro mensaje desde Alpine: “Decepción”

El Nueve priorizó el rating y corrió a una conductora que no rendía: Quién es

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES