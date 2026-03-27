YPF sacude la agenda y le da aire a Manuel Adorni

VIERNES 27 DE MARZO DEL 2026. El juicio por YPF en Nueva York giró convenientemente la agenda del Gobierno nacional con un fallo favorable para Argentina en la apelación contra la sentencia más reciente de la jueza Loretta Preska. Con la celebración del propio presidente Javier Milei, la Casa Rosada recibió con festejos la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York que anuló la condena de primera instancia y rechazó la demanda del fondo Burford por la expropiación kirchnerista.
El resultado fue tomado como una victoria por el oficialismo, que no dejó de lado la disputa política con la oposición. Entre las publicaciones, el Gobierno señaló como responsables de los problemas judiciales a Axel Kicillof, por entonces ministro de Economía, y Cristina Kirchner, antigua presidente.
A quien mejor le cayó la noticia del viernes por YPF fue a Manuel Adorni, quien ocupó el centro de la agenda durante la mañana. El funcionario, seriamente comprometido por las investigaciones judiciales referidas a sus viajes al exterior, cerró una semana intensa donde un fallido intento de conferencia de prensa lo dejó al borde de la cornisa en términos políticos.
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Mientras tanto, en Medio Oriente las incursiones militares continúan. En ese sentido, los medios estatales en Irán confirmaron la destrucción de instalaciones de enriquecimiento nuclear por parte de los ataques de Estados Unidos e Isreal.
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Una nueva denuncia sacude el escenario político y pone bajo la lupa a la senadora salteña Flavia Royón. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) la denunció penalmente por presuntos delitos vinculados a su actuación en el Congreso y sus supuestos vínculos con empresas del sector minero.
La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal y solicita la apertura de una investigación federal. Según el escrito, firmado por el presidente de la entidad, Enrique Viale, Royón podría haber incurrido en “negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho”.
El mercado argentino encontró este viernes (27/3) un sostén contundente en YPF, que a media rueda avanzaba 7,1% en la plaza local y 6,7% en Nueva York, y se transformaba en el principal motor de una jornada en la que el S&P Merval subía 1,9% en pesos y 1% en dólares, aun cuando el clima externo seguía mostrando una tónica mucho menos favorable y la pantalla de Wall Street permanecía dominada por bajas en varios de sus sectores más relevantes.
Mientras tanto, la expresidente también se refirió al proceso de expropiación que patrocinó durante su mandato:
Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York. Como abogada, mis felicitaciones por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados. P/D1: Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana. P/D2: De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho. P/D3: También queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética.
El gobernador bonaerense y ex ministro de Economía durante la expropiación de la petrolera se refirió al fallo y aseguró que era un resultado previsto durante el proceso:
La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.
Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre.
Ese “impuesto” nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta. ¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada? Hoy queda claro.
No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros. La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF. Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros.
Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas. Hoy es una palanca de desarrollo del país y resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global.
Aquella decisión, adoptada por @CFKArgentina marca el rumbo del modelo de desarrollo que la Argentina necesita: defensa del interés nacional, desarrollo federal, articulación público-privada, inversión en ciencia e infraestructura, potencial industrial, producción y cuidado de nuestros recursos naturales.
Sobre esos lugares se centra la tensión de la guerra. Los barcos petroleros volvieron a ser objeto de ataque por parte de fuerzas proxies iraníes, que mantienen el bloque para afectar la cadena energética.
Mientras tanto, Israel avanza sobre el Líbano para amplias la zona de "amortiguamiento" ante los ataques provenientes desde esa área.
La Casa Blanca instaló una pausa de 10 días a los ataques a la infraestructura iraní mientras intentan entablar una negociación activa. Los iraníes han negado un acuerdo de paz de 15 puntos propuesto por la parte estadounidense.
Horrible para la jueza de Manhattan, Loretta Preska -discípula de Thomas Griesa-, quien se había empecinado en condenar a la Argentina a pagar más de US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF que hicieron Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof.
Tanto el gobernador bonaerense como el presidente de la Nación, Javier Milei, competidores teóricos en la elección presidencial 2027, intentan obtener ventaja con el éxito judicial.
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