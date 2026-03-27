YPF empuja al Merval mientras los bonos en dólares caen

Esa selectividad también quedaba expuesta en los papeles que no lograban sumarse al rebote, porque IRSA cedía 2,2%, Valo retrocedía 1,8%, Telecom perdía 1,6%, Loma Negra caía 1,1% y BYMA aflojaba 0,4%, una dispersión que impedía presentar la rueda como un avance uniforme del mercado argentino y obligaba a leer el movimiento como una mejora puntual, con focos bien definidos y sin una recuperación homogénea en toda la pantalla.

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Si la comparación se traslada al mes, las diferencias internas del panel líder se vuelven todavía más evidentes, porque YPF acumulaba una suba de 33,1%, TGS trepaba 17,2%, Valo avanzaba 16,5%, Edenor mejoraba 13,1% y TGNO4 ganaba 10,8%, mientras que, del otro lado, BBAR retrocedía 8%, IRSA caía 8,4%, BMA perdía 6,1% y Supervielle también retrocedía 6,1%, una foto que confirma que el repunte del índice convive con rezagos muy marcados y que el mercado todavía se mueve con una lógica claramente selectiva.

ADRs y Wall Street

La rueda en Nueva York también dejaba una mejora en varios ADR argentinos, aunque con un comportamiento mucho menos lineal que el de la plaza porteña, ya que YPF encabezaba las alzas con 6,7%, seguida por TGS con 2%, BBAR y Edenor con 1,5%, Cresud con 1,2%, IRSA con 1%, Pampa con 0,9%, Tenaris con 0,8% y Supervielle con 0,7%, mientras que también persistían bajas relevantes en nombres como Mercado Libre, que perdía 1,7%, Telecom, que caía 2,1%, Loma Negra, que aflojaba 2,1%, y Corporación América, que retrocedía 2,5%.

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Ese comportamiento mixto no podía leerse al margen del contexto internacional, porque el mapa sectorial de Wall Street seguía pintado mayormente de rojo, con presión visible en tecnología, consumo discrecional y parte del segmento financiero, dado que Microsoft retrocedía 1,66%, Nvidia caía 1,14%, Amazon perdía 3,25%, Google cedía 1,5%, Meta se hundía 3,58%, JP Morgan bajaba 2,66% y Visa retrocedía 3,52%, de manera que la resistencia relativa mostrada por varios papeles argentinos adquiría un valor adicional, aunque todavía resultara prematuro interpretar ese desacople como un cambio estructural de tendencia.

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Los bonos caen

La deuda soberana volvía a mostrar una reacción bastante más tibia que la renta variable, especialmente en las especies en dólares, donde predominaban las bajas, ya que AL30D caía 0,3%, AL35D cedía 0,5%, AE38D retrocedía 0,5%, AL41D perdía 0,2%, GD30D aflojaba 0,4%, GD35D descendía 0,6% y GD46D bajaba 0,1%, una conducta que no implicaba un castigo severo, pero sí alcanzaba para mostrar que el mejor tono de las acciones no encontraba una validación clara en el tramo hard dollar de la curva.

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En la plaza local, en cambio, los bonos en pesos ofrecían una rueda algo más firme, porque AL29 subía 0,9%, AL30 mejoraba 0,6%, AL35 avanzaba 0,5%, AE38 trepaba 0,5%, AL41 sumaba 0,8%, GD30 ganaba 0,8%, GD35 mejoraba 0,2% y GD46 también avanzaba 0,2%, una diferencia entre especies que el mercado suele mirar con atención, ya que muchas veces funciona como una señal de que el entusiasmo existe, pero todavía no se traduce en una compresión más contundente del riesgo soberano en moneda dura.

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