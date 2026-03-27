YPF anticipa 2027: Javier Milei vs. Axel Kicillof (derrota de Loretta y Burford)

De todos modos hay que rescatar que Milei pudo remontar en este tema sus propios errores iniciales y todo lo ejecutado mal durante las presidencias de CFK, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

La Procuración del Tesoro (PTN) con Milei corrigió errores iniciales y pueden festejarlo ahora el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y los subprocuradores Juan Stampalija, Santiago María Castro Videla y Julio Pablo Comadira.

Gran perdedor el estudio jurídico inglés Burford Capital, que apelará. Burford le compró el derecho a litigar a los Eskenazi (Grupo Petersen).

“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacaron los jueces Denny Chin,José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.

Cristina Fernández junto a su exaliado, el empresario Enrique Eskenazi, dueño del Grupo Petersen, exaccionista de YPF. 22/12/2009. Foto:Presidencia/Télam. Enrique Eskenazi y Cristina Fernández de Kirchner: Todo mal.

Javier Milei vs. Axel Kicillof

Luego de conocerse la más reciente encuesta de Atlas Intel / Bloomberg, que ubica a Axel Kicillof como el referente político con mejor imagen o popularidad, seguido por Patricia Bullrich, Javier Milei le disparó al gobernador bonaerense durante un acto en el Centro de Formación de Capital Humano:

“Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de (Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Kirchner”.

Milei posteó en X: "La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy USD 18.000 millones (un poco más de lo que fue el préstamos del FMI en 2024). Es histórico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional. TMAP!".

Precisamente se sumó Patricia Bullrich: "Después de años de decisiones irresponsables del inútil de Kicillof, dimos vuelta un fallo que le costaba a los argentinos US$ 16.000 millones".

Pero Kicillof afirma lo contrario: el tribunal de alzada parece darle la razón a Kicillof, quien siempre sostuvo que el fallo de 1ra. instancia era un “disparate” y que iba a ser rectificado por la Apelación.

En septiembre de 2023, Kicillof resumió todo el proceso diciendo: “por nuestra Constitución Nacional, el Congreso puede declarar por ley que un bien es de utilidad pública y expropiarlo. En el caso de YPF, se votó por una inmensa mayoría. Después hay que pagar la indemnización. Así se hizo, y en este caso, el expropiado (REPSOL) aceptó esa indemnización y retiró todos sus reclamos judiciales”.

Ahora, el fallo sostuvo: "Aún suponiendo que los estatutos sociales hubieran establecido un contrato bilateral, las reclamaciones por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios presentadas por los demandates quedan excluidas por la legislación de derecho público de la República que regula la expropiación".

No olvidar: es un 'sapo' de los Eskenazi también.

Comunicado de Axel Kicillof

En su cuenta en X @Kicillofok:

La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.

Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre.

Ese “impuesto” nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta. ¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada? Hoy queda claro.

No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros.

La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF.

Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros. Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas. Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros. Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas.

Hoy es una palanca de desarrollo del país y resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global.

Aquella decisión, adoptada por @CFKArgentina marca el rumbo del modelo de desarrollo que la Argentina necesita: defensa del interés nacional, desarrollo federal, articulación público-privada, inversión en ciencia e infraestructura, potencial industrial, producción y cuidado de nuestros recursos naturales. Se hizo justicia. Los buitres no siempre ganan. YPF es de los argentinos. El futuro también.

Embed La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.



Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios… — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

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