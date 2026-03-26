Alerta: La encuesta que miran los mercados muestra a Milei en su peor momento

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Para ver un nivel de rechazo similar al de marzo no hay que volver tanto en el tiempo: en octubre, tras la derrota de LLA en la provincia de Buenos Aires, la imagen negativa del Presidente alcanzó el casi el 56%, hasta entonces un pico en la serie histórica.

De acuerdo a Bloomberg, la imagen de Milei se vio "afectada por denuncias de corrupción, el desempleo y el escepticismo sobre el acuerdo comercial con USA".

Si bien Bloomberg señala que el retroceso de Milei (que también convalidaron otros sondeos de firmas locales) coincide con el de otros presidentes de la región, luego detalla el contexto en el que se produce la erosión.

Menciona que la recuperación económica "se ha vuelto desigual" y que mientras prosperan los sectores energético y minero, la construcción y la industria "muestran signos de recesión".

En cuanto a la inflación, señala que Milei prometió llevarla al 1% mensual este año pero "está más cerca del 3% y no ha cedido desde junio pasado".

Agrega la suba del desempleo en 2025 al 7,5% a fines del año pasado, lo que destaca como el resultado "más alto para un cuarto trimestre desde la pandemia de Covid-19".

Por otro lado, Bloomberg sostiene, en base a los datos de la encuesta de Atlas Intel, que "ha cambiado" la opinión de los argentinos sobre el acuerdo comercial firmado entre el gobierno de Milei y el de Donald Trump.

El respaldo se redujo desde el 60% de diciembre al 41% en marzo. "Los argentinos esperan que el pacto probablemente se traduzca en el cierre de fábricas y pequeños negocios, según AtlasIntel", dice la nota.

Por último, Bloomberg aborda los escándalos de corrupción que habrían impactado en la imagen presidencial: $LIBRA y toda la polémica alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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