Oscar Zago pidió que Manuel Adorni "de un paso al costado ya mismo"

¿Podría Adorni terminar removido por el Congreso de la Nación? El pedido enfático de Zago deja la duda.

El Congreso puede remover al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

Las declaraciones de Zago fueron al periodista Paulino Rodríguez, y resultaron muy interesantes porque lo pidió en varias ocasiones durante su monólogo.

En cuanto a Paulino, dejó dudas acerca de que Karina Milei siga manteniendo a rajatablas la continuidad de Adorni en el cargo.

AM La Red

En verdad, Zago había iniciado más temprano en AM La Red la ofensiva acerca de Adorni:

Oscar Zago — Yo creo que es un tema bochornoso, desde el primer día, lo dije en varias oportunidades con distintos colegas tuyos, que desde el primer momento que salió el tema y que él fue, viste, que al principio, se inició el proceso, cuando se dieron cuenta que la mujer había ido en el avión presidencial, yo le dije, no apunten ese lado, apunten al otro, el otro es el más complicado, el avión, el taxi, llámenle como quieran, que fue en la época de carnaval, para ir al carnaval, a Punta del Este, ese era el problema, porque cuando vos castigas muchísimo y denostás a todo el mundo en la política, o en lo privado, o en tu actividad, y después terminás haciendo las mismas costumbres, pero nada más, ahí donde ya se empiezan a recargar sobre tus hombros, decis los dichos viejos, haz lo que yo hago, pero no lo que yo digo, ¿Viste? Entonces, todas esas cuestiones, la crítica que tuvo hacia todo el periodismo, hacia la política, hacia la casta, en dos años, bueno, hoy lo tenés, es un boomerang que te volvió, donde vos iniciaste el proceso de tomar las mismas costumbres que criticaste durante dos años, mientras todos los días salías a dar unas explicaciones a todos los argentinos de lo que se tenía que hacer y lo que no teníamos que hacer. Y bueno, yo creo que es un perjuicio para un gobierno seguir no sosteniéndolo el gobierno a Adorni, porque yo creo que es lo que tiene que hacer un gobierno que viene pifiándola, incluso económicamente, donde todos nos nutrimos de que el rumbo económico era lo bueno del gobierno. Después en lo político, no venían de la política, yo sí, siempre vine de la política, pero bueno, fueron discusiones internas que tuve permanentemente. Pero cuando ya tenemos problemas económicos, tenemos una caída del salario, en estos últimos tres meses se cayó más del 4, 5% del salario, y ya se venía cayendo. Entonces cuando vos tenés ciertos problemas, ya después todo se te hace muy cuesta arriba. Entonces cualquier cuestión, que son graves, pero cualquier cuestión que no son tan graves como quizás las fortunas que se han hecho otros dirigentes políticos con otros gobiernos, pero no importa, todo molesta. ¿Por qué? Porque la gente está haciendo un esfuerzo enorme, tremendo, y haber creído muchísimo en el nuevo gobierno, hoy se sienten decepcionados.

Periodista — Una más, Oscar, para vos ¿Debería renunciar Adorni?

Oscar Zago — Sí. Mirá, yo le dije el primer momento del día tiene que dar un paso al costado y no perjudicar a un gobierno que tiene todos estos problemas que te fui enumerando.

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