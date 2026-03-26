Economía lanzó la privatización total de Intercargo con precio base en US$45.120.000

Adelanto de Luis Caputo

Luis Caputo

Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de un mensaje en X, adelantó que hoy se presentarían "las bases y condiciones para la privatización de Intercargo".

La operación se realizará bajo la modalidad de "empresa en marcha", lo que implica la transferencia integral de la compañía, la salida total del Estado de su participación accionaria y la continuidad de sus operaciones en todos los aeropuertos donde actualmente presta servicios. El esquema contempla mantener contratos, licencias y funcionamiento operativo.

Caputo sostuvo además que el objetivo es "generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios", afirmó:

Con esta privatización reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada Con esta privatización reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada

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Las fechas establecidas por el Gobierno

El cronograma oficial establece como fecha límite para consultas el 27 de abril de 2026, y para la presentación de ofertas, el 7 de mayo a las 9:30, con apertura ese mismo día a las 10.

La resolución crea, además, una Comisión Evaluadora 'ad hoc' para analizar las propuestas. La misma estará integrada por funcionarios.

Se prevé también la intervención de la Secretaría de Transporte y de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Agencia de Transformación de Empresas Públicas", que podrán requerir asistencia técnica a la propia Intercargo durante el proceso.

El precio base de la operación surge de una valuación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), según consta en el pliego.

¿Hacia irán los recursos?

Manuel Adorni P

En paralelo, el jefe de ministros, Manuel Adorni, informó que el Gobierno destinará el 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para las Fuerzas Armadas para "promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar" y consolidar una política de defensa a largo plazo.

Ello, como parte de la estrategia general del gobierno de reducir la participación estatal en empresas públicas y redirigir recursos hacia áreas consideradas "prioritarias".

Pasos previos a la privatización

Antes de concretar la venta, el Estado deberá rescindir por mutuo acuerdo el contrato de concesión vigente con Intercargo para la prestación exclusiva del servicio de rampa.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el esquema apunta a garantizar eficiencia en el uso de los recursos y promover la participación de operadores con experiencia en el sector, en línea con la política de reorganización de empresas públicas.

Rampas P.jpg El servicios de rampa es fundamental para el funcionamiento cotidiano de los aeropuertos. Y actualmente, Intercargo concentra la mayor parte de estas actividades y depende del Ministerio de Economía.

El servicio de rampas

Vale destacar que el servicios de rampa es fundamental para el funcionamiento cotidiano de los aeropuertos, y abarca desde la asistencia en tierra y el soporte durante despegues y aterrizajes hasta la manipulación de equipaje y la provisión de equipos de embarque y desembarque.

En la actualidad, Intercargo concentra la mayor parte de estas actividades, presta servicios a la mayoría de las aerolíneas comerciales y tiene una presencia dominante en Aeroparque, donde incluso las compañías que cuentan con su propio sistema de asistencia dependen, en buena medida, de su infraestructura.



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