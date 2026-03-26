De la polémica por vuelos a la estrategia legislativa: El doble frente que enfrenta Adorni

La causa judicial: el foco en los vuelos

Mientras tanto, la situación judicial de Adorni sigue escalando. En las últimas horas, el piloto que facturó el vuelo privado que utilizó el funcionario desde Punta del Este pidió declarar ante el juez federal Ariel Lijo.

Se trata de Agustín Issin, de 46 años, con trayectoria en aviación comercial y privada. Según registros, fue quien compró el paquete de vuelos el 9 de febrero y suele operar desde Uruguay, donde tiene domicilio en un complejo de Solanas.

Issin cuenta con experiencia en aerolíneas como Latam y en empresas como Sunny Sky, Jet Clipper, American Logistic y Royal Class. Actualmente se desempeña como piloto corporativo en Consultatio, la firma del empresario Eduardo Constantini, y también posee habilitación para pilotear helicópteros.

Por orden de Lijo, se realizaron operativos en la empresa Alpha Centauri S.A., encargada de los vuelos, para recolectar información contable y bancaria. Además, el magistrado solicitó informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la situación fiscal tanto de la compañía como del periodista Marcelo Grandio.

Según un recibo incorporado a la causa, la productora Imhouse SA —de la que Grandio es accionista y que produce contenidos para medios estatales— habría pagado el tramo de ida del viaje a Punta del Este.

El regreso, en cambio, integró un paquete de diez vuelos contratado por Issin a Alpha Centauri por 42.250 dólares en efectivo. Para ese tramo, se emitió una factura el 9 de marzo por alrededor de 3.000 dólares.

Qué investiga la Justicia

El juez Lijo intenta determinar si existió algún tipo de acuerdo comercial previo entre Grandio —cuyo vínculo con el Estado está bajo la lupa— y el Gobierno, o si se trató de un beneficio personal.

También se analiza si este fue un caso aislado o si hubo otros vuelos similares operados por la misma empresa para Grandio o Issin.

La causa se originó a partir de denuncias de diputados nacionales como Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, y apunta a establecer si el financiamiento del viaje por parte de terceros podría encuadrarse en el delito de dádivas.

Tres frentes judiciales abiertos

El expediente por los vuelos forma parte de una de las tres causas que involucran actualmente a Adorni en Comodoro Py. Las otras dos investigaciones están vinculadas al uso del avión presidencial para trasladar a su esposa, Bettina Angeletti, durante un viaje oficial a Nueva York, y a la compra de una propiedad en un country que no habría sido declarada en tiempo y forma.

Frente a este escenario, el jefe de Gabinete sostuvo públicamente que pagó parte del viaje y defendió el origen de su patrimonio. “Fue construido durante más de 25 años en el sector privado”, aseguró, en respuesta a los cuestionamientos.

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