Mientras las familias, organizaciones, transportistas, instituciones y profesionales de la salud le siguen reclamando al Gobierno que cumpla con la Ley de Discapacidad, Javier Milei volvió a modificar el área que depende del ministerio de Salud incluyendo el otorgamiento y revisión de pensiones por invalidez y otros beneficios.
POR DECRETO
Discapacidad: En medio de reclamos por incumplir la ley, Milei hace más cambios y revisará pensiones
El presidente Javier Milei concentró las políticas en materia de Discapacidad incluyendo las pensiones, mientras siguen los reclamos por aranceles al sector.
Cambios en Discapacidad por decreto
Mediante el Decreto 193/2026 publicado este jueves (26/3) en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones, se decidió la eliminación de unidades administrativas en el área de Salud y reasignación de funciones.
Pero lo más importante es que se llevará a cabo una concentración del diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de discapacidad, incluyendo el otorgamiento y revisión de pensiones por invalidez y otros beneficios previstos por ley.
Los cambios en el organismo ocurren en medio de reclamos de familias, organizaciones, instituciones y profesionales de la salud al gobierno libertario por el incumplimiento de la Ley de Discapacidad el pago de aranceles atrasados.
De hecho, a mediados de marzo se realizó un paro nacional por parte de los trabajadores de Discapacidad que remarcaron que los aranceles actuales tienen un desfasaje cercano al 40% respecto de la inflación.
Los cambios de Milei
En cuanto al decreto que modifica la organización del ministerio de Salud, se aprobó un nuevo organigrama que redefine la distribución de áreas administrativas, sanitarias y técnicas.
Según ese organigrama se reorganizaron direcciones nacionales, generales y coordinaciones vinculadas a la gestión de recursos, tecnología, asuntos jurídicos y relaciones institucionales.
El decreto también apuntó a incorporar nuevas áreas orientadas a fortalecer la gestión de políticas de discapacidad como la Dirección Nacional de Gestión y Asignación de Apoyos, la Dirección de Evaluación y Certificación de la Discapacidad y la Dirección de Regulación de Servicios.
Además, se crea la Dirección del Observatorio de Discapacidad que tendrá a su cargo la sistematización y análisis de información sobre el acceso a derechos, apoyos y prestaciones.
En cuanto a las pensiones pensiones no contributivas, se reordenaron las áreas encargadas de las mismas para controlar expedientes.
Reclamos, Andisgate y el aumento que no alcanzó
A fines de diciembre de 2025, con los ecos del escándalo del Andisgate que no presenta novedad en la Justicia, en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció que “la Agencia de Discapacidad dejará de existir” pero aclaró que “no se cortarán las pensiones”.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán ejercidas por el Ministerio de Salud”, anunció el martes (30/12) Manuel Adorni aunque no hizo referencia al escándalo ANDISgate y las responsabilidades de los funcionarios del Gobierno nacional.
Entre las razones que Adorni mencionó para el cierre de la Andis dijo que “acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente lo que provocó irregularidades” como pensiones para personas fallecidas y “organizaciones que facturaron sin prestar servicios”.
Ese fue el primer cambio en el organismo por parte del Gobierno.
Luego, a fines de febrero, Milei aumentó un 5,78% las prestaciones en Discapacidad, pero 'olvidó' la inflación de 2024.
Forzado por la ley de Emergencia en Discapacidad, el presidente aumentó las prestaciones según la inflación de los últimos 2 meses, pero no tuvo en cuenta la del 2024, que explica gran parte del atraso que reclaman los prestadores.
La actriz Valentina Bassi, militante por los derechos de las personas con discapacitada, advirtió sobre la falta de actualización de los aranceles según la inflación de 2024: "El piso sigue estando muy bajo. Lo bueno es que todos los meses va a aumentar por IPC automáticamente. Pero lo malo es que el monto quedó muy atrasado, sobre todo para transportistas e instituciones", explicó en declaraciones al portal El Destape.
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