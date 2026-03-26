Mientras se cuestiona a la gestión de Javier Milei por la pérdida de empleos registrados y la consecuente suba del empleo informal, el mandatario celebró en la red social X la “ mejora relativa” del salario real de los informales y calificó de “ debatible” la calidad de sus empleos.
SALARIOS
Javier Milei ahora celebra la informalidad: "El argumento sobre la calidad es debatible"
El presidente Javier Milei celebró la caída del salario real de los empleados públicos y calificó de “debatible” al trabajo informal.
Javier Milei y la ‘casta’ de empleados públicos
"La casta tiene miedo...!!! (SIC) Mirá cual es el sector que ha tenido el peor desempeño. Por otra parte, la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible", posteó el presidente este jueves (26/3) en su cuenta personal de X al comentar un gráfico del Indec sobre la evolución del salario real.
La alusión a la “casta” y el “sector que ha tenido el peor desempeño”, es al sector público donde la gestión libertaria pisó salarios y avanzó con despidos y desvinculaciones de personal en el marco del ajuste y el recorte del gasto en el Estado.
Sin mencionar la situación de los empleados registrados que se muestra a la baja, el presidente prefirió destacar “la mejora relativa de los informales” lo que atribuyó a la situación “pre-reforma”, en relación a la sanción en el Congreso de la Reforma Laboral cuyos efectos da a entender que aún no se reflejan en el mercado del trabajo.
Por último, Milei también puso en duda la crítica a la calidad de los trabajos informales o en negro en relación a la mejora salarial que registró el Indec: “el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible”, escribió.
El argumento de la Reforma Laboral
Tras su posteo, Milei retuiteó otros comentarios avalando su posición como el caso de la cuenta Fuerzas de la Libertad que comentó repitiendo el argumento del presidente sobre la reforma laboral: "La reforma laboral es LA clave. El gráfico que muestra Javier deja en evidencia el desastre que es tener un mercado de trabajo hiperregulado como el que tenemos. Por lado informal, se ve claramente como su flexibilidad le permite recuperar salario mucho más rapidamente".
El problema es que la reforma laboral por sí misma no es generadora de trabajo de calidad y con buenos salarios como ya han explicado economistas y especialistas en el mercado laboral, pero es el argumento de los libertarios tras 2 años de gestión con caída de consumo y pérdida de empleos formales que incluso el Indec admitió cuando en el cuarto trimestre de 2025 el desempleo subió al 7,5%.
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