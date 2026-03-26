Javier Milei ahora celebra la informalidad: "El argumento sobre la calidad es debatible"

El argumento de la Reforma Laboral

Tras su posteo, Milei retuiteó otros comentarios avalando su posición como el caso de la cuenta Fuerzas de la Libertad que comentó repitiendo el argumento del presidente sobre la reforma laboral: "La reforma laboral es LA clave. El gráfico que muestra Javier deja en evidencia el desastre que es tener un mercado de trabajo hiperregulado como el que tenemos. Por lado informal, se ve claramente como su flexibilidad le permite recuperar salario mucho más rapidamente".

El problema es que la reforma laboral por sí misma no es generadora de trabajo de calidad y con buenos salarios como ya han explicado economistas y especialistas en el mercado laboral, pero es el argumento de los libertarios tras 2 años de gestión con caída de consumo y pérdida de empleos formales que incluso el Indec admitió cuando en el cuarto trimestre de 2025 el desempleo subió al 7,5%.

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