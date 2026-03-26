Marcelo Grandio salió de la TV Pública, en medio del escándalo que salpica a Manuel Adorni, al mismo tiempo que se mezclaron política, vínculos personales y negocios en un canal que ya venía golpeado. Mientras el Jefe de Gabinete intenta despegarse de las acusaciones que le adjudican, el entramado que quedó al descubierto sigue generando dudas incómodas.
¿POR QUÉ NO LE RENOVARON?
Tras el escándalo con Adorni, TV Pública bajó a Marcelo Grandio (solo sigue su hijo)
El periodista Marcelo Grandio, amigo de Manuel Adorni, voló de la TV Pública. Otros negocios como el streaming de su hijo siguen en pie en una ola de recortes.
Por qué la TV Pública no renovó a Marcelo Grandio tras el caso Adorni
En lo formal, la explicación simple es que el contrato de Marcelo Grandio para conducir "Giros" venció el 31 de diciembre de 2025 y la TV Pública decidió no renovarlo. Desde el canal, según publicó La Nación, sostienen que la decisión se tomó entre enero y febrero, es decir, antes de que saltara el escándalo por el viaje del Jefe de Gabinete a Punta del Este.
Ahora bien, el contexto actual complica esa versión, dado que Grandio quedó metido en polémica luego de que se conociera que su productora ImHouse SA habría pagado un vuelo privado que utilizó Manuel Adorni. El funcionario negó haber recibido dádivas y afirmó que pagó su parte, pero las versiones cruzadas (incluidas las del propio periodista deportivo) generaron un sacudón interno en el Gobierno.
El tema no es únicamente el viaje o el monto (casi $7 millones transferidos a la empresa aérea, según trascendió), sino el vínculo entre los dos. Grandio llegó a la TV Pública en 2024, convocado cuando Adorni manejaba el área de Comunicación. "Me llamó Eduardo González para proponerme hacer un programa de entrevistas con el sistema de la coproducción. Yo supuestamente tenía que conseguir sponsors; no tuve mucha suerte, no hay muchas empresas que quieran poner en la TV Pública. Trabajé casi gratis", explicó el propio Gandio públicamente.
Entendiendo ese modelo de coproducción con financiamiento externo, se puede comprender lo que pasó después. Porque quitando cualquier justificación, la salida de Grandio también parece responder un límite: sostener a alguien tan expuesto, y con vínculos tan evidentes con el poder, empezaba a ser difícil de explicar.
La TV Pública hoy: bajo rating, tercerización y dudas de gestión
Mientras Grandio pierde su lugar en la pantalla tradicional, su hijo mantiene un contrato activo para contenidos de streaming con los programas "La Sala" y "Gritalo Mundial", que pueden seguirse viendo a través de YouTube y otras plataformas digitales del canal.
Desde la TV Pública aseguran que en estos casos "no se paga un peso", porque es ImHouse SA la que financia el contenido y paga por el espacio. Con este sistema, impulsado bajo la órbita de Javier Lanari, se busca reducir costos en un contexto de ajuste, pero también se abren zonas grises como:
- No hay información pública detallada sobre cuánto facturan esas producciones.
- Tampoco sobre los ingresos publicitarios que generan.
- Ni sobre los criterios con los que se elige qué productoras acceden a la pantalla estatal.
En cuanto a números, la TV Pública hoy promedia apenas 0,2 puntos de rating, muy lejos de los 4 puntos que supo medir "678" o incluso del 1,5 de "Cocineros Argentinos" en su mejor momento.
A eso se le suma el evidente cambio en los contenidos, que incluyen ciclos con enfoque esotérico y programas con escasa producción propia, en contraste con las etapas anteriores donde el canal tenía un perfil más definido, con fuerte presencia educativa y federal.
Todo esto convive con decisiones de alto impacto económico, entre ellas la negociación por los derechos del Mundial 2026, que según distintas versiones rondaría los US$ 4 millones, aunque el Gobierno insiste en que se financiará con publicidad.
Lo que todavía no tiene una respuesta clara: ¿realmente se está ordenando el funcionamiento de la TV Pública, o simplemente le hacen lavado de cara a los lugares de poder dentro de esa estructura?
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