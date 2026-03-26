Tras el escándalo con Adorni, TV Pública bajó a Marcelo Grandio (solo sigue su hijo)

La TV Pública hoy: bajo rating, tercerización y dudas de gestión

Mientras Grandio pierde su lugar en la pantalla tradicional, su hijo mantiene un contrato activo para contenidos de streaming con los programas "La Sala" y "Gritalo Mundial", que pueden seguirse viendo a través de YouTube y otras plataformas digitales del canal.

image El modelo actual mantiene productoras privadas en streaming sin costo estatal directo. Fuente: TV Pública.

Desde la TV Pública aseguran que en estos casos "no se paga un peso", porque es ImHouse SA la que financia el contenido y paga por el espacio. Con este sistema, impulsado bajo la órbita de Javier Lanari, se busca reducir costos en un contexto de ajuste, pero también se abren zonas grises como:

No hay información pública detallada sobre cuánto facturan esas producciones.

Tampoco sobre los ingresos publicitarios que generan.

Ni sobre los criterios con los que se elige qué productoras acceden a la pantalla estatal.

En cuanto a números, la TV Pública hoy promedia apenas 0,2 puntos de rating, muy lejos de los 4 puntos que supo medir "678" o incluso del 1,5 de "Cocineros Argentinos" en su mejor momento.

image Con bajo rating y poca transparencia, crecen dudas sobre cómo se gestiona la TV Pública.

A eso se le suma el evidente cambio en los contenidos, que incluyen ciclos con enfoque esotérico y programas con escasa producción propia, en contraste con las etapas anteriores donde el canal tenía un perfil más definido, con fuerte presencia educativa y federal.

Todo esto convive con decisiones de alto impacto económico, entre ellas la negociación por los derechos del Mundial 2026, que según distintas versiones rondaría los US$ 4 millones, aunque el Gobierno insiste en que se financiará con publicidad.

Lo que todavía no tiene una respuesta clara: ¿realmente se está ordenando el funcionamiento de la TV Pública, o simplemente le hacen lavado de cara a los lugares de poder dentro de esa estructura?

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