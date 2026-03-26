Acorralado por la Justicia, blindado por los Milei, Manuel Adorni intenta sobrevivir

En una de las semanas más complejas para el oficialismo, Manuel Adorni decidió que la mejor defensa es el ataque. Tras el regreso a sus conferencias de prensa diarias, busca desplazar el foco de las denuncias por presuntas dádivas y enriquecimiento ilícito hacia una ambiciosa agenda de reformas penales y de seguridad que intentan recuperar la mística del "orden" libertario.
Cumbre de Axel Kicillof con 135 intendentes por el plan económico de Milei
Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires a una reunión en la Casa de Gobierno de La Plata con el objetivo de analizar el impacto del plan económico del presidente Javier Milei sobre las finanzas provinciales y municipales.
Este este jueves 26/03 a las 15:30 en el Salón Dorado de la Gobernación y fueron invitados jefes comunales de todos los espacios políticos, tanto oficialistas como opositores.
Según la Agencia Noticias Argentinas, la convocatoria fue planteada bajo la consigna de debatir las “consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico” bonaerense.
La cita en La Plata buscará mostrar una foto política amplia, con intendentes de distintos signos partidarios, en medio de las diferencias entre la Administración bonaerense y la Casa Rosada por el rumbo económico y la distribución de fondos.
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