Acorralado por la Justicia, blindado por los Milei, Manuel Adorni intenta sobrevivir

En una de las semanas más complejas para el oficialismo, Manuel Adorni decidió que la mejor defensa es el ataque. Tras el regreso a sus conferencias de prensa diarias, busca desplazar el foco de las denuncias por presuntas dádivas y enriquecimiento ilícito hacia una ambiciosa agenda de reformas penales y de seguridad que intentan recuperar la mística del "orden" libertario.

Las últimas horas del Jefe de Gabinete fueron las más críticas desde que asumió su cargo. Después de dos meses silencioso frente a los medios, su reaparición no fue solo un acto informativo, sino un ejercicio de supervivencia política bajo fuego cruzado.

Luego de semanas de desgaste por denuncias sobre su patrimonio y viajes (Punta del Este y Nueva York), el oficialismo ejecutó un movimiento de pinzas para sostenerlo "hasta las últimas consecuencias". Karina Milei y Santiago Caputo ordenaron que parte del Gabinete lo acompañara en su conferencia para mostrar unidad.

Por su parte, Javier Milei , desde sus redes, reforzó el mensaje tildando de "ignorantes" a quienes lo cuestionan.

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Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad... — Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026

Pese al blindaje político, en los pasillos de Comodoro Py la temperatura sube. El juez federal, Ariel Lijo, ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y su círculo íntimo. El Gobierno sabe que si la Justicia encuentra una inconsistencia insalvable, el costo político de haberlo blindado será altísimo.

Su estrategia consiste en saturar el ciclo de noticias con reformas estructurales para que el escándalo patrimonial quede relegado a las páginas de judiciales. Sin embargo, su agresividad en la conferencia revela un síntoma de nerviosismo institucional: por primera vez, el "método Adorni" de ironía y datos fríos parece no ser suficiente para contener una crisis que toca su integridad personal.

El mayor riesgo para el oficialismo es que el "Adornigate" se convierta en el símbolo de una nueva casta. Estratégicamente, el Gobierno necesita que la economía dé señales positivas (como el reciente dato de salarios del INDEC) para que el escándalo no perfore su base electoral dura.

Todo esto y más en el VIVO matutino de Urgente24:

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Live Blog Post Cumbre de Axel Kicillof con 135 intendentes por el plan económico de Milei Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires a una reunión en la Casa de Gobierno de La Plata con el objetivo de analizar el impacto del plan económico del presidente Javier Milei sobre las finanzas provinciales y municipales. Este este jueves 26/03 a las 15:30 en el Salón Dorado de la Gobernación y fueron invitados jefes comunales de todos los espacios políticos, tanto oficialistas como opositores. Según la Agencia Noticias Argentinas, la convocatoria fue planteada bajo la consigna de debatir las “consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico” bonaerense. La cita en La Plata buscará mostrar una foto política amplia, con intendentes de distintos signos partidarios, en medio de las diferencias entre la Administración bonaerense y la Casa Rosada por el rumbo económico y la distribución de fondos. VER +

Live Blog Post Javier Milei comienza a testear su propia reelección con bono 2028 El Gobierno nacional decidió lanzar una emisión de deuda en dólares a vencer en octubre de 2028: así podrá leer la expectativa del mercado financiero a la posibilidad de una reelección del presidente Javier Milei. Antes, el equipo económico xploró la posibilidad de tomar dólares del mercado local pero con vencimiento durante el actual mandato, con emisiones de hasta US$250 millones por licitación. Pero para no sobre ofertar sobre un mismo período estiró la duración con un bono a octubre de 2028, confiado en que el mercado va por la reelección de Milei. En consecuencia, ofrecerá US$150 millones a vencer en octubre de 2027 con el AO27 y otros US$150 millones a octubre de 2028 en el AO28. Luego habrá dos ruedas adicionales por US$100 millones al precio que salgan las primeras. El AO28 ofrece una tasa de 6% similar al AO27 con lo cual son de similares características financieras, pero incorpora el riesgo político de una reelección o no de Milei, un dato que puede ser decisivo en la marcha del programa del gobierno. milei como JulioCesar-GROK Javier Milei, el César. FOTO: xAI / Grok. VER +

Live Blog Post Muy malo para Trump: Inflación del 4,2% anual 2026 Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), viene mal la inflación preelectoral en USA. En un nuevo informe, la OCDE elaboró proyecciones de inflación para 2026 para varios países: Reino Unido en 4%;

Japón en 2,4%;

Canadá en 2,4; y

USA en 4,2%. “El conflicto en evolución en Oriente Medio tiene costes humanos y económicos para los países directamente implicados, y pondrá a prueba la resiliencia de la economía mundial”, afirma el informe de la OCDE. "La interrupción de los envíos a través del estrecho de Ormuz y el cierre o los daños en la infraestructura energética han generado un aumento repentino de los precios de la energía y han perturbado el suministro mundial de energía y otras materias primas importantes, como los fertilizantes", continúa la OCDE. El conflicto, que ha tenido importantes consecuencias económicas a nivel mundial, se acerca al mes de duración. El precio promedio actual de un galón de combustible regular en USA es de US$e 3,98, o sea que aumentó US$ 1 en 4 semanas, según la AAA. A primera hora del jueves 26/03, el presidente Trump alegó que los negociadores iraníes estaban "suplicando" llegar a un acuerdo con USA después de que los iraníes presentaran su plan de paz y rechazaran el acuerdo de 15 puntos de la Administración Trump. "Los negociadores iraníes son muy diferentes y extraños", escribió Trump en Truth Social. "Nos están suplicando que lleguemos a un acuerdo, algo que deberían hacer ya que han sido aniquilados militarmente, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y sin embargo, públicamente afirman que solo están "analizando nuestra propuesta" (...)". VER +

Live Blog Post Desastre para Trump: Ahora los países del Golfo no invertirían en USA Muy interesante lo de Politico.com, con firma de Sam Sutton , Megan Messerly y Dasha Burns: "El presidente Donald Trump cuenta con los fondos de los Estados árabes del Golfo para impulsar su época dorada económica. Pero a medida que la guerra con Irán se acerca a su quinta semana y la economía regional entra en caída libre, cientos de miles de millones de dólares que los gobiernos de Oriente Medio han prometido para proyectos estadounidenses están en peligro. Esto preocupa a la Administración Trump, que teme que los líderes del Golfo no puedan cumplir sus promesas de invertir fuertemente en Estados Unidos, según tres personas familiarizadas con las conversaciones internas, incluido un exfuncionario de la administración que solicitó el anonimato para hablar sobre el tema. “Lo que realmente ha alarmado a la gente es que los países árabes del Golfo han advertido que en un par de semanas tendrán que repatriar decenas de miles de millones de dólares en inversiones desde Estados Unidos”, dijo una de esas personas. “Cuando lo hagan, será sumamente desestabilizador y contradictorio con los objetivos de inversión del presidente”. Cualquier reducción de las inversiones por parte de los gobiernos de Oriente Medio limitará la cantidad de capital disponible para las empresas tecnológicas emergentes, las firmas de inversión y las grandes empresas con sede en Estados Unidos, que han llegado a depender de los fondos soberanos y los vehículos de inversión respaldados por el gobierno de la región como una fuente clave de efectivo. Pero el cierre efectivo del estrecho de Ormuz ha estrangulado en gran medida los ingresos del petróleo y el gas que sustentan a las instituciones financieras del Golfo, una importante fuente de capital global. Además, los ataques de Irán contra infraestructuras críticas y rascacielos ostentosos han paralizado el turismo en destinos de alto costo como Dubái y Doha. “Oriente Medio está prácticamente cerrado”, afirmó un alto ejecutivo de una gestora de activos que ha recibido un importante respaldo de los países del Golfo, quien también solicitó el anonimato para hablar con franqueza. Las empresas buscarán capital “fuera de Oriente Medio a corto plazo”. (...)". VER +

Live Blog Post Manuel Adorni en una situación de extrema debilidad: Gemini Cuando se le pidió a la inteligencia artificial Gemini que realizara una evaluación de las home page de las principales webs de noticias de la Argentina en el mediodía del 26/03/2026, acerca de Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros de la nación, interesante conclusión: "Conclusión: Manuel Adorni se encuentra en su momento de mayor debilidad política desde que asumió. Aunque el núcleo duro del Gobierno lo sostiene para no mostrar fisuras ante la oposición, su situación depende ahora de los avances en el juzgado de Ariel Lijo y de si los anuncios legislativos logran desplazar el escándalo de la opinión pública." Recordar las peripecias judiciales de Adorni: El juez Ariel Lijo ordenó medidas de prueba para investigar el financiamiento de un viaje a Punta del Este realizado por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en un avión privado.

realizado por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en un avión privado. Se filtró información sobre la adquisición de una vivienda en el barrio porteño de Caballito y una propiedad en un club de campo en el municipio bonaerense Exaltación de la Cruz, bienes que, según investigaciones periodísticas, no coincidirían con sus ingresos declarados o no figurarían correctamente en su declaración jurada. VER +

Live Blog Post Mediodía intenso en el mundo: Los conflictos no ceden y eso provoca impacto Al mediodía de este jueves 26/03/ 2026, el escenario global sigue dominado por la crisis en el Estrecho de Ormuz. La denominada "Operación Furia Épica" cumple hoy su día 27. El presidente de USA otra vez amenaza con destruir la infraestructura eléctrica de Irán si no libera el paso marítimo en las próximas 48 horas. Trump luce desesperado por un conflicto que ha provocado más consecuencias de las previstas para su frente doméstico y en año electoral. Irán solo permite el paso por el Estrecho de Ormuz a buques de China, India y aquellos de Arabia Saudita que tengan como destino India. USA afirma haber destruido ya el 92% de la flota naval iraní, pero Teherán mantiene la amenaza mediante misiles terrestres y drones. Washington presentó una propuesta de cese al fuego que Irán rechazó inicialmente, aunque fuentes diplomáticas indican que se estaría gestando una reunión secreta en Pakistán para buscar una salida negociada. El petróleo Brent se mantiene firme por encima de los US$ 107, aunque mostró una leve volatilidad tras los rumores de tregua. Wall Street abrió a la baja (S&P 500 -0,8%) arrastrado por la incertidumbre energética. Las aseguradoras marítimas han elevado las primas de riesgo a niveles que hacen casi prohibitivo el tránsito por la región. Oro a US$ 4.525 la onza. Frente Ucrania-Rusia: El presidente Zelenski reveló en una entrevista que Washington ha condicionado las garantías de seguridad futuras para Ucrania a que Kiev acepte ceder la región del Donbás a Rusia como parte de un acuerdo de paz definitivo. Emergencia en Moldavia: estado de emergencia eléctrica tras ataques rusos que cortaron líneas de suministro clave. En Brasil, el gobierno de Lula da Silva manifestó su rechazo formal a la intención de USA de clasificar al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas. La Comisión Europea inició acciones legales contra Snapchat y varios sitios de contenido adulto (Pornhub, XNXX) por incumplir la Ley de Servicios Digitales en materia de protección de menores. FMI: Se anunció el retiro de Alfred Kammer, director del Departamento de Europa, para julio 2026, en un momento de gran inestabilidad para el bloque. En la Argentina un tema es el encarecimiento de los fletes internacionales y una suba del riesgo país que hoy superó los 600 puntos. VER +

Live Blog Post Mediodía con menor volatilidad cambiaria pero el impacto del petróleo A continuación, los indicadores más relevantes: 1. En Argentina, una tendencia a la estabilidad cambiaria tras la volatilidad de los días previos, con una leve baja en las cotizaciones financieras: Dólar Blue: Cotiza en torno a los $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar MEP: Se ubica en los $1.401,40.

Dólar CCL (Contado con Liqui): Cotiza a $1.452,10, manteniendo una brecha del 4% respecto al MEP.

Dólar Oficial: El minorista se posiciona en $1.410 (Venta - Banco Nación), mientras que el mayorista ajustado por el BCRA se ubica cerca de los $1.377,50. 2. Mercado de Commodities (Granos y Energía) Petróleo: El Brent ha saltado un 5%, superando los US$ 107 por barril , mientras que el WTI opera por encima de los US$ 94. La amenaza de Irán de cobrar peajes millonarios en el Estrecho de Ormuz mantiene en vilo al mercado energético.

, mientras que el WTI opera por encima de los US$ 94. La amenaza de Irán de cobrar peajes millonarios en el Estrecho de Ormuz mantiene en vilo al mercado energético. Soja (Rosario): La cotización de pizarra se estima en $485.000 por tonelada. En el mercado MatbaRofex, la posición mayo 2026 opera a US$ 327.

Maíz y Trigo: El maíz ronda los $243.000 y el trigo los $257.000 (precios de pizarra Rosario). El mercado internacional de granos se ve impulsado por el aumento del costo del combustible y la expectativa de menor siembra en USA.

Oro: Cotiza en niveles históricamente altos cercanos a los US$ 4.525 la onza. 3. Acciones y Riesgo País Índice S&P Merval: La bolsa porteña opera con cautela tras una rueda previa volátil.

Bonos y Wall Street: ADRs muestran rendimientos mixtos en Nueva York. Empresas energéticas como Vista se ven beneficiadas por el alza del crudo , alcanzando máximos locales.

, alcanzando máximos locales. Bancos internacionales como Citi señalan a la Argentina como una de las economías emergentes más vulnerables si el conflicto en Medio Oriente se prolonga, debido a la presión inflacionaria global.

Mientras que el Gobierno argentino intenta dar señales de desregulación y apertura (el Boletín Oficial de hoy), el shock externo por el petróleo mantiene la presión sobre los tipos de cambio financieros. VER +

Live Blog Post El clima al mediodía: Frío de la Patagonia, tormenta en Jujuy, carlos en Misiones y bien en AMBA La meteorología en Argentina al mediodía de este jueves 26/03/2026 muestra el siguiente detalle: 1. Región Central y AMBA: Predomina el cielo soleado y despejado. En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura ronda los 22°C (con una sensación térmica de 25°C), encaminándose a una máxima de 27°C. Vientos: Sopla una brisa leve desde el norte/noreste a unos 8 km/h, lo que aporta un ambiente agradable y seco (humedad cercana al 56%). Tendencia: Se espera que la estabilidad se mantenga durante el resto del día, ideal para actividades al aire libre antes del desmejoramiento previsto para el fin de semana. 2. Norte Argentino (Alertas por Tormentas): El SMN mantiene bajo advertencia al noroeste de Jujuy (localidades como La Quiaca, Santa Catalina y Susques) por tormentas que pueden incluir actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Litoral: Se registra una jornada más calurosa y pesada, con máximas que podrían alcanzar los 31°C en Formosa y Misiones, con nubosidad variable. 3. Sur Argentino (Frío y Precipitaciones): Se registran temperaturas bajas con máximas de apenas 8°C a 14°C. Fenómenos: Hay probabilidad de nevadas en sectores cordilleranos y precordilleranos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, junto con nubosidad persistente. VER +

Live Blog Post Ay Sturzenegger: ¿Por qué disolver el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales? El Boletín Oficial de la República Argentina de hoy, jueves 26/03/2026, presenta en su 1ra. Sección una reestructuración en Salud y Organismos del Estado. El Decreto 193/2026 dispuso la disolución del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales y la fusión de otros organismos técnicos. El objetivo declarado es la concentración de funciones para optimizar capacidades técnicas y administrativas, delegando el control de calidad biológica en el Instituto Nacional de Producción de Biológicos. En tanto se ratifica al Ministerio de Salud como el organismo encargado del diseño y ejecución de políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral (bajo el marco del Decreto N° 942/25). Designaciones Clave en Economía y el BCRA El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, formalizó varios nombramientos estratégicos: Banco Central (Decreto 172/2026): Se designó "en comisión" al licenciado Martín Vauthier como Director del Banco Central de la República Argentina, con un mandato que se extiende hasta septiembre de 2028.

Subsecretarías (Decreto 173/2026): Se oficializaron los nombramientos de: Esteban Javier Fernández Medrano en Análisis y Modelación Económica. Horacio Federico Veller en Hidrocarburos. Antonio Milanese en Eficiencia e Información Energética. Daniela Verónica Ramos en Industria y Economía del Conocimiento.

3. Regulación de Servicios Esenciales Navegación Aérea (Resolución 173/2026 - ANAC): La Administración Nacional de Aviación Civil estableció que los servicios de navegación aérea son "servicios públicos esenciales". En caso de medidas gremiales, se debe garantizar un mínimo del 75% de la operación para asegurar la continuidad del transporte aéreo. 4. Seguridad y Defensa Promociones Militares y de Seguridad: Se publicaron numerosos decretos (del 174/2026 al 190/2026) que formalizan el ascenso al grado inmediato superior de personal de la Fuerza Aérea Argentina y de la Gendarmería Nacional, con retroactividad a fines de 2024 y 2025.

Derecho de Admisión (Decreto 180/2026): El Poder Ejecutivo rechazó un recurso jerárquico interpuesto por Rafael Di Zeo, ratificando la "Restricción de Concurrencia Administrativa" a eventos deportivos que le fuera impuesta anteriormente. 5. Otros Avisos Relaciones Exteriores (Decreto 191/2026): Nombramiento de personal en el Servicio Exterior de la Nación tras obtener el acuerdo del Senado.

Seguridad Vial: La Disposición 80/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial establece nuevas pautas administrativas bajo la órbita del Ministerio de Economía. VER +

Los archivos comprometen al Jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete Manuel Adorni no para de sumar complicaciones por sus propios dichos. Un archivo de hace unos años lo dejó enuevamente expuesto ante su negativa de presentar explicaciones por el viaje a Punta del Este que está bajo investigación judicial y los cuestionamientos que pesan sobre sus declaraciones patrimoniales.

Es que el actual titular de la Jefatura de Gabinete había afirmado en 2016 que la vida privada de los funcionarios “por desgracia, es pública”, lo que amerita que “den explicaciones”, incluso cuando se trata de cuestiones personales como “una separación”.

Así opinó Adorni en aquel momento frente a la separación de la entonces gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de Ramiro Tagliaferro, quien era por esos días intendente de Morón.

“Bien Vidal dando explicaciones sobre su separación. Es lo que debe hacer. Su vida privada por desgracias es pública en su caso”, publicó el ahora jefe de Gabinete en su perfil de X, el 14 de marzo de 2016.

La propia exgobernadora bonaerense salió a hacer hincapié, por medio de un "meme", de la contradicción de Adorni.

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Live Blog Post Siguen las repercusiones en torno a Adorni Marcelo Grandio salió de la TV Pública, en medio del escándalo que salpica a Manuel Adorni, al mismo tiempo que se mezclaron política, vínculos personales y negocios en un canal que ya venía golpeado. Mientras el Jefe de Gabinete intenta despegarse de las acusaciones que le adjudican, el entramado que quedó al descubierto sigue generando dudas incómodas. En lo formal, la explicación simple es que el contrato de Marcelo Grandio para conducir "Giros" venció el 31 de diciembre de 2025 y la TV Pública decidió no renovarlo. Desde el canal, según publicó La Nación, sostienen que la decisión se tomó entre enero y febrero, es decir, antes de que saltara el escándalo por el viaje del Jefe de Gabinete a Punta del Este. VER NOTA VER +

Live Blog Post Se intensifica la crisis automotriz Por la caída de la demanda, y luego de que Toyota iniciara una nueva ola de despidos y la eliminación del tercer turno que le permitía completar las 24 horas de producción, Stellantis va por más y paraliza por dos semanas, el próximo mes de abril, su planta de El Palomar, que produce para Peugeot y Citroën. Esa planta ocupa a unos 3.000 trabajadores y se encarga de producir para el mercado doméstico y para proveer la demanda externa, fundamentalmente a Brasil. Se producen los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, así como el Citroën Berlingo. VER NOTA VER +

Live Blog Post Irán rechaza el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra El régimen de Irán rechazó este jueves el plan estadounidense para poner fin a la guerra, argumentando que ellos mismos decidirán cuándo "poner fin a la guerra con sus propias condiciones", "de tal manera que no vuelva a repetirse nunca más". El plan estadounidense para poner fin a la guerra con Teherán incluiría un alto el fuego de 30 días, el desmantelamiento de las instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahán y Fordow, un compromiso permanente de no desarrollar jamás armas nucleares, la entrega de las reservas de uranio ya enriquecido al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y el compromiso de permitir que el OIEA supervise todos los elementos de la infraestructura nuclear restante del país persa. VER NOTA VER +

Live Blog Post El nuevo secretario de Finanzas negó la crisis: "Hay mucha gente a la que le está yendo mucho mejor" Mientras las ventas continúan en caída libre, las industrias cada vez están más golpeadas, hay más trabajadores despedidos y el humor social estalla, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, negó que exista una crisis de consumo en la economía doméstica. En ese sentido, prometió que sede abril caerá muy fuerte la inflación, aunque el contexto refleje lo contrario. "No creo que haya mucha gente que esté peor", aseguró en declaraciones televisivas. En ese sentido, enfatizó que "hay mucha gente a la que le está yendo mucho mejor en poco tiempo". VER +

Live Blog Post Mientras los salarios siguen por debajo de la inflación, Javier Milei retruca Los salarios argentinos cayeron casi 1 punto porcentual en enero de 2026 frente a la inflación del 2,9 por ciento, según el último dato difundido por el Indec. El consumo masivo se desplomó 3,4 por ciento en febrero, agravando la crisis económica bajo el gobierno de Javier Milei. Ante esto, el Presidente replicó en sus redes sociales: "La casta tiene miedo...!!! Mirá cual es el sector que ha tenido el peor desempeño. Por otra parte, la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible. Fin". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2037129101169897530&partner=&hide_thread=false La casta tiene miedo...!!!Mirá cual es el sector que ha tenido el peor desempeño. Por otra parte, la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible.Fin. pic.twitter.com/kfAqRL79xN — Javier Milei (@JMilei) March 26, 2026 VER +

Live Blog Post "Esta es la casta": Exvice de la UIF en el gobierno de Macri apuntó de lleno contra LLA María Eugenia Talerico, abogada y exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), abordó la controversia en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su relación con la TV Pública. Este miércoles, Talerico publicó un tuit citando un posteo del propio Adorni, que decía: "Tiene que dejar de existir inmediatamente la TV Pública. Fin". En ese marco, la abogada consideró que "Si hoy la TV Pública dejara de existir Adorni se quedaría sin caja paralela para sueldos de sus funcionarios, sin agencia de empleo para sus amigos y sin financiamiento personal para vuelos a Punta del Este". Sobre esa línea, agregó: "O sea, se quedaría sin la estructura de clientelismo que juró destruir y hoy capturó para su propio beneficio. Y encima sigue siendo deficitaria". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eugetale/status/2036820032986952057?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2036820032986952057%7Ctwgr%5E616f86c63e5c77f35a827e0152ed7a26c2417e0f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cadena3.com%2Fnoticia%2Fradioinforme-3%2Ftalerico-apunto-a-adorni-y-pidio-mayores-explicaciones-esta-es-la-casta_533682&partner=&hide_thread=false Si hoy la TV Pública dejara de existir Adorni se quedaría sin caja paralela para sueldos de sus funcionarios, sin agencia de empleo para sus amigos y sin financiamiento personal para vuelos a Punta del Este.O sea, se quedaría sin la estructura de clientelismo que juró destruir… pic.twitter.com/5UiJBD3esO — Maria Eugenia Talerico (@eugetale) March 25, 2026 Posterior a ello, hizo eco de las declaraciones del libertario. "No hay vida privada de los funcionarios cuando uno pone la lupa sobre el incremento patrimonial y el uso del cargo", sostuvo en diálogo con Cadena3. Talerico lamentó la actitud del funcionario frente a los pedidos de explicaciones, calificando su postura como de una "soberbia demasiado obvia". Para ella, el contraste entre el discurso oficial y los hechos es evidente: "Nos prometieron que venían a combatir a la casta y sus privilegios; la verdad que es lamentable porque esta es la casta". VER +

Live Blog Post Más escándalos en Casa Rosada El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión que ya desató un fuerte debate político y cultural. Ordenaron retirar de la Casa Rosada una histórica imagen de Juan Domingo Perón y Eva Perón que estaba ubicada en la antesala del Salón Eva Perón. La obra —una réplica del famoso retrato del pintor Numa Ayrinhac— fue descolgada junto a otro ploteo del glaciar Perito Moreno y enviada al museo para su preservación. Desde el Gobierno argumentaron que la decisión se tomó por “fallas estructurales” y posibles daños por cambios de temperatura en el lugar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/2037146449922670729&partner=&hide_thread=false ESCÁNDALO EN CASA ROSADA: BAJARON EL CUADRO DE PERÓN Y EVITA… Y PODRÍA LLEGAR MESSIEl gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión que ya desató un fuerte debate político y cultural.Ordenaron retirar de la Casa Rosada una… pic.twitter.com/dEES81d94t — Urgente24.com (@U24noticias) March 26, 2026 VER +

Live Blog Post La imagen de Javier Milei sigue cayendo: Los argentinos ya no perdonan El humor social hacia la gestión del presidente argentino muestra signos de deterioro y se refleja en rankings internacionales. Un reciente informe de la consultora CB Global Data evidencia una caída sostenida en la valoración de Javier Milei, que en el último mes lo hizo descender del octavo al undécimo puesto entre los mandatarios latinoamericanos. La aprobación del presidente argentino registró en marzo una baja del 4,5%, que lo ubicó en el puesto 11 entre los líderes de la región. Desde diciembre de 2025, cuando lideraba el ranking con 48,3% de valoración positiva, Milei atraviesa un marcado deterioro en su imagen pública. El relevamiento, basado en más de 40 mil casos en toda Latinoamérica, indica que la imagen negativa del mandatario llegó al 55,6%, mientras que la positiva descendió al 42,3%. Además, el 43,8% de los consultados calificó su gestión como “muy mala”, un incremento significativo respecto de meses anteriores. El estudio refleja un retroceso sostenido desde el inicio de 2026 y advierte que el presidente libertario enfrenta un momento complejo, con indicadores en descenso en percepción económica, credibilidad institucional y respaldo general de la ciudadanía. El ránking regional tiene a la mexicana Claudia Sheinbaum liderando con 72,3% de aprobación, seguida por Nayib Bukele de El Salvador (71,8%) y Luis Abinader de República Dominicana (58,7%). En el extremo opuesto, Perú, Venezuela y Ecuador concentran los peores índices de valoración, mientras Milei consolida una tendencia negativa que preocupa a su administración. image VER +

Live Blog Post Consumo en caída libre El consumo de bienes y servicios en los hogares argentinos registró en febrero una caída interanual del 3,4%, marcando el segundo descenso consecutivo y consolidando un escenario de debilidad en las compras cotidianas. De acuerdo con un informe de la consultora Scentia, el retroceso fue más pronunciado en los principales canales de venta: supermercados (-5,9%), autoservicios de cercanía (-3,8%), mayoristas (-3,6%) y farmacias (-2,9%). En la comparación mensual, la baja fue aún más fuerte, con caídas superiores al 6% en varios segmentos, lo que refleja una aceleración del ajuste en el consumo masivo. VER +

Live Blog Post Adorni, a disposición de la Justicia El jefe de Gabinete de Nación, Manuel Adorni, defendió su patrimonio y los cuestionados viajes a Nueva York y Punta del Este, en una conferencia de prensa donde negó irregularidades y aseguró haber puesto toda la información a disposición de la Justicia y los organismos de control. El funcionario se refirió a las críticas vinculadas a un viaje a Nueva York, Estados Unidos, junto a su esposa, y a otro traslado en avión privado a Punta del Este, Uruguay. En ese marco, Adorni buscó despejar dudas y reafirmar su postura frente a las acusaciones, mientras era acompañado por miembros del Gabinete ubicados en la primera fila de la sala. Fue categórico al defender su situación patrimonial: "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder". Además, insistió en que su conducta se mantiene dentro de los marcos legales. VER +

Live Blog Post "El manejo de comunicación fue igual al del caso Espert" "Venían a sacar a la casta y cometen errores torpes", señaló Pablo Juliano, Diputado de Provincias Unidas, en diálogo con LN+. Sobre esa línea, sumó: "Es raro que no se haya quedado con la factura del vuelo". En ese sentido, aseguró que "Hay que elevar la vara", aunque reconoció que "eso tiene sus costos". Días atrás, el legislador pidió que Javier Milei le pida a Adorni "que dé un paso al costado". En declaraciones a Radio Rivadavia, reclamó que el Gobierno tome “en serio” la controversia que se generó en torno al traslado. Según planteó, el episodio expone una contradicción con el discurso oficial contra los privilegios de la política. VER +

Live Blog Post Adorni sigue sin dar respuestas y el humor social estalla Tras los escándalos que involucran a Manuel Adorni, el humor social ya no perdona. Tal es así que la consultora Innova elaboró un informe, el cual La Política Online comunicó que refleja que el 70% de los encuestados cree que el jefe de Gabinete libertario es corrupto. image Según LPO, ese dato se potencia con los escándalos recientes aunque no refleja, por ejemplo, la pésima conferencia de prensa que armó Adorni para tratar de despegarse de las acusaciones pero se terminó exponiendo aún más con nuevas inconsistencias patrimoniales tras admitir una nueva propiedad no declarada. VER +

Live Blog Post Economía oficializó la licitación para la privatización total de Intercargo A través de la Resolución 282/2026, publicada en el Boletín Oficial este jueves, el Ministerio de Economía oficializó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la privatización del 100% de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada del servicio de rampa en aeropuertos, y estableció el 'Precio Base' para ofertar en US$ 45.120.000. Lo hizo en el marco del proceso de privatización habilitado por la Ley 27.742, que había sido anunciado ayer por el propio ministro Luis Caputo. VER NOTA VER +

Live Blog Post En redes: El caso de Noelia Castillo que no deja de conmover Noelia Castillo Ramos tenía apenas 23 años cuando la Justicia española avaló su eutanasia. Este jueves 26 de marzo de 2026 recibirá la muerte asistida, poniendo fin a una historia que, en su origen, no era su historia: era la del Estado fallando. La solución institucional fue ingresarla en un centro de recepción de menores en Castellón. Lo que debía ser un refugio se convirtió en el escenario de una agresión sexual múltiple perpetrada por tres jóvenes del mismo centro. Este episodio, sumado a una violación previa por parte de su expareja, devastó su salud mental. Su defensa señaló reiteradamente la figura legal de culpa in vigilando: el Estado incumplió su deber de vigilancia sobre una menor bajo su tutela. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/2036923017008181327&partner=&hide_thread=false Noelia fue apartada de su familia por el Estado al considerarla en desamparo, pero el lugar donde debía estar protegida terminó siendo el inicio de su tragedia.En ese centro de menores sufrió una violación múltiple, un hecho que quebró su confianza y la dejó sin salida… pic.twitter.com/LZWCIprpzu — Urgente24.com (@U24noticias) March 25, 2026 VER +

Live Blog Post Manuel Adorni al Congreso En un contexto atravesado por cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el próximo 29 de abril se presentará en el Congreso para exponer el informe de gestión del Gobierno. Será la primera vez que lo haga desde que asumió ese cargo. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa y llega luego de un incumplimiento: en marzo, Adorni no asistió al Parlamento, pese a que la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir “alternativamente” a ambas Cámaras una vez por mes para informar sobre la marcha del Ejecutivo. El último informe había sido presentado por su antecesor, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados. Por ese motivo, el esquema institucional indica que ahora correspondería que Adorni se presente en el Senado. VER NOTA VER +

Live Blog Post El oficialismo busca dar una señal de unidad Tras reaparecer este miércoles y confrontar con la prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para tener un encuentro con la senadora nacional, Patricia Bullrich. La cita del funcionario con la jefa del bloque libertario en el Senado será este jueves en la Casa Rosada. Se trata del primer encuentro oficial entre ambos después de una serie de "chispazos" que tensaron la relación interna. De esta manera, el Gobierno nacional busca ahora dar una señal de unidad tras varios días de tensión. El vínculo entre ambos se enfrió cuando los viajes del jefe de Gabinete comenzaron a ser cuestionados públicamente. Según trascendió, Adorni sintió que la senadora no lo defendió con la misma firmeza que otros ministros y referentes libertarios durante esos días difíciles. VER +

Live Blog Post Del "no tengo nada que esconder" a la propiedad de un nuevo inmueble en Caballito El mismo día que Manuel Adorni sostuvoque "todo lo que tiene que estar declarado está declarado" en su conferencia de prensa, salió a la luz que el jefe de Gabinete de Javier Milei, en sociedad con su esposa, Bettina Julieta Angeletti habría comprado un departamento de la calle Miró que, como la casona del country Indio Cuá, no aparecería en la declaración jurada (DDJJ) que presentó en 2025. Según los datos que trascendieron, la propiedad fue adquirida sin que el vocero presidencial se desprendiera de su anterior vivienda en Parque Chacabuco. VER +

Live Blog Post Oficial: El Ministerio de Economía designó nuevos funcionarios Tal lo consignado por Infobae, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó hoy una serie de nombramientos para ocupar cargos vacantes dentro de la cartera que conduce como en el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las designaciones fueron publicadas en Boletín Oficial bajo los decretos 173/2026 y 172/2026, con el fin de ocupar cargos en áreas claves que se encuentran bajo la órbita de la cartera económica y la entidad bancaria que dirige Santiago Bausili. La primera de las medidas alcanza a la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica, la Subsecretaría de Hidrocarburos, la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética y la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento. Para dichos cargos fueron elegidos el licenciado en Economía Esteban Javier Fernández Medrano; el ingeniero químico Horacio Federico Veller; el licenciado en Ciencia Política Antonio Milanese y a la licenciada en Economía Daniela Verónica Ramos, respectivamente. En paralelo, mediante el decreto 172/2026, se dispuso el nombramiento “en comisión” del licenciado en Economía, Martín Vauthier, como integrante del directorio del BCRA. En el ámbito financiero, Jaquelina Clara Truzzel fue designada directora del Banco de la Nación Argentina. VER +

Live Blog Post El mapa financiero global y local presenta una postal compleja En una jornada marcada por la incertidumbre internacional, con versiones contradictorias entre Donald Trump y el gobierno de Irán sobre un posible acuerdo en la guerra en Medio Oriente, los mercados globales reaccionaron de forma positiva, aunque con una dinámica poco habitual. El dato más llamativo fue la ruptura de correlaciones clásicas: el dólar global se fortaleció frente a la mayoría de las monedas, pero al mismo tiempo subieron los commodities. El petróleo avanzó más de 3%, los metales preciosos y básicos se mantuvieron firmes, los granos registraron subas en Chicago y hasta las criptomonedas, con el Bitcoin a la cabeza, mostraron rebotes. A nivel internacional, la demanda por bonos del Tesoro de Estados Unidos generó una leve baja en las tasas largas, consolidando un escenario donde los inversores aún buscan refugio pese al apetito por riesgo en otros activos. Así, el mapa financiero global y local presenta una postal compleja: guerra sin definiciones claras, mercados que desafían las reglas tradicionales y una Argentina que, en plena transición económica, exhibe señales contradictorias pero con una clara intención de reordenamiento macroeconómico. VER +

Live Blog Post El Gobierno avanzó en una profunda reestructuración del ministerio de Salud: Reorganizan la gestión del área de Discapacidad El gobierno de Javier Milei avanzó este jueves en una profunda reestructuración del ministerio de Salud que, entre otras cosas, redefine la gestión del área de Discapacidad. Así quedó plasmado en el Decreto 193/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones. A partir de ello, el gobierno libertario avanza en la eliminación de unidades administrativas en el área de Salud y reasigna funciones. El decreto, además, sentencia la concentración del diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de discapacidad, incluyendo el otorgamiento y revisión de pensiones por invalidez y otros beneficios previstos por ley. VER +

Live Blog Post Escala la guerra en Medio Oriente El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su gobierno no ha participado en conversaciones para poner fin a la guerra y no tiene planes de hacerlo: Teherán lanzó más ataques contra Israel y países árabes del Golfo pérsico incluyendo el Aeropuerto Internacional de Kuwait. El desafío persa se produjo mientras Israel lanzaba ataques aéreos y Estados Unidos desplegaba paracaidistas y más infantes de marina en la región. VER NOTA VER +

Live Blog Post La sumatoria de malas noticias de 2026 para Nación se insinúan irremontables Por Rodolfo Montes en Suma Política: "(...) El transatlántico liberal trumpista – mileísta ha dejado de navegar aguas mansas y cielos despejados: la proa declina y una creciente incomodidad domina a la tripulación. “No hagan olas”, parece ser la sutil instrucción del capitán, a la espera de que, como en 2025, una aparición milagrosa lo reflote (octubre pasado, salvataje financiero y batacazo electoral), aunque la sumatoria de malas noticias de 2026 se insinúan irremontables. Ahora no sólo por la caída del sector productivo económico que genera empleo, salarios y consumo, y la inflación, que van de mal en peor, sino por la creciente aparición de hechos de corrupción que tiene implicada a la camarilla presidencial, incluido el propio presidente. La cripto estafa $Libra, las groseras andadas del jefe de gabinete Manuel Adorni, que no paran de evidenciar revelaciones que sólo son silenciadas por el dominio y acción (inacción) de un sector de la Justicia Federal argentina que tal cual operó hace 50 años con el golpe genocida del 76, ahora oculta la rapiña de una cúpula inescrupulosa del mismo modo que sus antecesores del 76 rechazaban los hábeas corpus sobre personas desaparecidas, o miraban para otro lado sin dar cuenta de los centenares de centros clandestinos de tortura y exterminio que sembraban a la Argentina de terror (...)". VER +

Live Blog Post Continúa la tensión por la Ley de Glaciares Luego de una primera audiencia llena de tensión y la declaración de varios exponentes de que si se aprueba la modificación a la Ley de Glaciares en el pleno de laCámara baja, el tema terminará judicializado, se desarrollará este jueves la segunda instancia pública convocada por el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales. Los grupos de trabajo legislativo presididos por los oficialistas José Peluc y Nicolás Mayoraz liderarán en esta nueva oportunidad la presentación de otros casi 200 oradores, aunque esta vez no será presencial sino en formato virtual. En la víspera, más de 190 participantes expusieron a favor y en contra del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado tras su aprobación en febrero y que La Libertad Avanza y sus aliados esperan llevar al pleno y convertir en ley el próximo 9 de abril. VER +

Live Blog Post Plano internacional: Audiencia clave para Nicolás Maduro El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, volverán a presentarse este jueves ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en el marco del proceso judicial que el matrimonio enfrenta en Estados Unidos. Se trata de la segunda audiencia desde que fueron capturados en Caracas, el 3 de enero pasado. Después de su detención en una operación relámpago de fuerzas de elite de Estados Unidos, Maduro y Flores fueron trasladados a territorio del país norteamericano, donde comenzaron a ser juzgados por una serie de delitos vinculados al narcotráfico y el uso de armamento. Desde el inicio del proceso, la pareja rechazó todas las acusaciones y se declaró inocente ante la Justicia federal. La Fiscalía del Distrito Sur acusa a Maduro de cuatro delitos graves, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra. Según la demanda, estos cargos podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua en caso de una eventual condena. VER +

Live Blog Post Javier Milei siempre imitando a Donald Trump, ahora en problemas USA e Israel han retirado del listado de objetivos de asesinato al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, y al ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Abbas Araghchi, durante varios días, según informó The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses. Pero asustan las incoherencias de Donald Trump, el pilar que sostiene a Javier Milei en la Argentina. Según fuentes citadas por WSJ, Washington y Tel Aviv intentan consolidar a Ghalibaf y Araghchi para entablar conversaciones de paz. Los funcionarios iraníes han sido excluidos de la lista de objetivos durante 4 o 5 días, mientras la Administración estadounidense espera avanzar hacia negociaciones de alto nivel para poner fin a los combates en la región. VER NOTA VER +

Live Blog Post Otro problema para el Gobierno: La economía se hunde La evolución de los salarios formales en Argentina vuelve a encender señales de alerta sobre la dinámica del ingreso real y su impacto en la economía. Según un análisis difundido por Nadín Argañaraz, los datos de enero de 2026 muestran una nueva caída mensual del poder adquisitivo en todos los segmentos del empleo registrado. En términos mensuales, comparando enero contra diciembre de 2025, los salarios privados registrados cayeron un 0,7% en términos reales, mientras que los del sector público nacional retrocedieron un 0,8% y los del ámbito provincial un 1,1%. Esta dinámica refleja que el aumento en la tasa de inflación no estuvo acompañada por un incremento salarial acorde. VER NOTA VER +

Live Blog Post El frente judicial Manuel Adorni intentó este miércoles con suerte desconocida una defensa política ante los escándalos que lo acosan y que tienen que ver con su nivel de vida. Por el carril judicial, sin embargo, la investigación continúa. Según trascendió, por orden federal Ariel Lijo se allanaba este mismo 25/03 la empresa Alpha Centauri, la firma que opera el avión privado en el que el jefe de Gabinete viajó con su familia y el periodista Marcelo Grandio a Punta del Este el fin de semana largo del Carnaval. De acuerdo a lo que informó la periodista Mercedes Ninci en el canal LN+, Lijo requisaba la oficina de la empresa en el aeropuerto de San Fernando en busca de información contable, bancaria y comercial vinculada a los vuelos, presupuestos, contratos, comunicaciones e indicaciones sobre la facturación. VER NOTA VER +

Live Blog Post Impacto de la conferencia: ¿Todo marcha acorde al plan? ¿El tuit de Karina Milei en respaldo de Manuel Adorni fue una mera señal de apoyo o un signo de que la conferencia de prensa del jefe de Gabinete no salió como se esperaba? "Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad, Manuel Adorni", fue el mensaje de la secretaria general de la Presidencia, quien puso al funcionario de su confianza en el cargo que ostenta hoy. VER NOTA VER +

Live Blog Post Jefe de Gabinete en la cornisa Este miércoles, Luis Majul arrancó su programa en LN+ a las 20 horas con duros conceptos hacia Manuel Adorni: “sus respuestas dan para que especule cualquiera. Se refriegan las manos los periodistas críticos y también la oposición política porque ha dejado flancos débiles en su exposición el coordinador de ministros”. Por su parte, la conductora de TV Cristina Pérez también fue particularmente dura con el cuestionado funcionario y dijo que “perdió la oportunidad de dar explicaciones a la gente”. VER NOTA VER +

Live Blog Post "La presencia de Adorni en el Gobierno le hace daño al propio Presidente" El autor de "Milei, la revolución que no vieron venir", Nicolás Márquez, sostuvo luego de la conferencia de prensa del Jefe de Gabinete: "Yo quisiera defender a Adorni, pero Manuel no me ayuda". "La presencia de Manuel Adorni en el gobierno le hace daño al propio presidente de la Nación: afecta la imagen, la credibilidad y el buen nombre y honor del gobierno que encabeza Javier Milei" disparó en el canal de noticias A24 Nicolás Márquez, autor de la biografía oficial del Jefe de Estado. VER NOTA VER +

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