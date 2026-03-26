Por la caída de la demanda, y luego de que Toyota iniciara una nueva ola de despidos y la eliminación del tercer turno que le permitía completar las 24 horas de producción, Stellantis va por más y paraliza por dos semanas, el próximo mes de abril, su planta de El Palomar, que produce para Peugeot y Citroën.
CRISIS AUTOMOTRIZ
Toyota elimina un turno, pero Stellantis paraliza por completo su planta de El Palomar
Toyota elimina el tercer turno que le permite cubrir 24 horas, pero Stellantis, directamente, paralizó por completo su planta de El Palomar.
Esa planta ocupa a unos 3.000 trabajadores y se encarga de producir para el mercado doméstico y para proveer la demada externa, fundamentalmente a Brasil. Se producen los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, así como el Citroën Berlingo.
En tanto, la medida, que llega después de varios parates en los últimos meses, se terminó de negociar anoche con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de 3 de Febrero, el gremio que nuclea a los empleados y que comanda Pablo Molina, y los operarios cobrarán el 75% de su salario bruto.
Los operarios trabajarán las dos primeras semanas del mes y estarán suspendidos las últimas dos. En ese lapso de tiempo cobrarán el 75% del salario bruto: "Hasta ahora veníamos cobrando el 70 y ahora vamos a cobrar el 75", dijeron. Y luego, la medida queda abierta a volver a revisarse de acuerdo a los números de la actividad.
"Venimos negociando mes a mes. Por ahora no hay ninguna otra cuestión", remarcaron desde la UOM, según publicó el sitio 'InfoGremiales', y negaron que se haya acordado la apertura de un plan de retiros voluntarios para reducir la plantilla de personal.
Stellantis argumenta "reacomodamiento gradual"
La automotriz, que antes de esta decisión drástica se vio obligada a bajar la producción de 400 vehículos diarios a 300 con la reducción de 1 hora y media por jornada para su personal, hizo trascender que la planta de El Palomar de Stellantis Argentina inició una etapa de "reacomodamiento gradual" del volumen productivo para adecuarlo a la dinámica real actual del mercado argentino y, sobre todo, brasileño.
Pero además se encargaron de asegurar que este reajuste contempla la continuidad de la actividad industrial de la planta que hoy fabrica los Peugeot 208 y 2008, vehículos que tienen muy buena performance de ventas en la Argentina.
De todas maneras, según datos del sector, los patentamientos de la marca Peugeot sufrieron una caída del 31,7% en el primer bimestre del año en comparación con 2025. Y esa situación se vio agravada por el desempeño de las exportaciones a Brasil, el principal destino externo, que también muestra signos de fatiga.
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