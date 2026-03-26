Toyota elimina un turno, pero Stellantis paraliza por completo su planta de El Palomar

Stellantis.jpg Toyota encara nuevos despidos y elimina el tercer turno de producción, pero Stellantis va por más y paraliza por su planta de El Palomar.

La planta bonaerense también detuvo en marzo de manera temporal la fabricación de vehículos, acumulando tres interrupciones de actividad en apenas cuatro meses. Ahora serán 4 interrupciones en 5 meses La planta bonaerense también detuvo en marzo de manera temporal la fabricación de vehículos, acumulando tres interrupciones de actividad en apenas cuatro meses. Ahora serán 4 interrupciones en 5 meses

Stellantis argumenta "reacomodamiento gradual"

La automotriz, que antes de esta decisión drástica se vio obligada a bajar la producción de 400 vehículos diarios a 300 con la reducción de 1 hora y media por jornada para su personal, hizo trascender que la planta de El Palomar de Stellantis Argentina inició una etapa de "reacomodamiento gradual" del volumen productivo para adecuarlo a la dinámica real actual del mercado argentino y, sobre todo, brasileño.

Pero además se encargaron de asegurar que este reajuste contempla la continuidad de la actividad industrial de la planta que hoy fabrica los Peugeot 208 y 2008, vehículos que tienen muy buena performance de ventas en la Argentina.

Peugeot 208 P.jpg

De todas maneras, según datos del sector, los patentamientos de la marca Peugeot sufrieron una caída del 31,7% en el primer bimestre del año en comparación con 2025. Y esa situación se vio agravada por el desempeño de las exportaciones a Brasil, el principal destino externo, que también muestra signos de fatiga.

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