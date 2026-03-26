Presentador de ABC News pasó susto cardíaco: Este síntoma lo alertó

¿Qué le pasó a Sam Champion, presentador de ABC News?
El presentador del tiempo de 'Good Morning America', Sam Champion, encendió las alarmas sobre su estado de salud, pero ha aparecido recientemente para llevar calma y aconsejar a otros.
"Estoy aquí sentado, me siento bien... pero me sometí a un procedimiento de emergencia", reveló en ABC News.
Champion, de 64 años, contó que el fin de semana comenzó a percibir un síntoma que hizo que acudiera al médico. Este síntoma, a menudo, puede pasar por debajo de la mesa, pero, ya veremos que no debería ser así.
El síntoma que hizo que el presentador de ABC News consultara con su médico fue dificultad para respirar.
Tras la aparición de este signo de alerta, el presentador se sometió a varias pruebas para saber qué había detrás.
Dificultad para respirar, un síntoma para estar atentos
De acuerdo con el relato de Champion, los estudios mostraban que todo estaba bien, sin embargo, la dificultad para respirar persistía.
"Cuando me hicieron pruebas una y otra vez, todo parecía estar bien", dijo.
Ante la persistencia del síntoma, Champion declaró que su médico decidió someterlo a una prueba de esfuerzo nuclear.
"No sabía que la dificultad para respirar podía ser síntoma de un ataque al corazón hasta que me hicieron una prueba de esfuerzo nuclear para ver qué ocurría dentro de mi corazón, para ver cómo se movía y retenía la sangre", señaló.
Si bien, el meteorólogo no detalló su diagnóstico, contó que, tras la prueba de esfuerzo nuclear, fue sometido a una cirugía de emergencia: cateterismo cardíaco.
De acuerdo con MedlinePlus, el cateterismo cardíaco," es un procedimiento que consiste en pasar una sonda delgada y flexible (catéter) hasta el lado derecho o izquierdo del corazón. El catéter casi siempre se introduce desde la ingle o el brazo".
En ese sentido, los médicos le colocaron dos stents en el corazón a Champion, quien ahora aseguró que se siente bien.
¿Cuáles son los síntomas de problemas cardíacos?
A menudo, las personas asocian los problemas cardíacos con dolor en el pecho, pero, hay otros síntomas que pueden advertir que algo no anda bien en el corazón.
De acuerdo con la World Heart Federation, los síntomas de las enfermedades cardiovasculares varían en función de la afección que se padezca.
En ese contexto, detallan que las personas con problemas cardiovasculares pueden presentar síntomas como:
- Dolor torácico, opresión en el pecho, presión en el pecho y malestar torácico
- Dolor, debilidad o entumecimiento en piernas y/o brazos
- Dolor o molestias en brazos, cuello, hombros, mandíbula y espalda
- Falta de aliento
- Se cansa fácilmente durante el ejercicio o la actividad
- Cambios en el ritmo cardíaco
- Latidos del corazón muy rápidos o lentos, palpitaciones o aleteo en el pecho.
- Mareos, vértigos o desmayos
- Debilidad o fatiga
- Hinchazón de manos, piernas, tobillos o pies
- Fiebre
- Erupciones cutáneas o manchas inusuales
- Tos seca o persistente
¿Cómo mantener un corazón sano?
En general, para cuidar la salud del corazón, los expertos recomiendan seguir un estilo de vida saludable. Esto incluye:
- Adoptar una dieta nutritiva
- Reducir el consumo de sodio
- Comer más frutas, verduras y cereales integrales
- Hacer actividad física regular
- Evitar el tabaco
- Evitar el alcohol
- Aprender a controlar el estrés
- Mantener un peso saludable
- Mantener bajo control la presión arterial
- Controlar los niveles de colesterol
- Dormir bien y lo suficiente
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