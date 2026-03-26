Presentador de ABC News pasó susto cardíaco: Este síntoma lo alertó

Tras la aparición de este signo de alerta, el presentador se sometió a varias pruebas para saber qué había detrás.

Dificultad para respirar, un síntoma para estar atentos

De acuerdo con el relato de Champion, los estudios mostraban que todo estaba bien, sin embargo, la dificultad para respirar persistía.

"Cuando me hicieron pruebas una y otra vez, todo parecía estar bien", dijo.

Ante la persistencia del síntoma, Champion declaró que su médico decidió someterlo a una prueba de esfuerzo nuclear.

"No sabía que la dificultad para respirar podía ser síntoma de un ataque al corazón hasta que me hicieron una prueba de esfuerzo nuclear para ver qué ocurría dentro de mi corazón, para ver cómo se movía y retenía la sangre", señaló.

Si bien, el meteorólogo no detalló su diagnóstico, contó que, tras la prueba de esfuerzo nuclear, fue sometido a una cirugía de emergencia: cateterismo cardíaco.

Embed - Prioritizing heart health with Sam Champion

De acuerdo con MedlinePlus, el cateterismo cardíaco," es un procedimiento que consiste en pasar una sonda delgada y flexible (catéter) hasta el lado derecho o izquierdo del corazón. El catéter casi siempre se introduce desde la ingle o el brazo".

En ese sentido, los médicos le colocaron dos stents en el corazón a Champion, quien ahora aseguró que se siente bien.

¿Cuáles son los síntomas de problemas cardíacos?

A menudo, las personas asocian los problemas cardíacos con dolor en el pecho, pero, hay otros síntomas que pueden advertir que algo no anda bien en el corazón.

De acuerdo con la World Heart Federation, los síntomas de las enfermedades cardiovasculares varían en función de la afección que se padezca.

En ese contexto, detallan que las personas con problemas cardiovasculares pueden presentar síntomas como:

Dolor torácico, opresión en el pecho, presión en el pecho y malestar torácico

Dolor, debilidad o entumecimiento en piernas y/o brazos

Dolor o molestias en brazos, cuello, hombros, mandíbula y espalda

Falta de aliento

Se cansa fácilmente durante el ejercicio o la actividad

Cambios en el ritmo cardíaco

Latidos del corazón muy rápidos o lentos, palpitaciones o aleteo en el pecho.

Mareos, vértigos o desmayos

Debilidad o fatiga

Hinchazón de manos, piernas, tobillos o pies

Fiebre

Erupciones cutáneas o manchas inusuales

Tos seca o persistente

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¿Cómo mantener un corazón sano?

En general, para cuidar la salud del corazón, los expertos recomiendan seguir un estilo de vida saludable. Esto incluye:

Adoptar una dieta nutritiva

Reducir el consumo de sodio

Comer más frutas, verduras y cereales integrales

Hacer actividad física regular

Evitar el tabaco

Evitar el alcohol

Aprender a controlar el estrés

Mantener un peso saludable

Mantener bajo control la presión arterial

Controlar los niveles de colesterol

Dormir bien y lo suficiente

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