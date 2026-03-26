Vuelos sin demora: ANAC limitó las huelgas e impuso garantía total para ciertos destinos

En Segundo Grado quedaron los vuelos regionales o limítrofes, en los que al menos una frecuencia diaria debe ser cumplida conforme al esquema. Así, los pasajeros tendrían garantizada por lo menos una operación en caso de un paro severo.

En Tercer Grado quedaron los vuelos regulares nacionales. Por cada ruta, al menos una frecuencia debe ser cumplida conforme al esquema.

En Cuarto Grado quedaron los vuelos no regulares internacionales como los charters, que quedaron sujetos a cancelaciones y suspensiones. Mientras que en Quinto y Sexto Grado quedaron los vuelos nacionales no regulares y los vuelos de trabajo aéreo, más permeables a ser afectados por un paro.

Aerolíneas Argentinas: Acusados por precios inflados en vuelos de Comodoro a Neuquén La navegación aérea quedará garantizada en un 75%.

Otras consideraciones sobre los paros aéreos

Además, los controladores no podrán afectar con sus medidas vuelos de Estado, sanitarios o aquellos que estén en el aire mientras se inicia el paro. También se exige el respeto irrestricto de los planes de vuelo presentados previamente, se garantizan las operaciones con una sola frecuencia diaria y se exige la normalización del tránsito aéreo media hora después de la finalización de la medida.

A ello, se suma la suspensión directa de la medida de fuerza en caso de presentarse condiciones de vuelo adversas, como la presencia de tormentas, bancos de niebla y otros fenómenos meteorológicos que afectan la navegabilidad visual e incrementan la necesidad de guía desde las torres de control.

La reglamentación de la nueva esencialidad de la navegación aérea llega como otro capítulo más de conflicto entre los gremios aeronáuticos y el Gobierno nacional. Con un endurecimiento de las exigencias, la ANAC avanzó junto a la Secretaría de Transporte en recortar las posibilidades de huelgas y paros, herramientas que en el pasado fueron usadas en exceso para mantener paritarias abiertas permanentes.

Ahora bien, en contraste con esto último, ANAC no ha avanzado con medidas sancionatorias más severas para las aerolíneas, que en algunos casos se mantienen bajo escandalosos esquemas de incumplimiento operacional, con suspensiones y cancelaciones diarias. Algo que también afecta la calidad de los servicios a los pasajeros, casi tanto como las medidas de fuerza gremiales.

Más noticias en Urgente24:

Adorni sigue sin explicar y Karina sale al rescate: ¿Todo marcha acorde al plan?

Escándalo en la ONU: Declaran la esclavitud "el peor crimen de la historia"

Alarma en Comodoro Py: Se jubilan fiscales clave y crece el riesgo de colapso en causas de corrupción

Irán complica el futuro electoral de Donald Trump