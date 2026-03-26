Los vuelos comerciales en Argentina, históricamente afectados por las tensiones gremiales y políticas, quedaron “blindados” tras la última resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que declaró la esencialidad de la navegación aérea (controladores). La reglamentación de la medida, publicada en el Boletín Oficial, tiene impacto directo en el mercado aerocomercial, tanto para trabajadores como también para las aerolíneas y los pasajeros.
ESENCIALIDAD
Vuelos sin demora: ANAC limitó las huelgas e impuso garantía total para ciertos destinos
La navegación de vuelos regulares pasó a ser un servicio escencial. Qué vuelos quedaron 100% garantizados.
A partir de la Resolución 173/2026, ANAC puso en marcha el nuevo reglamento que busca garantizar el servicio de navegación aérea en un 75% como mínimo, limitando la posibilidad de paro por parte de los controladores. Esto llega luego de una serie de conflictos entre los trabajadores nucleados en el gremio de ATEPSA y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (pública), donde en varias jornadas se vieron afectadas algunas franjas de servicio regular nacional e internacional a modo de protesta por diferencias salariales.
Hasta aquí, los controladores nunca optaron por la cancelación total del servicio. Sus modalidades de protesta consistieron en cortar la navegación para despegues en franjas horarias a lo largo de una jornada, afectando las operaciones comerciales y de carga de manera diferenciada, y garantizando el servicio para vuelos oficiales, sanitarios y/o emergencias.
Cómo es la prioridad de vuelos que estableció ANAC
Dentro de la medida, ANAC incluyó además una diferenciación en los vuelos regulares, los irregulares (charters, por ejemplo), y otro tipo de operaciones que cuentan con distintos grados de garantías. De esa manera, se buscó blindar las rutas hacia el exterior por fuera de la región, que se consideran claves para la conectividad internacional transatlántica.
Respecto a ello, ANAC estableció que los vuelos de Primer Grado son aquellos comerciales internacionales regulares que exceden la regionalidad. Estos vuelos deben quedar garantizados a ser operados en base a la programación prevista y hasta un máximo de 4 horas de demora posterior al levantamiento de la medida de fuerza.
En Segundo Grado quedaron los vuelos regionales o limítrofes, en los que al menos una frecuencia diaria debe ser cumplida conforme al esquema. Así, los pasajeros tendrían garantizada por lo menos una operación en caso de un paro severo.
En Tercer Grado quedaron los vuelos regulares nacionales. Por cada ruta, al menos una frecuencia debe ser cumplida conforme al esquema.
En Cuarto Grado quedaron los vuelos no regulares internacionales como los charters, que quedaron sujetos a cancelaciones y suspensiones. Mientras que en Quinto y Sexto Grado quedaron los vuelos nacionales no regulares y los vuelos de trabajo aéreo, más permeables a ser afectados por un paro.
Otras consideraciones sobre los paros aéreos
Además, los controladores no podrán afectar con sus medidas vuelos de Estado, sanitarios o aquellos que estén en el aire mientras se inicia el paro. También se exige el respeto irrestricto de los planes de vuelo presentados previamente, se garantizan las operaciones con una sola frecuencia diaria y se exige la normalización del tránsito aéreo media hora después de la finalización de la medida.
A ello, se suma la suspensión directa de la medida de fuerza en caso de presentarse condiciones de vuelo adversas, como la presencia de tormentas, bancos de niebla y otros fenómenos meteorológicos que afectan la navegabilidad visual e incrementan la necesidad de guía desde las torres de control.
La reglamentación de la nueva esencialidad de la navegación aérea llega como otro capítulo más de conflicto entre los gremios aeronáuticos y el Gobierno nacional. Con un endurecimiento de las exigencias, la ANAC avanzó junto a la Secretaría de Transporte en recortar las posibilidades de huelgas y paros, herramientas que en el pasado fueron usadas en exceso para mantener paritarias abiertas permanentes.
Ahora bien, en contraste con esto último, ANAC no ha avanzado con medidas sancionatorias más severas para las aerolíneas, que en algunos casos se mantienen bajo escandalosos esquemas de incumplimiento operacional, con suspensiones y cancelaciones diarias. Algo que también afecta la calidad de los servicios a los pasajeros, casi tanto como las medidas de fuerza gremiales.
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