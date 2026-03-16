Ante un escenario de caída en la productividad y las ventas en el sector automotriz, Stellantis salió a competir con fuertes descuentos y beneficios en sus principales marcas. Concesionarias de Fiat, Peugeot, RAM y DS aplicaron fuertes promociones que impactan en el precio final de sus cero kilómetro, resultando convenientes para los consumidores.
PRECIOS
Stellantis activó descuentos para Peugeot, Fiat, RAM y DS durante marzo
El conglomerado automotriz Stellantis anunció descuentos e importantes beneficios para el mes de marzo en varias marcas. Buscan impulsar las ventas.
En el marco de su estrategia comercial para el mercado local, estas cuatro marcas del grupo Stellantis anuncian una actualización de precios para algunos de sus modelos. La propuesta, disponible durante el mes de marzo, ofrece valores más que atractivos. La oferta actual se estructura en una propuesta clara y competitiva, con diversas alternativas pensadas para adaptarse a distintos perfiles de cliente, manteniendo siempre el ADN de cada marca, explicaron desde la empresa.
En todos los casos, el programa de descuentos y beneficios para marzo incluyen financiación hasta ciertos montos y a tasa cero con quebranto aplicado. Dichos beneficios aplican a modelos exclusivos de cada marca y son ejecutados directamente de fábrica.
Los interesados pueden acercarse a la red de concesionarios oficiales de cada marca para conocer en detalle los modelos incluidos y las condiciones vigentes, indicaron desde la empresa que busca impulsar sus ventas ante la caída de la demanda generalizada en el sector.
Beneficios en Fiat
Fiat Titano
Fiat Titano Versión Endurance MT 4x2 $ 39.900.000
Financiación para todas las versiones
- Tasa fija 0 % a 24 meses por hasta $ 30.000.000, con la posibilidad de extender la financiación hasta 60 meses.
- Crédito Agro con cuota semestral, plazo de 24 meses, tasa del 19,9% y monto financiado de hasta $24 millones.
- Plan E-Cheq, con plazo de 11 meses, con una TNA del 0%, y monto financiado de hasta $24 millones ó el 50% del precio de lista.
- Financiación en dólares, con plazos de 24 a 48 meses y una tasa de interés del 10,75%.
- Leasing financiero, con una TNA del 53,9%, y plazos de 36 a 48 meses.
Plan de ahorro
Plan de Ahorro de Fiat Titano Freedom MT: Adjudicación en el primer acto con el 20% + bonificación del 50% de la alícuota neta durante 3 meses (si se adjudica en el primer acto) y un descuento del 50% del seguro del auto durante 3 meses en las compañías Zurich, San Cristóbal y La Caja. Estos beneficios aplican a las suscripciones realizadas entre el 10 y el 31 de marzo.
Plan de Ahorro de Fiat Strada y Fiat Toro: Adjudicación pactada + 50% de descuento durante los primeros tres meses del seguro del auto en las compañías Zurich, San Cristóbal y La Caja. Este beneficio aplica a las suscripciones realizadas entre el 10 y el 31 de marzo.
Fiat 600 hybrid $39.950.000
Aplicable solo para operaciones de pago contado sin financiación.
Beneficios en Peugeot
Peugeot 3008 GT ARS $ 66.249.000
Motor Turbo 1.6
Transmisión 6 marchas automático
Peugeot i-Cockpit® con pantalla integrada 21”
+9 ayudas a la conducción (ADAS)
Llantas de aleación de 19”
Peugeot 5008 GT ARS $ 70.717.800
7 plazas modulares
Motor Turbo 1.6
Transmisión 6 marchas automático
Peugeot i-Cockpit® con pantalla integrada 21”
+9 ayudas a la conducción (ADAS)
Llantas de aleación de 19”
Peugeot 408 GT ARS $ 64.945.500
Motor Turbo 1.6 con 215 CV
Transmisión de 8 marchas automático
Diseño fastback
Sistema Peugeot i-Cockpit®
Llantas de aleación 20”
Beneficios en RAM
Propuesta comercial exclusiva durante Expoagro 2026 para RAM Dakota en todas sus versiones
Se ofrece tasa fija 0% a 24 meses por hasta $30 millones, con la posibilidad de extender la financiación hasta 60 meses con una tasa del 21,9%.
Además, para los modelos RAM Dakota, Rampage, RAM 1500 y RAM 2500, la marca pone a disposición distintas opciones de financiamiento:
- Crédito Agro con cuota semestral, plazo de 24 meses, tasa del 19,9% y monto financiado de hasta $24 millones.
- Plan E-Cheq, con plazo de 11 meses, con una TNA del 0%, y monto financiado de hasta $24 millones ó el 50% del precio de lista.
- Financiación en dólares, con plazos de 24 a 48 meses y una tasa de interés del 10,75%.
- Leasing financiero, con una TNA del 53,9%, y plazos de 36 a 48 meses.
A esta propuesta se suma una promoción especial en seguros, que contempla un 50% de descuento durante los primeros tres meses en la contratación de coberturas ofrecidas por Zurich, San Cristóbal y La Caja.
Beneficios en DS
DS 3 ETOILE HYBRIDO USD 46.500
DS 4 ETOILE HYBRIDO USD 51.800
DS7 PALLAS U$S 52.500
DS7 PLUG IN HYBRID U$S 72.000
Financiacion para toda la gama
$30.000.000 12 Cuotas tasa 0% Para toda la Gama
$20.000.000 18 cuotas tasa 0% Para toda la Gama
$45.000.000 12 Cuotas tasa 16,9%
Exclusivo DS7
Credito UVA $45.000.000 12 cuotas tasa 0%
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