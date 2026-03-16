Stellantis activó descuentos para Peugeot, Fiat, RAM y DS durante marzo

Fiat Titano Versión Endurance MT 4x2 $ 39.900.000

Financiación para todas las versiones

Tasa fija 0 % a 24 meses por hasta $ 30.000.000, con la posibilidad de extender la financiación hasta 60 meses.

Crédito Agro con cuota semestral, plazo de 24 meses, tasa del 19,9% y monto financiado de hasta $24 millones.

Plan E-Cheq, con plazo de 11 meses, con una TNA del 0%, y monto financiado de hasta $24 millones ó el 50% del precio de lista.

Financiación en dólares, con plazos de 24 a 48 meses y una tasa de interés del 10,75%.

Leasing financiero, con una TNA del 53,9%, y plazos de 36 a 48 meses.

Plan de ahorro

Plan de Ahorro de Fiat Titano Freedom MT: Adjudicación en el primer acto con el 20% + bonificación del 50% de la alícuota neta durante 3 meses (si se adjudica en el primer acto) y un descuento del 50% del seguro del auto durante 3 meses en las compañías Zurich, San Cristóbal y La Caja. Estos beneficios aplican a las suscripciones realizadas entre el 10 y el 31 de marzo.

Plan de Ahorro de Fiat Strada y Fiat Toro: Adjudicación pactada + 50% de descuento durante los primeros tres meses del seguro del auto en las compañías Zurich, San Cristóbal y La Caja. Este beneficio aplica a las suscripciones realizadas entre el 10 y el 31 de marzo.

Fiat 600 hybrid $39.950.000

Aplicable solo para operaciones de pago contado sin financiación.

Fiat Toro P.jpg Descuentos en Fiat Toro.

Beneficios en Peugeot

Peugeot 3008 GT ARS $ 66.249.000

Motor Turbo 1.6

Transmisión 6 marchas automático

Peugeot i-Cockpit® con pantalla integrada 21”

+9 ayudas a la conducción (ADAS)

Llantas de aleación de 19”

Peugeot 5008 GT ARS $ 70.717.800

7 plazas modulares

Motor Turbo 1.6

Transmisión 6 marchas automático

Peugeot i-Cockpit® con pantalla integrada 21”

+9 ayudas a la conducción (ADAS)

Llantas de aleación de 19”

Peugeot 408 GT ARS $ 64.945.500

Motor Turbo 1.6 con 215 CV

Transmisión de 8 marchas automático

Diseño fastback

Sistema Peugeot i-Cockpit®

Llantas de aleación 20”

Peugeot 208 P.jpg Precios para Peugeot.

Beneficios en RAM

Propuesta comercial exclusiva durante Expoagro 2026 para RAM Dakota en todas sus versiones

Se ofrece tasa fija 0% a 24 meses por hasta $30 millones, con la posibilidad de extender la financiación hasta 60 meses con una tasa del 21,9%.

Además, para los modelos RAM Dakota, Rampage, RAM 1500 y RAM 2500, la marca pone a disposición distintas opciones de financiamiento:

Crédito Agro con cuota semestral, plazo de 24 meses, tasa del 19,9% y monto financiado de hasta $24 millones.

Plan E-Cheq, con plazo de 11 meses, con una TNA del 0%, y monto financiado de hasta $24 millones ó el 50% del precio de lista.

Financiación en dólares, con plazos de 24 a 48 meses y una tasa de interés del 10,75%.

Leasing financiero, con una TNA del 53,9%, y plazos de 36 a 48 meses.

A esta propuesta se suma una promoción especial en seguros, que contempla un 50% de descuento durante los primeros tres meses en la contratación de coberturas ofrecidas por Zurich, San Cristóbal y La Caja.

RAM Dakota 2P RAM Dakota.

Beneficios en DS

DS 3 ETOILE HYBRIDO USD 46.500

DS 4 ETOILE HYBRIDO USD 51.800

DS7 PALLAS U$S 52.500

DS7 PLUG IN HYBRID U$S 72.000

Financiacion para toda la gama

$30.000.000 12 Cuotas tasa 0% Para toda la Gama

$20.000.000 18 cuotas tasa 0% Para toda la Gama

$45.000.000 12 Cuotas tasa 16,9%

Exclusivo DS7

Credito UVA $45.000.000 12 cuotas tasa 0%

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