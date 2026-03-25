Salarios reales en rojo: cayeron los ingresos reales en los últimos dos años

La variación en el salario real durante el mandato de Milei

Sin embargo, el dato más relevante surge al analizar la totalidad del mandato de Javier Milei. Si se comparan los salarios actuales con noviembre de 2023 —previo al cambio de gobierno—, el deterioro es significativo.

Los salarios privados registrados se ubican un 2,3% por debajo en términos reales, mientras que los del sector público acumulan una caída del 17,9%. Dentro de este último grupo, la contracción es mucho más pronunciada en el ámbito nacional (-35,8%) que en el provincial (-10,3%).

Esta brecha refleja no solo decisiones de política económica, sino también restricciones estructurales. El ajuste del gasto público, eje central del programa económico, tuvo un impacto directo sobre los ingresos del sector estatal, especialmente a nivel nacional.

En paralelo, el sector privado mostró una caída del salario real cuando paralelamente se iban perdiendo fuentes de trabajo. En los últimos dos años el desempleo aumentó 2 puntos.

El impacto en la economía

La pérdida de poder adquisitivo limita la recuperación del consumo, uno de los principales motores de la actividad económica. A su vez, condiciona las expectativas de los hogares y afecta la sostenibilidad de una eventual reactivación.

En este contexto, la evolución de los salarios se convierte en una variable clave para el rumbo económico de 2026. La persistencia de caídas reales, especialmente en sectores amplios del empleo formal, plantea el desafío de compatibilizar el orden macroeconómico con una mejora sostenida del ingreso.

Los datos muestran que, el salario real todavía no logra consolidar una recuperación. La heterogeneidad entre sectores y la magnitud de las pérdidas acumuladas configuran un escenario donde el rebote del poder adquisitivo sigue siendo una cuenta pendiente para la economía argentina.

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