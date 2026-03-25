La evolución de los salarios formales en Argentina vuelve a encender señales de alerta sobre la dinámica del ingreso real y su impacto en la economía. Según un análisis difundido por Nadín Argañaraz, los datos de enero de 2026 muestran una nueva caída mensual del poder adquisitivo en todos los segmentos del empleo registrado.
DE LA MANO DEL DESEMPLEO
Salarios reales en rojo: cayeron los ingresos reales en los últimos dos años
Los salarios reales cayeron en enero y acumulan fuertes pérdidas desde 2023: el empleo estatal lidera el deterioro y el poder adquisitivo sigue sin reaccionar.
En términos mensuales, comparando enero contra diciembre de 2025, los salarios privados registrados cayeron un 0,7% en términos reales, mientras que los del sector público nacional retrocedieron un 0,8% y los del ámbito provincial un 1,1%. Esta dinámica refleja que el aumento en la tasa de inflación no estuvo acompañada por un incremento salarial acorde.
La mirada interanual aporta matices, pero no cambia el diagnóstico general. Con una inflación del 32,4% entre enero de 2025 y enero de 2026, los salarios muestran comportamientos divergentes según el sector.
El empleo público provincial logró una leve mejora real del 0,7%, mientras que el sector privado registrado sufrió una caída del 2,9%. El caso más crítico es el del empleo público nacional, donde los salarios se desplomaron un 7,6% en términos reales en el último año.
Este comportamiento heterogéneo evidencia las distintas capacidades de ajuste dentro del sector público y privado. Mientras algunas provincias lograron recomponer parcialmente los ingresos, el Estado nacional mantiene una política salarial más restrictiva, en línea con la estrategia de consolidación fiscal.
La variación en el salario real durante el mandato de Milei
Sin embargo, el dato más relevante surge al analizar la totalidad del mandato de Javier Milei. Si se comparan los salarios actuales con noviembre de 2023 —previo al cambio de gobierno—, el deterioro es significativo.
Los salarios privados registrados se ubican un 2,3% por debajo en términos reales, mientras que los del sector público acumulan una caída del 17,9%. Dentro de este último grupo, la contracción es mucho más pronunciada en el ámbito nacional (-35,8%) que en el provincial (-10,3%).
Esta brecha refleja no solo decisiones de política económica, sino también restricciones estructurales. El ajuste del gasto público, eje central del programa económico, tuvo un impacto directo sobre los ingresos del sector estatal, especialmente a nivel nacional.
En paralelo, el sector privado mostró una caída del salario real cuando paralelamente se iban perdiendo fuentes de trabajo. En los últimos dos años el desempleo aumentó 2 puntos.
El impacto en la economía
La pérdida de poder adquisitivo limita la recuperación del consumo, uno de los principales motores de la actividad económica. A su vez, condiciona las expectativas de los hogares y afecta la sostenibilidad de una eventual reactivación.
En este contexto, la evolución de los salarios se convierte en una variable clave para el rumbo económico de 2026. La persistencia de caídas reales, especialmente en sectores amplios del empleo formal, plantea el desafío de compatibilizar el orden macroeconómico con una mejora sostenida del ingreso.
Los datos muestran que, el salario real todavía no logra consolidar una recuperación. La heterogeneidad entre sectores y la magnitud de las pérdidas acumuladas configuran un escenario donde el rebote del poder adquisitivo sigue siendo una cuenta pendiente para la economía argentina.
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