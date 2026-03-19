Paritarias: Techo del 2% con salarios cada vez más atrasados

Ese desfasaje ya empezó a sentirse sobre el bolsillo formal. Entre septiembre y diciembre, el salario real del sector privado registrado acumuló una caída de 1,6%. Es un deterioro que no luce dramático en términos nominales, pero sí relevante en términos políticos y sociales. Porque muestra que, aun con una nominalidad menor, la recomposición de ingresos sigue sin consolidarse.

Tal como señala Facimex:

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Paritarias más cortas, economía más frágil

El otro problema que busca atacar el Gobierno es la extensión de los acuerdos ya que en una economía acostumbrada a convivir con renegociaciones permanentes, la duración de las paritarias se volvió casi tan importante como el porcentaje de aumento. Cuanto más cortos son los convenios, más rápido vuelve a recalentarse la discusión distributiva y más difícil resulta estabilizar expectativas.

Los datos muestran una mejora parcial, aunque todavía insuficiente. De las mismas 187 paritarias analizadas, en el primer semestre de 2025 el 90% se cerró a un plazo de hasta seis meses. En el segundo semestre, esa proporción bajó a 81%, y en lo que va del primer trimestre de 2026 descendió a 72%.

Desde la mirada oficial, estirar contratos como las paritarias o los alquileres sería un avance concreto para bajar inercia. La inflación no se define solo por lo que ocurra con la emisión, el dólar o las tarifas. También se alimenta de mecanismos de indexación que siguen vivos en el tejido económico.

Por eso, detrás del techo salarial hay una discusión más profunda sobre cómo desarmar los reflejos de una Argentina que todavía negocia mirando por el espejo retrovisor. Por eso, detrás del techo salarial hay una discusión más profunda sobre cómo desarmar los reflejos de una Argentina que todavía negocia mirando por el espejo retrovisor.

Marzo pone a prueba la estrategia oficial

Marzo suele concentrar negociaciones de gremios pesados y sectores con capacidad de arrastre sobre el resto. Hasta ahora, la mediana de los aumentos acordados viene corriendo en línea con una inflación proyectada del 3% mensual. Eso plantea una tensión evidente.

Si el Gobierno quiere imponer un sendero del 2%, pero la inflación efectiva todavía se mueve por encima de ese umbral, la resistencia sindical no tardará en reaparecer. Si el Gobierno quiere imponer un sendero del 2%, pero la inflación efectiva todavía se mueve por encima de ese umbral, la resistencia sindical no tardará en reaparecer.

En otras palabras, el ancla salarial puede servir como instrumento antiinflacionario, pero su eficacia depende de que la nominalidad general acompañe. Si los precios siguen viajando arriba de los salarios pactados, el ajuste recae sobre el ingreso real y la paz paritaria empieza a resquebrajarse.

El desafío oficial consiste en evitar que esa brecha se convierta en un conflicto generalizado. El desafío oficial consiste en evitar que esa brecha se convierta en un conflicto generalizado.

La foto que deja el relevamiento es nítida. Las paritarias ya no corren al ritmo frenético de la inflación de 2023 o comienzos de 2024. Se ordenaron, se aplanaron y empezaron a firmarse con subas más moderadas. Pero esa aparente normalización todavía convive con una fragilidad de fondo. Los acuerdos siguen siendo en buena medida de corto plazo, la mejora del salario real perdió envión y el Gobierno apuesta a disciplinar la puja distributiva antes de que la desinflación esté plenamente consolidada.

El caso Camioneros

Por eso Camioneros no fue un episodio aislado, fue una referencia elegida con cuidado. Si un gremio con peso propio acepta una secuencia decreciente que arranca en 2% y termina en 1,5%, el mensaje hacia adelante es evidente. La administración nacional quiere que ese esquema se convierta en la nueva norma, no en la excepción.

La incógnita pasa por la sostenibilidad. Si la inflación mensual logra perforar con claridad la zona del 3% y acercarse al sendero buscado por el oficialismo, el techo del 2% podría transformarse en una pauta creíble. Pero si los precios vuelven a acelerarse o simplemente se resisten a bajar más rápido, ese mismo techo podría quedar como una fuente adicional de tensión entre sindicatos, empresas y Gobierno.

Por ahora, la evidencia muestra una economía que desacelera, aunque todavía no estabiliza del todo sus contratos. Y en esa pelea silenciosa entre salarios e inflación, la paritaria dejó de ser solo una discusión sectorial. Pasó a ser uno de los campos donde se juega buena parte del programa económico.

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