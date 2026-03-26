Maximiliano Pullaro tajante con Javier Milei: "Las familias la están pasando mal"

Si bien aseguró que el camino económico el cuál opta la administración libertaria no es el correcto, manifestó: "El país se están perdiendo puestos de trabajo, pero en Santa Fe los estamos sosteniendo con una política muy activa del Ministerio de Desarrollo Productivo y con recursos del tesoro provincial".

image El gobernador destacó que Santa Fe es una de las provincias menos afectadas por la pérdida de empleo a nivel nacional. Foto: Gobierno de Santa Fe

Diferencias con el Gobierno

Pese a las críticas, Pullaro mantiene un delicado equilibrio político con la Casa Rosada. Por un lado, sostiene la cooperación en áreas críticas como la seguridad en Rosario, a través del Plan Bandera. A raíz de ello, manifestó su apoyo a reformas laborales que considera necesarias. No obstante, los puntos de ruptura entre la Provincia y el Gobierno cada vez son más notorios.

* Producción vs. Especulación: De manera contraria al relato oficial, el gobernador insiste en que Santa Fe no representa la "especulación financiera", sino el trabajo genuino.

* Reclamos por obras: Santa Fe viene denunciando el abandono de las rutas nacionales.

* Gestión de cercanía: Ante la retirada de fondos nacionales, la Casa Gris reforzó con recursos propios la compra de medicamentos oncológicos para garantizar la atención sanitaria.

image Maximiliano Pullaro aseguró que unas 40.000 familias dependen actualmente de la obra pública y de las inversiones impulsadas por el Estado provincial.

Más allá del plano económico, el mandatario provincial busca despegarse del estilo de construcción política del Presidente. Tal es así que lamentó el nivel de "agresión" en el debate público y rechazó la lógica de polarización, intentando posicionarse como un administrador enfocado en la producción y la gestión territorial por encima del conflicto mediático.

A partir de estas declaraciones a la prensa, Pullaro reafirma su rol como uno de los principales referentes del interior dispuesto a acompañar los cambios estructurales, aunque decidido a marcar la cancha cuando el ajuste golpea el corazón industrial del territorio que lidera.

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