SANTA FE. A raíz del cese de la producción de herramientas en la fábrica Bahco de Santo Tomé, el gobernador, Maximiliano Pullaro, volvió a marcar distancia con la gestión de Javier Milei. El mandatario provincial lanzó duras críticas al rumbo de la economía nacional y el impacto del modelo libertario.
CHISPAZOS
Maximiliano Pullaro tajante con Javier Milei: "Las familias la están pasando mal"
Maximiliano Pullaro volvió a diferenciarse de la gestión de Javier Milei. El gobernador de Santa Fe remarcó que "La economía no está bien en el orden nacional".
Maximiliano Pullaro tajante con Javier Milei
Durante la inauguración de obras hídricas y energéticas en el área industrial Los Polígonos I, en la ciudad, el radical utilizó el evento para enviar un mensaje de respaldo total al sector productivo.
En medio de un complejo panorama marcado por el cese de operaciones de firmas emblemáticas, como el reciente caso de Bahco que informó Urgente24, Pullaro prometió que su gestión ser un "escudo" para las 7.000 pymes que operan en territorio santafesino.
En ese sentido, el oriundo de Hughes también cuestionó la mirada de algunos funcionarios nacionales que relativizan la pérdida de puestos de trabajo. "Hay que ser muy prudente con esas afirmaciones", sostuvo, vinculando la crisis actual a la "asfixiante" presión impositiva nacional, que representa más del 80% de lo que tributa la industria.
Si bien aseguró que el camino económico el cuál opta la administración libertaria no es el correcto, manifestó: "El país se están perdiendo puestos de trabajo, pero en Santa Fe los estamos sosteniendo con una política muy activa del Ministerio de Desarrollo Productivo y con recursos del tesoro provincial".
Diferencias con el Gobierno
Pese a las críticas, Pullaro mantiene un delicado equilibrio político con la Casa Rosada. Por un lado, sostiene la cooperación en áreas críticas como la seguridad en Rosario, a través del Plan Bandera. A raíz de ello, manifestó su apoyo a reformas laborales que considera necesarias. No obstante, los puntos de ruptura entre la Provincia y el Gobierno cada vez son más notorios.
* Producción vs. Especulación: De manera contraria al relato oficial, el gobernador insiste en que Santa Fe no representa la "especulación financiera", sino el trabajo genuino.
* Reclamos por obras: Santa Fe viene denunciando el abandono de las rutas nacionales.
* Gestión de cercanía: Ante la retirada de fondos nacionales, la Casa Gris reforzó con recursos propios la compra de medicamentos oncológicos para garantizar la atención sanitaria.
Más allá del plano económico, el mandatario provincial busca despegarse del estilo de construcción política del Presidente. Tal es así que lamentó el nivel de "agresión" en el debate público y rechazó la lógica de polarización, intentando posicionarse como un administrador enfocado en la producción y la gestión territorial por encima del conflicto mediático.
A partir de estas declaraciones a la prensa, Pullaro reafirma su rol como uno de los principales referentes del interior dispuesto a acompañar los cambios estructurales, aunque decidido a marcar la cancha cuando el ajuste golpea el corazón industrial del territorio que lidera.
Más contenidos en Urgente24:
"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos
Jubilaciones en abril: suben los haberes, pero el alivio no alcanza
Franco Colapinto recibió un duro mensaje desde Alpine: “Decepción”
Carlos Presti y el riesgo de una Defensa hemipléjica
Explosivo cruce entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez: "No soy racista"