Claude Code, desarrollada por Anthropic, está en boca de todos luego de sacar a la luz el modo automático. Esta novedad que involucra de una forma sin igual a la Inteligencia Artificial(IA) está causando revuelo, pero también desconcierto. ¿De qué se trata el modo automático de Claude Code? Aquí, lo que debes saber.
ANTHROPIC SE ATREVE
La nueva función de Claude Code que causa revuelo absoluto
Claude Code, de Anthropic, estrena nueva herramienta que lo cambia todo. De qué se trata y qué precauciones tener.
¿Qué es el modo automático de Claude Code?
Lo nuevo de Claude Code, de Anthropic, es el modo automático, que permite que la Inteligencia Artificial (IA) trabaje con más autonomía y decida qué acciones son seguras.
Con esta herramienta, Claude Code toma decisiones de permisos en nombre del usuario, pero, todavía con un ojo encima o bajo ciertos controles.
"El modo automático es una nueva función de Claude Code que delega las aprobaciones a clasificadores basados en modelos: un punto intermedio entre la revisión manual y la ausencia total de controles", señala Claude Code en un comunicado.
"El objetivo es detectar las acciones peligrosas que no se ajustan a la intención del usuario, permitiendo que el resto se ejecute sin necesidad de aprobación", agrega.
Según Claude Code esta nueva función también contribuye a reducir la fatiga por aprobación, generada al hacer 'clic' repetidamente en "aprobar".
"Es el inicio del “Fin del Clic Humano”", así lo cataloga el sitio FayerWayer.
Vea el posteo de Claude Code en X
¿El modo automático de Claude Code es seguro?
De acuerdo con Claude Code, el modo automático usa medidas de seguridad de inteligencia artificial para supervisar cada acción antes de ejecutarlas.
Esta capa de seguridad permite distinguir las acciones seguras de las que podrían suponer riesgos. Según Claude Code, las acciones seguras se ejecutarán de manera automática, mientras que las riesgosas se bloquearán.
"Antes de cada llamada a la herramienta, un clasificador la revisa en busca de acciones potencialmente destructivas. Las acciones seguras se ejecutan automáticamente. Las riesgosas se bloquean y Claude adopta un enfoque diferente. Esto reduce el riesgo, pero no lo elimina", explica Claude Code en su cuenta de X (anteriormente Twitter).
¿Para quiénes se recomienda el modo automático de Claude Code?
"Recomendamos usarlo en entornos aislados", detalla Claude Code. Es decir, espacios de ejecución seguros y separados del resto de la red.
Se entiende por esto último "configuraciones en entornos controlados que se mantienen separadas de los sistemas de producción, lo que limita los posibles daños en caso de que algo salga mal", indica TechCrunch.
A juicio de El Ecosistema Startup, "starups que manipulan datos financieros, compilance o gestión documental pueden integrar Claude Code con auto mode para acelerar flujos de trabajo y auditar acciones de la IA. Es recomendable definir rangos de acción y monitorear logs de actividad para garantizar trazabilidad y responder rápido ante incidentes".
Lo que Claude Code recomienda para el modo automático
A pesar de los avances, Anthropic pide cautela en el uso del modo automático de Claude Code.
"La recomendación es clara: supervisión humana para tareas críticas. Claude es un copiloto brillante, pero todavía no deberías dejarlo solo con la llave de tu cuenta de ahorros", indica el sitio especializado FayerWayer.
"Animamos a los usuarios a ser conscientes del riesgo residual, a usar su criterio para decidir qué tareas y entornos ejecutan de forma autónoma y a informarnos cuando el modo automático cometa errores", concluye Claude Code.
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