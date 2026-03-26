Según Claude Code esta nueva función también contribuye a reducir la fatiga por aprobación, generada al hacer 'clic' repetidamente en "aprobar".

"Es el inicio del “Fin del Clic Humano”", así lo cataloga el sitio FayerWayer.

La nueva función de Claude Code que causa revuelo absoluto Urgente24 Claude Code avanza con la IA / Imagen de Freepik.

Vea el posteo de Claude Code en X

¿El modo automático de Claude Code es seguro?

De acuerdo con Claude Code, el modo automático usa medidas de seguridad de inteligencia artificial para supervisar cada acción antes de ejecutarlas.

Esta capa de seguridad permite distinguir las acciones seguras de las que podrían suponer riesgos. Según Claude Code, las acciones seguras se ejecutarán de manera automática, mientras que las riesgosas se bloquearán.

"Antes de cada llamada a la herramienta, un clasificador la revisa en busca de acciones potencialmente destructivas. Las acciones seguras se ejecutan automáticamente. Las riesgosas se bloquean y Claude adopta un enfoque diferente. Esto reduce el riesgo, pero no lo elimina", explica Claude Code en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

¿Para quiénes se recomienda el modo automático de Claude Code?

"Recomendamos usarlo en entornos aislados", detalla Claude Code. Es decir, espacios de ejecución seguros y separados del resto de la red.

Se entiende por esto último "configuraciones en entornos controlados que se mantienen separadas de los sistemas de producción, lo que limita los posibles daños en caso de que algo salga mal", indica TechCrunch.

A juicio de El Ecosistema Startup, "starups que manipulan datos financieros, compilance o gestión documental pueden integrar Claude Code con auto mode para acelerar flujos de trabajo y auditar acciones de la IA. Es recomendable definir rangos de acción y monitorear logs de actividad para garantizar trazabilidad y responder rápido ante incidentes".

Lo que Claude Code recomienda para el modo automático

A pesar de los avances, Anthropic pide cautela en el uso del modo automático de Claude Code.

"La recomendación es clara: supervisión humana para tareas críticas. Claude es un copiloto brillante, pero todavía no deberías dejarlo solo con la llave de tu cuenta de ahorros", indica el sitio especializado FayerWayer.

"Animamos a los usuarios a ser conscientes del riesgo residual, a usar su criterio para decidir qué tareas y entornos ejecutan de forma autónoma y a informarnos cuando el modo automático cometa errores", concluye Claude Code.

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