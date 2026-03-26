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Banco del Chubut y Cooperativa de Rawson ya permiten pagar facturas con la Tarjeta Patagonia 365

El Banco del Chubut y la Cooperativa de Rawson anunciaron un acuerdo para habilitar el pago de facturas de servicios eléctricos con la Tarjeta Patagonia 365.

26 de marzo de 2026 - 10:38
ElBanco del Chubut y la Cooperativa de Rawson anunciaron un acuerdo para habilitarel pago de facturas de servicios eléctricos con la Tarjeta Patagonia 365.

El Banco del Chubut y la Cooperativa de Rawson anunciaron un acuerdo para habilitar el pago de facturas de servicios eléctricos con la Tarjeta Patagonia 365.

Esta entidad bancaria y la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Ltda habilitaron el uso de esta tarjeta como medio de pago para la cancelación de facturas del servicio. La operatoria ya se encuentra disponible, por lo que los usuarios pueden acceder a esta modalidad a partir de la fecha.

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El Banco de Chubut y la Cooperativa de Rawson anunciaron un acuerdo para habilitar el pago de facturas de servicios el&eacute;ctricos con la Tarjeta Patagonia 365.

El Banco de Chubut y la Cooperativa de Rawson anunciaron un acuerdo para habilitar el pago de facturas de servicios eléctricos con la Tarjeta Patagonia 365.

Los detalles del acuerdo entre el Banco del Chubut y Cooperativa de Rawson

A partir de este acuerdo, los clientes podrán abonar sus consumos utilizando Patagonia 365 y optar por el financiamiento en hasta 6 cuotas sin interés, de acuerdo a las condiciones vigentes. La incorporación de este medio de pago responde a una demanda sostenida de los usuarios y amplía las alternativas disponibles para la gestión de sus pagos habituales.

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Asimismo, el Banco del Chubut proveyó a la Cooperativa de terminales de cobro electrónico (POS) de la red Getnet, lo que permite la implementación operativa de este nuevo medio de pago y refuerza la prestación de un servicio integral.

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El Banco de Chubut y la Cooperativa de Rawson anunciaron un acuerdo para habilitar el pago de facturas de servicios el&eacute;ctricos con la Tarjeta Patagonia 365.

El Banco de Chubut y la Cooperativa de Rawson anunciaron un acuerdo para habilitar el pago de facturas de servicios eléctricos con la Tarjeta Patagonia 365.

Los beneficios del uso de la tarjeta Patagonia 365

Al respecto, el subgerente de Negocios, Marketing y Gobierno del Banco del Chubut, Ángel Nurchi, señaló que “sabemos que era una opción muy esperada por los usuarios, por eso celebramos poder acercar esta alternativa de pago. Seguimos trabajando para ampliar los servicios y beneficios de Patagonia 365, facilitando su uso en la vida cotidiana de los chubutenses”.

De esta manera, el Banco del Chubut continúa ampliando las funcionalidades de su tarjeta Patagonia 365 y fortaleciendo su compromiso con la comunidad, acercando soluciones integrales que faciliten la operatoria cotidiana de los usuarios en toda la provincia.

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