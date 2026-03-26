Banco del Chubut y Cooperativa de Rawson ya permiten pagar facturas con la Tarjeta Patagonia 365

BANCODECHUBUTYCOOPERATIVARAWSONYAPERMITENPAGARFACTURASCONLATARJETAPATAGONIA365FOTO1 El Banco de Chubut y la Cooperativa de Rawson anunciaron un acuerdo para habilitar el pago de facturas de servicios eléctricos con la Tarjeta Patagonia 365.

Los detalles del acuerdo entre el Banco del Chubut y Cooperativa de Rawson

A partir de este acuerdo, los clientes podrán abonar sus consumos utilizando Patagonia 365 y optar por el financiamiento en hasta 6 cuotas sin interés, de acuerdo a las condiciones vigentes. La incorporación de este medio de pago responde a una demanda sostenida de los usuarios y amplía las alternativas disponibles para la gestión de sus pagos habituales.