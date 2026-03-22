Luciana Geuna y su equipo enumeraron en TN una a una las contradicciones entre lo dicho por el ex vocero de Javier Milei, Manuel Adorni, su amigo/socio en Uruguay Marcelo Grandío y el bróker/piloto que le facturó el viaje en avión privado.
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Manuel Adorni: 10 Inconsistencias en facturas de sus vuelos y su patrimonio
TN (“¿Y mañana qué?”) destrozó el relato libertario del Jefe de Gabinete Manuel Adorni a Punta del Este para el feriado de Carnaval. ¿Qué harán los Milei?
A las inconsistencias del alto funcionario se sumaron una serie de irregularidades que, según versiones, lo ponen fuera de Balcarce 50 dentro de los próximos días.
¿Haciendo las valijas?
1-Manuel Adorni le prometió a Luis Majul en LN+ hace una semana (15/2) que iba a presentar las facturas que probarían que pagó de su bolsillo el desplazamiento de su familia entre San Fernando y el balneario uruguayo.
2-El bróker que compró 10 vuelos a US$ 42.000 (US$ 4.200 por tramo) se lo vendió luego al jefe de gabinete a US$ 3.000. Es decir, perdió US$ 1.200 con la intermediación.
¿Fue una dádiva? El ex secretario de Transportes de la Nación Ricardo Jaime terminó preso por ese delito.
3-El segundo viaje (el regreso) no lo pagó Adorni sino que el dinero salió de una cuenta en un banco suizo casi un mes después del viaje, algo completamente inusual para el mercado aerocomercial.
4-Las facturas del periplo inicial se fecharon el lunes 9 de marzo, el mismo día que Carlos Pagni desde LN+ (Odisea argentina) denunció la movida de Adorni y su familia en tierras charrúas.
5-En el medio de la confusión generalizada, Marcelo Grandío, el periodista contratado por Adorni para la TV Pública, asegura que el viaje de regreso lo pagó él, de su bolsillo. Se trata de una versión completamente distinta a la que dijo de manera inicial.
6-La suma del viaje a la costa de la banda oriental sumado al tramo en primera de Bettina Gentiletti (esposa del funcionario) a Nueva York superan los US$ 10.000 una suma impagable para un funcionario público que necesitaría muchos meses de ahorro para poder afrontar ambos desembolsos.
7-A la causa por los vuelos se suma otra por enriquecimiento ilícito porque los Adorni pasaron de departamentos sencillos en CABA a viviendas en un country de alta gama con campo de golf en Exaltación de la Cruz.
8-Los vuelos de Manuel y Bettina destaparon que en enero de 2026 gastaron $ 17.000.000 solamente en tarjetas de crédito.
El jefe de gabinete gana $ 3,5 millones por mes como ministro coordinador en la Casa Rosada.
9-Llevò a una de sus más cercanas asesoras a distintos viajes. Además, le consiguió un contrato en la TV Pública por $ 5,4 millones mensuales aunque pocas veces si hizo presente en las instalaciones de Figueroa Alcorta y Tagle.
10-Se conoció que el Jefe de Gabinete tiene 4 autos distintos a su disposición.
Algunos de ellos los usa su esposa y otros son aprovechados por las empleadas de la familia para hacer compras en los supermercados.