Manuel Adorni: 10 Inconsistencias en facturas de sus vuelos y su patrimonio

¿Fue una dádiva? El ex secretario de Transportes de la Nación Ricardo Jaime terminó preso por ese delito.

ricardo-jaime-preso.jpg Ricardo Jaime, preso en el penal de Ezeiza

3-El segundo viaje (el regreso) no lo pagó Adorni sino que el dinero salió de una cuenta en un banco suizo casi un mes después del viaje, algo completamente inusual para el mercado aerocomercial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2035156440831115667&partner=&hide_thread=false Apareció OTRA FACTURA para pagar el jet privado que usó Adorni. Emitida un mes después del viaje. La factura fue hecha EL MISMO DÍA QUE SALIÓ A LA LUZ que Adorni se había tomado el jet privado. Manotazo de ahogado, todos los dedos marcadospic.twitter.com/uzYyXwBTpb — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 21, 2026

4-Las facturas del periplo inicial se fecharon el lunes 9 de marzo, el mismo día que Carlos Pagni desde LN+ (Odisea argentina) denunció la movida de Adorni y su familia en tierras charrúas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2031179208232173734&partner=&hide_thread=false Pagni afirma que además del viaje de la esposa de Adorni en la comitiva presidencial a Nueva York hubo otro viaje con la familia en un avión privado en carnaval a Punta del Este



MINUCIAS pic.twitter.com/o4fzcnEZsB — Gabriel Alfie (@GabrielAlfie15) March 10, 2026

5-En el medio de la confusión generalizada, Marcelo Grandío, el periodista contratado por Adorni para la TV Pública, asegura que el viaje de regreso lo pagó él, de su bolsillo. Se trata de una versión completamente distinta a la que dijo de manera inicial.

Manuel Adorni y Marcelo Grandio Un periodista de la TV Pública pretendió defender a Manuel Adorni y quedó en ridículo. Foto: Instagram @marcegrandio 12/03/2026

6-La suma del viaje a la costa de la banda oriental sumado al tramo en primera de Bettina Gentiletti (esposa del funcionario) a Nueva York superan los US$ 10.000 una suma impagable para un funcionario público que necesitaría muchos meses de ahorro para poder afrontar ambos desembolsos.

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7-A la causa por los vuelos se suma otra por enriquecimiento ilícito porque los Adorni pasaron de departamentos sencillos en CABA a viviendas en un country de alta gama con campo de golf en Exaltación de la Cruz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2034727139908489424&partner=&hide_thread=false CONFIRMADO: ADORNI ES CHORRO

Apareció la escritura de la casa, es del 2024. No figura en su última declaración jurada.

Sólo resta saber si la compró con guita del narcotráfico, cobrando dádivas como funcionario o ROBANDO DE LA NUESTRA directamente como Karina Milei. pic.twitter.com/00pSHDXUkY — M (@MConurbasic) March 19, 2026

8-Los vuelos de Manuel y Bettina destaparon que en enero de 2026 gastaron $ 17.000.000 solamente en tarjetas de crédito.

El jefe de gabinete gana $ 3,5 millones por mes como ministro coordinador en la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032455134983123376&partner=&hide_thread=false Escuchen esto, el sueldo de Adorni es de 3.5 millones de pesos, pero en UN MES se gasta 10 MILLONES y la mujer otro 7 millones, 17 MILLONES de la nuestra gastada en vacaciones, esto es lo mas CASTA que vas a ver en tu vida

pic.twitter.com/yx6GlZIFAn — TUGO News (@TugoNews) March 13, 2026

9-Llevò a una de sus más cercanas asesoras a distintos viajes. Además, le consiguió un contrato en la TV Pública por $ 5,4 millones mensuales aunque pocas veces si hizo presente en las instalaciones de Figueroa Alcorta y Tagle.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032497139272610078&partner=&hide_thread=false BOMBA GIGATÓMICA:

ADORNI LLEVABA GATOS DE PASEO EN AVIÓN Y LES DABA CARGOS EN LA TV PÚBLICA



La esposa se enteró, Y POR ESO LA SUBIÓ AL AVIÓN RPESIDENCIAL.



Esto es el colmo de la inmoralidad, no solo usó fondos del Estado para llevar a su esposa a Nueva York, LA LLEVÓ PARA… pic.twitter.com/YP9MBK4Wle — Jack__Pierre (@Jackes_is_back) March 13, 2026

10-Se conoció que el Jefe de Gabinete tiene 4 autos distintos a su disposición.

Algunos de ellos los usa su esposa y otros son aprovechados por las empleadas de la familia para hacer compras en los supermercados.